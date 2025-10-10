30mダッシュを競う「SPEED STAR」大阪大会 個人戦・チーム対抗戦の参加者を募集

株式会社SPEED STAR

株式会社SPEED STAR及び公益財団法人日本陸上競技連盟（以下、日本陸連）は、誰もが参加できる30mダッシュのタイムトライアルイベント「SPEED STAR 30m Dash Challenge」を、2025年11月8日（土）・9日（日）の2日間、大阪駅前・うめきた広場にて開催いたします。

本大会では大会プログラムの一環として、個人で30m走の記録を競う「個人戦」およびチーム単位で30m走の記録を競う「チーム対抗戦」を実施し、その参加者を募集いたします。

誰でも参加可能な個人戦・チーム対抗戦を開催

「SPEED STAR 30m Dash Challenge」は、世代や競技経験を問わず楽しめる新しいスタイルのスポーツイベントです。

第1回大会は2025年5月に東京駅前・行幸通りにて開催され、ビジネスパーソンによる企業対抗戦やアスリートによるスポーツ別対抗戦を実施。道ゆく人々を巻き込み、大きな盛り上がりを見せました。シンプルなルールで、老若男女が気軽に参加できる点が特徴です。

第2回となる大阪大会では、その流れを受けて「チーム対抗戦」を新たに導入。4人1組でチームを編成し、上位3名の合計タイムで順位を競う団体戦です。

友人や会社の同僚、部活・サークルの仲間など、身近な仲間と自由にチームを組んでエントリーできます。

同時に、個人で30mダッシュに挑戦する「個人戦」の募集も開始いたします。

ご自身の速さを試したい方、日頃のトレーニング成果を確かめたい方にはこちらも最適です。

いずれの種目も所属を問わず、あらゆる人がスピードを競い合えるステージとなっております。

チーム戦・個人戦のベストタイム記録者にはそれぞれ「SPEED STAR」の称号と記念品を授与いたします。

優勝を目指して奮ってご参加ください。

事前申し込み不要のサブレーンも設置

また、会場にはどなたでも30mダッシュの計測が可能なサブレーンを設置いたします。

こちらはエントリー不要でカジュアルに力試しが可能です。是非お立ち寄りください。

足の速さ・瞬発力に自信のある方はもちろん、自分自身の限界に挑戦したい方、仲間と全力で走る爽快感を味わいたい方の参加をお待ちしています。

11月8日（土） 個人戦 募集要項

開催概要

開催日：2025年11月8日（土）15:30～17:30（予定）

会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町）

参加条件

どなたでもご参加いただけます。

競技ルール

30m走の記録を順に測定します。男女それぞれ最も速いタイムを記録された方に「SPEED STAR」の称号と記念品を贈呈します。

募集人数

150名前後/先着順での受付となります（定員に達し次第締切）。

申込方法

個人戦申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTBZducKdKS6H9MntYtQFpR9pR30ccsXROBzxGSKR8Shbq2w/viewform?usp=header)よりお申し込みください。

11月9日（日） チーム対抗戦 募集要項

開催概要

開催日：2025年11月9日（日）10:00～12:00（予定）

会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町）

参加条件

1チーム4名で構成します。

友人同士、会社の同僚、部活・サークルの仲間など、所属や年齢を問わず参加可能です。

競技ルール

30m走の記録を順に測定します。チーム上位3名の記録合計により、「チーム優勝」を決定します。優勝チームには「SPEED STAR」の称号と記念品を贈呈します。

また、男女それぞれ最も速い個人タイムを記録された方にも同様に「SPEED STAR」の称号と記念品を贈呈します。

4名のうち1名が当日出場できない場合でも、3名の合計記録でチーム成績を算出します。

募集人数

30チーム前後/先着順での受付となります（定員に達し次第締切）。

申込方法

チーム戦申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdshLtZMg4uAYQZgosxljBcSGn67iM4sV1V-b9NOTNAFQ7dzA/viewform?usp=header)よりお申し込みください。

