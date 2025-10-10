TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』POP UP SHOP in OIOIが上野マルイにて開催決定！“リス”と“黒猫”がモチーフの描き下ろしイラストを使用した新作グッズを販売！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』POP UP SHOP in OIOI」にて新商品を販売します。

TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』POP UP SHOP in OIOIが開催決定！

“リス”と“黒猫”をモチーフにした、可愛らしい衣装の新規描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」や「スポーツタオル」など、新作アイテムが多数登場します。

2025年10月25日(土)より上野マルイ・マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となります。

開催情報

TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』POP UP SHOP in OIOI

・イベント特設ページ https://www.0101.co.jp/058/event/detail.html?article_seq=138430&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/058/event/detail.html?article_seq=138430&article_type=sto)

■上野マルイ

開催期間 2025年10月25日(土)～11月3日(月・祝)

開催場所 上野マルイ 5F

営業時間 11:00～19:00

※施設の営業時間とは異なります

※状況により営業時間が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。

お買上抽選会

期間中、イベントスペースにて税込3,000円以上お買上げ、かつエポスカードでのご精算またはご提示で1回、オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。

《景品内容》

A賞：ミニスタンディ（全2種）

B賞：ミニカード（全4種）コンプリートセット

C賞：ミニカード（全4種）ランダム1枚

※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。

※不正行為が発覚した場合はお断りさせて頂きます。

※新規のご入会も会場にて承ります。

※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。

税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。

※いかなる場合もご精算を２回以上に分けることは出来かねます。

※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※レシートの合算は出来かねます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

製品情報

■アクリルフィギュアスタンド（全2種）

販売価格：1,870円(税込)

■グリッター缶バッジセット

販売価格：1,320円(税込)

■プラブロマイドセット（全2種）

販売価格：880円(税込)

■トレーディングスクエア缶バッジ（全9種）

販売価格：1個 550円(税込)／1SET[9個入] 4,950円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■スポーツタオル

販売価格：3,850円(税込)

■サコッシュ

販売価格：2,970円(税込)

■ホロアクリルアートパネル

販売価格：3,520円(税込)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。

Web販売

マルイノアニメ ONLINE SHOP

http://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html

受付期間：2025年10月25日(土)12:00頃～11月9日(日)23:59

※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。

※売り切れの際はご容赦ください。

権利表記・関連サイト

【権利表記】

(C)2024 依空まつり・藤実なんな/KADOKAWA/セレンディア学園広報部



【関連サイト】

TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』公式サイト

https://silentwitch.net/



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X

https://x.com/chugaionline