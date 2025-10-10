東方やおよろず商店〈第十二回 博麗神社秋季例大祭〉出展！ちびキャラ幻想郷 トレーディング缶バッジなど新グッズを販売！

コスパグループ株式会社【東方やおよろず商店】〈第十二回 博麗神社秋季例大祭〉出展情報

10月19日(日)に東京ビッグサイト西ホールで開催の〈第十二回 博麗神社秋季例大祭〉に、東方やおよろず商店もブース[No.232]出展が決定いたしました。

「東方やおよろず商店」ブースでは、「ちびキャラ幻想郷 トレーディング缶バッジ」や「博麗神社 ジップパーカー Ver.2.0」などの先行販売グッズ、多彩なイラストレーターによる画稿を使用したグッズをはじめ、caseplayの新作スマホケース など沢山のグッズをご用意。

ぜひブースにてご覧ください。

【東方やおよろず商店】 第十二回 博麗神社秋季例大祭 出展情報

》 https://shop.hakurei-sukeikai.com/event/id/27031

◆＜イベント情報＞

第十二回 博麗神社秋季例大祭

・開催日：2025年10月19日(日)

・会場：東京ビッグサイト西ホール

┗ 「東方やおよろず商店」ブース[No.232]

◆販売グッズ情報

先行販売商品

※「博麗神社 ジップパーカー Ver.2.0」「秘封倶楽部 ジップパーカー Ver.2.0」につきましては当方やおよろず商店での予約受付は2025年10月16日(木)18：00を予定しております。

※「ちびキャラ幻想郷 トレーディング缶バッジ」につきましては当サイトでの予約受付は未定です。

ちびキャラ幻想郷 トレーディング缶バッジ

・ちびキャラ幻想郷 トレーディング缶バッジ 500円(税込)

・ちびキャラ幻想郷 トレーディング缶バッジ（BOX） 7,500円(税込)

発売：二次元コスパ

・博麗神社 ジップパーカー Ver.2.0 8,800円(税込)

・秘封倶楽部 ジップパーカー Ver.2.0 8,800円(税込)

販売商品 ※一例

発売：二次元コスパ

・博麗神社 ラージトート 1,980円(税込)

・えーりん！えーりん！ Tシャツ 3,300円(税込)

・東方Project リールキーホルダー 1,650円(税込)

・秘封倶楽部 リールキーホルダー 1,650円(税込)

・永夜抄 湯のみ 1,320円(税込)

その他にも様々な商品を販売いたします！

◇関連ページURL◇

・東方やおよろず商店／〈第十二回 博麗神社秋季例大祭〉出展情報

┗ https://shop.hakurei-sukeikai.com/event/id/27031

・東方やおよろず商店 [博麗神社崇敬会] 公式X(旧Twitter)：@hakurei_sukei

┗ https://x.com/hakurei_sukei

◇権利表記◇

(C) 上海アリス幻樂団

illust：高渡あゆみ・ちと

「博麗神社崇敬会」とは？

「博麗神社崇敬会」は「東方Project」を応援する企業や個人が集まり結成されたファンクラブ団体です。

「博麗神社崇敬会」は参加メーカーやサークルと連携することで様々な催事、イベントを企画、運営することを目的として活動しております。

※「博麗神社崇敬会」の活動は「東方Project」の著作権元である「上海アリス幻樂団」に許諾を得て企画運営を行っていきますが、「上海アリス幻樂団」のオフィシャルイベントを運営する団体ではございませんのでご注意ください。

「東方Project」とは？

「東方Project」とは、ＺＵＮ氏が主宰する同人サークル「上海アリス幻樂団」が制作している「弾幕系シューティングゲーム」を中心とした世界観および作品群、著作物などを指す。

ＺＵＮ氏が生み出す設定や世界観などの活動全般を「東方Project」と指す場合もある。

架空世界「幻想郷」を舞台とし、独特のキャラクターたちが織り成す魅力的かつ重厚な世界観は多くのファンを魅了しています。