SPEED STAR 30m Dash Challenge イベント概要

SPEED STAR 30m Dash Challengeは、誰もが体験したことがある「かけっこ」の喜びを年齢や競技を問わず、日本中、そして世界へと広めていくために開催する30mダッシュのタイムトライアルイベントです。第1回・東京大会（2025年5月開催）は多くの来場者と参加者に恵まれ、大盛況のうちに幕を閉じました。

その勢いを受けて、第2回大会は関西の玄関口・グランフロント大阪うめきた広場にて、初の2days開催を予定。どなたでも30mダッシュを体験いただけます。

さらにDay1は北京五輪メダリスト・朝原宣治氏主催の「ストリートこども陸上」とのコラボ企画として、小学生を対象としたかけっこ教室を開催。こどもたちに走る楽しみとスポーツの魅力を伝えます。

Day2ではチーム対抗戦や、サッカー・ラグビー・野球・アメフト・バスケ・陸上などスポーツ種別によるエキシビションマッチを実施。競技の垣根を越えてSPEED STARの称号を競い合います。

このSPEED STAR 30m Dash Challengeをきっかけに、日本全国、そして世界に30mダッシュを楽しむ人が増え、人々の健康促進や地域活性化、全てのスポーツの基盤が強化されることを目指しています。

開催概要

開催日：2025年11月8日（土）9日（日）10:00～16:30（予定）

※雨天決行・荒天(台風・強風等）の場合は中止予定。

会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町）

アクセス：JR大阪駅直結／大阪メトロ梅田駅徒歩3分／阪急・阪神大阪梅田駅徒歩5分

主催：公益財団法人 日本陸上競技連盟／株式会社SPEEDSTAR

共催：ストリートこども陸上

協力：株式会社スカイA／スポーツドリーム施術院

＞SPEED STAR公式サイト(https://www.jaaf.or.jp/rikujo-japan/speedstar/)



＞SPEED STAR公式Instagram(https://www.instagram.com/speedstar30m/)

「メダリスト直伝！小学生かけっこ教室」募集要項

開催日：2025年11月8日11：00～15：00 ※受付10：00開始

会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町）

募集人数：小学1年生～小学6年生 各学年20名前後（先着順）

応募方法：特設Googleフォームより申込

>「メダリスト直伝！小学生かけっこ教室」特設ページ(https://www.jaaf.or.jp/rikujo-japan/speedstar/event-info/sprint-school.html)

スポーツ別対抗リレー 参加アスリート/団体一覧（敬称略）

朝原宣治（陸上）

坂井隆一郎（陸上）

寺下健治（陸上）

赤堀弘晃（陸上）

水口政人（陸上）

鈴木涼太（陸上）

宮城辰郎（陸上）

壹岐あいこ（陸上）

井川慶（野球）

上園啓史（野球）

尾崎匡哉（野球）

森本龍弥（野球）

江畑秀範（テコンドー）

戸村仁（テコンドー）

戸村太一（テコンドー）

浅田将揮（テコンドー）

藤野 柊斗（スピードクライミング）

ヴィッセル神戸OB（サッカー）

INAC神戸（サッカー）

ZIGEXN UPDATERS （3x3 バスケットボール）

花園近鉄ライナーズ （ラグビー）

阪神タイガースウーマン（野球）

アルバモス大阪（ハンドボール）

大阪ラヴィッツ（ハンドボール）

オリックス&バファローズ BsGravity （ダンス）

Tigers Girls（チア）

武庫川女子大学水泳部（水泳）

武庫川女子大学カヌー部（カヌー）

武庫川女子大学スキー部（スキー）

本件に関するお問い合わせ

ご質問や取材のお申し込みは、メールにてお気軽にお問い合わせください。

株式会社SPEED STAR イベント事務局

E-mail:info@speedstar30.co.jp