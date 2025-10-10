こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
10月17日(金)より、ハッピーセット(R)4種が期間限定登場！誕生から85周年「トムとジェリー」初登場「パンどろぼう」
SNSで人気ミニチュアアートの絵本「MINIATURE TRIP IN JAPAN」
ゲーム付き「未確認生物 UMA図鑑」
日本マクドナルド株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ)は、ハッピーセット「トムとジェリー」とハッピーセット「パンどろぼう」、ほんのハッピーセット「絵本：MINIATURE TRIP IN JAPAN(ミニチュア トリップ イン ジャパン)」「ミニ図鑑：未確認生物 UMA図鑑」の4種のハッピーセットを、2025年10月17日(金)から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売いたします。
マクドナルドは、ハッピーセットでの“遊び”を通して、子どもたちが生き生きと自分らしさを発揮することを願っております。おもちゃ開発においても、子どもたちが夢中になって遊びながら幅広い領域への興味を深め、考える楽しさを広げていくことを目指しており、子どもの発達支援の専門家とともに発達のためのテーマに沿った多彩なおもちゃを開発しています。
世界中で愛され今年誕生から85周年を迎えた、ワーナー・ブラザースのアニメ「トムとジェリー」でお馴染みのドタバタ劇をモチーフにしたおもちゃが登場です。ハッピーセット「トムとジェリー」は、カートを手で転がして動かす遊びや、テーブルゲームが楽しめる全6種類をラインアップしました。「ジェリーとバランスゲーム」では、異なる形のチーズのカードをバランスよく積み上げる遊びを通して、図形や空間などの認識と手を器用に動かす力を育みます。また、テーブルゲームの「ジェリーとえあわせゲーム」で、カードの位置を覚えたり、「ジェリーとさんもくならべ」で、どのマスにコマを置けば勝てるのかを考えたりしながら、論理的に思考する遊びも楽しめます。トムとジェリーが追いかけっこをするアニメの世界を想像しながら、おもちゃを動かして遊びましょう。
大人気絵本のキャラクター「パンどろぼう」がハッピーセットのおもちゃになって初登場です。ハッピーセット「パンどろぼう」は、絵本に登場する有名なシーンを表現したおもちゃやマクドナルドオリジナルデザインのおもちゃ全6種類をラインアップしました。マクドナルドクルーのキャップをかぶった「手がうごく！ パンどろぼうマクドナルドフィギュア」や、「パンどろぼう コロコロほっかほっカー」のフィギュアは、キャラクターになりきって物語を想像するごっこ遊びが楽しめます。また、「パンどろぼう ミニこものいれ＆シールとメモセット」では、相手のことを想像しながら、お手紙を書くことができます。「パンどろぼう ハッピーセットゆらゆらフィギュア」は、前後に動かすと、頭の上のボックスが左右に動きます。動く仕掛けを考えることで、図形や空間などの認識を高めることができます。「パンどろぼう まちぶせフィギュア&食パンスタンプ」は、食パンにキャラクターの絵を型押しでスタンプする遊びでお料理が楽しくなります。「パンどろぼう ふくろとめクリップ」は、パンが入ったビニール袋の口をクリップで閉じるなど、パンなどの食材を保存する知恵や生活習慣を遊びながら学べます。
2025年「ほんのハッピーセット」第7弾として、10月17日(金)より絵本「MINIATURE TRIP IN JAPAN 田中達也のニッポン全国見立て旅」、ミニ図鑑「未確認生物 UMA図鑑」が新登場。絵本は、Instagram400万人以上のフォロワーを誇る人気ミニチュア写真家の田中達也さんが制作される、トランプやボタンなど身近なものを全く別の物に見立てるミニチュアアートです。日本の四季を感じながらお楽しみいただけます。ミニ図鑑は、未確認生物(UMA)が生息する地域ごとにUMAの大きさ、特徴などの基本データや目撃情報を紹介。図鑑に記載された二次元コードをスマートフォンで読み込むと、森でUMAを探すデジタルゲームで遊ぶことができます。
絵本「MINIATURE TRIP IN JAPAN
ミニ図鑑「未確認生物 UMA(ユーマ)図鑑」
ご掲載いただく際には、お手数でございますが以下の権利表記をお入れください。
【トムとジェリー】
TOM AND JERRY and all related characters and elements(C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)
【パンどろぼう】
(C)Keiko Shibata／KADOKAWA
【絵本「MINIATURE TRIP IN JAPAN(ミニチュア トリップ イン ジャパン)田中達也のニッポン全国見立て旅」】
(C)Tatsuya Tanaka (C)Shogakukan
【ミニ図鑑「未確認生物 UMA図鑑」】
(C)Shogakukan 2025
絵本「MINIATURE TRIP IN JAPAN
ミニ図鑑「未確認生物 UMA(ユーマ)図鑑」
