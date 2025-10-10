『戦艦少女R』より、「レキシントン(CV-16) イングルサイドの夏Ver.」フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Calbone」より、『戦艦少女R レキシントン(CV-16) イングルサイドの夏Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
■戦艦少女R レキシントン(CV-16) イングルサイドの夏Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：22,000円(税込)
□発売日：2026年5月予定
□ブランド：Calbone
【スケール】1/7
【サイズ】約190mm(台座含む)
【素材】PVC＆ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
・スター型バルーン
・パール
・フラミンゴ型浮き輪
・ガロ(マスコット)
・花びら×10
≪特典≫
・チェンジングカード
・シリアルコード(中国サーバーのみ使用可能)
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)2025 Moefantasy ALL RIGHTS RESERVED
