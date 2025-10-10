こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
産学連携から生まれた “POKATTO”が立ち仕事が多い女性を癒すスリッパ「POKATTOyori」へ進化
クラウドファンディングサイト「Makuake」にて先行販売
センコーグループホールディングス株式会社(本社:東京都江東区、社長:福田 泰久、以下「センコーGHD」)傘下でスリッパの開発・販売を行う株式会社オクムラ(本社:大阪市浪速区、社長:小川 雄司、以下「オクムラ」)が関西大学商学部飴野ゼミとの産学連携プロジェクトから誕生した新商品「POKATTO yori（ポカット ヨリ）」を、2025年10月10日（金）よりクラウドファンディングサイト「Makuake（マクアケ）」にて先行販売いたします。
■ 商品概要
「POKATTO yori」は、“日々の「ただいま」に足元へ極上クッションの癒し時間”をコンセプトに開発しました。
特徴は、中材に高反発ウレタンを２枚使用したボリュームたっぷりなクッション性による、足を包み込むような履き心地です。さらにオクムラ独自のコットン１００％ワッフル素材を中敷きに使用することで肌への接地面を減らし、足元をさらっと快適に保ちます。
特に立ち仕事や家事などで日々忙しく過ごす女性におすすめで、玄関で足を入れた瞬間に「お出迎え」してくれるような心地よさを実現しました。また、汚れたら丸洗いでき、洗うたびにワッフルがふっくら、清潔です。自分へのご褒美としても大切な家族へのプレゼントにも最適な一足です。
■ 開発の背景
左 梅田あるくフェスでのアンケート調査
中 オクムラ本社での生地選び
右 Instagram「スリッハ゜と日常」
明治28年創業130年を迎える老舗スリッパ製造卸の㈱オクムラと関西大学商学部飴野ゼミとの産学連携は今年で7年目を迎えます。
「若者のスリッパ離れ」が進行し、大手専門店などのSPA化が増えており、業界を取り巻く環境は厳しい中で、若者にスリッパの良さを広げる活動として、“Change my LIFE”をテーマに、取組をスタートしました。
これまでに学生とともに「梅田あるくフェス」や「ハルカス学園祭」など地域密着型イベントを通じたフィールドワークでは、延べ300人以上にスリッパついて、また、リニューアルのためのアンケート調査を実施し、生活者目線での改良を重ねてまいりました。
今回の「POKATTOyori」は、2018年に産学連携で開発・発売されたお風呂上がりの足をポカポカに保つスリッパ初代「POKATTO」の進化版。1万5千足以上を販売しましたが、販売時期は秋冬に集中しておりました。このＰＯＫＡＴＴＯの履き心地を年中味わっていただきたいと考え、オールシーズン対応のスリッパの開発をすすめました。アンケート調査結果から試行錯誤を経て、このたびのリリースとなりました。
■ マクアケ挑戦の意義と今後の展開
クラウドファンディングサイト「Makuake」への挑戦は、オクムラでは、はじめての取組となりました。
ユーザーと直接つながり、声を聞きながら改良を重ねる新しいものづくりの形
社内外、そして学生と共に挑戦する「共創の場」
130年企業が次の100年へ向けて挑戦する象徴的な一歩
オクムラは今回の挑戦を通じて、スリッパの新しい価値を社会に発信してまいります。
マクアケでの先行販売を皮切りに、百貨店や直営オンラインショップでの展開も検討中です。
オクムラはこれからも「暮らしに寄り添うスリッパ文化の継承と進化」を使命とし、産学連携を通じた新たな商品づくりに挑戦してまいります。
■ 株式会社オクムラについて
130年続く老舗スリッパメーカーです。明治初期にスリッパを考案した徳野 利三郎の弟子である奥村 金次郎が明治28年に創業。以来生活者に寄り添うスリッパの開発を続けています。
■概要
１．本社所在地 ： 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-7-17第2オクムラビル4Ｆ・5Ｆ
２．代 表 者 ： 小川 雄司
３．設 立 ： 昭和28年4月
４．事 業 内 容 ： スリッパ製品の製造・販売、インテリア小物の製造・販売、サンダル製品の販売
５．従 業 員 数 ： 55名
６．ホームページ： https://www.okumura-int.co.jp/company
７．運営ショップ： https://shop.okumura-int.co.jp/
８．Makuake ： https://www.makuake.com/project/pokatto_yori/
本件に関するお問合わせ先
株式会社オクムラ
佐納 TEL：会社06-6641-3526 MAIL：info@okumura-int.co.jp
関連リンク
オクムラホームページ
https://www.okumura-int.co.jp/company
【運営ショップ】スリッパギャラリー
https://shop.okumura-int.co.jp/
Makuake（マクアケ）
https://www.makuake.com/project/pokatto_yori/
