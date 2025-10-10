TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』POP UP SHOP in OIOIが上野マルイにて開催決定！“リス”と“黒猫”がモチーフの描き下ろしイラストを使用した新作グッズを販売！

写真拡大 (全10枚)

中外鉱業株式会社

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』POP UP SHOP in OIOI」にて新商品を販売します。

TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』POP UP SHOP in OIOIが開催決定！


“リス”と“黒猫”をモチーフにした、可愛らしい衣装の新規描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」や「スポーツタオル」など、新作アイテムが多数登場します。


2025年10月25日(土)より上野マルイ・マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となります。


開催情報

TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』POP UP SHOP in OIOI


・イベント特設ページ　https://www.0101.co.jp/058/event/detail.html?article_seq=138430&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/058/event/detail.html?article_seq=138430&article_type=sto)



■上野マルイ
　開催期間　2025年10月25日(土)～11月3日(月・祝)
　開催場所　上野マルイ　5F
　営業時間　11:00～19:00



※施設の営業時間とは異なります


※状況により営業時間が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。


※内容は予告なく変更になる場合がございます。


お買上抽選会

期間中、イベントスペースにて税込3,000円以上お買上げ、かつエポスカードでのご精算またはご提示で1回、オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。



《景品内容》




A賞：ミニスタンディ（全2種）　





B賞：ミニカード（全4種）コンプリートセット


C賞：ミニカード（全4種）ランダム1枚



※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。


※不正行為が発覚した場合はお断りさせて頂きます。


※新規のご入会も会場にて承ります。


※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。


　税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。


※いかなる場合もご精算を２回以上に分けることは出来かねます。


※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。


※レシートの合算は出来かねます。


※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。


製品情報



■アクリルフィギュアスタンド（全2種）


販売価格：1,870円(税込)





■グリッター缶バッジセット


販売価格：1,320円(税込)





■プラブロマイドセット（全2種）


販売価格：880円(税込)





■トレーディングスクエア缶バッジ（全9種）


販売価格：1個 550円(税込)／1SET[9個入] 4,950円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■スポーツタオル


販売価格：3,850円(税込)





■サコッシュ


販売価格：2,970円(税込)





■ホロアクリルアートパネル


販売価格：3,520円(税込)




※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。


Web販売

マルイノアニメ ONLINE SHOP


http://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html


受付期間：2025年10月25日(土)12:00頃～11月9日(日)23:59



※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。


※売り切れの際はご容赦ください。


権利表記・関連サイト

【権利表記】
(C)2024 依空まつり・藤実なんな/KADOKAWA/セレンディア学園広報部

【関連サイト】


TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』公式サイト


https://silentwitch.net/



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline