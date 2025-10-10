ショートアニメ『全力回避フラグちゃん!』6周年記念POP UP STOREを開催決定！11月1日より「ME TOKYO IKEBUKURO」にてスタート

株式会社Plott

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥野翔太、以下 「Plott」）は、ショートアニメ『全力回避フラグちゃん!』の6周年を記念したプロジェクトの一環として、2025年11月1日（土）より「ME TOKYO IKEBUKURO」にてPOP UP STOREを開催することをお知らせいたします。

■ 近未来風の衣装に身を包んだフラグちゃんたちが登場！

今回のテーマは「サイバーパンク」。近未来風の衣装に身を包んだフラグちゃんたちが様々なグッズとなって登場します。また6周年記念イラストを用いたグッズやノベルティもご用意しています。

さらに、POP UP STORE開催中はME TOKYO IKEBUKUROの特設スペースがフラグちゃんのための特別仕様になります。フォトスポットエリアや等身大パネルの設置、フラグちゃんたちによる特別な店内放送アナウンスなど、ここでしかできない体験をお楽しみいただけます。

また、11月2日（日）には、YouTubeチャンネルで公開される動画で、POP UP STOREの特別衣装を着たフラグちゃんたちが登場します。特別衣装を身にまとったフラグちゃんたちの活躍をぜひご覧ください。

■ グッズ情報

アクリルスタンドや缶バッジといったおなじみの商品から、特別イラストを用いたTシャツやトートバッグなど、ここでしか手に入らない商品が盛りだくさん！是非店頭にてお買い求めください。

■ ノベルティ情報

ME TOKYO IKEBUKURO店頭限定で、対象商品を1会計2,200円(税込)以上ご購入で、オリジナル特典「6周年記念ステッカー（ランダム6種）」から1枚プレゼントします。

■ 開催概要

【開催場所】

ME TOKYO IKEBUKURO

東京都豊島区東池袋１丁目９－３ TRN東池袋 4F ポップアップ特設スペース『EMOTION LOUNGE(エモーションラウンジ)』

【開催時期】

2025年11月1日(土)～11月17日(月)

【営業時間】

10:00～20:00

■ ME TOKYO・ME TOKYO IKEBUKUROについて

パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開する株式会社マルハン（京都・東京）の東日本カンパニー（社長：韓裕）が展開する「ME TOKYO」は「人々の感情のスイッチを押すことで、世界をもっとオモシロく」という理念を込めた新ブランドアミューズメント施設です。コンセプトに「MOVE EMOTION-ME TOKYOはゲーム設置場ではなく、感情解放区だ-」を掲げ、日本から世界へ発信できるアミューズメント施設を目指しています。

「ME TOKYO IKEBUKURO」は、クレーンゲーム、プリクラ、コスプレ、ビューティーラウンジ、5D LED ROOM、ライブ配信スタジオなどさまざまな体験を提供する店舗です。また、「コト消費」に焦点を当て、国内・海外に関わらず訪れたすべての方が自分らしく、人生の記憶に残る体験を提供するため、クリエイティブな空間づくりを進めています。

※ME TOKYO IKEBUKUROは、Remain in株式会社が広告企画・メディアプロデュースする施設です。

※Remain in株式会社は、ブランド体験を通じてブランド成長支援を行うマーケティングブティックです。

■ 『全力回避フラグちゃん!』について

『全力回避フラグちゃん!』 は2019年にYouTubeチャンネルを開設したショートアニメです。何の変哲もない男・モブ男の前に現れた死亡フラグちゃんこと「死神No.269」。そんな2人が繰り広げるドタバタコメディです。2022年にはKADOKAWA MF文庫Jからライトノベルを出版、2023年にはコミックス展開もスタートしました。登録者数は230万人を超え、より一層の拡大を目指すIPです。

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@flag__chan

公式X：https://x.com/flag__chan

コミックス：https://www.kadokawa.co.jp/product/322304000449/

ライトノベル：https://mfbunkoj.jp/product/flagchan/

コピーライト：(C)︎Plott Inc.

■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品や、webtoon（※）作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,200万人、累計再生回数150億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。

※ webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。

■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）

代表取締役：奥野翔太

設立：2017年8月2日

所在地：東京都千代田区神田錦町2-4 ダヴィンチ小川町5F

公式サイト：https://plott.tokyo/