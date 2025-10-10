Red Bull Dance Your Style WORLD FINAL 2025、51カ国の代表が参加しPRE FINALでTOP8進出。史上最年少・16歳の日本代表“勇太”がファイナルへ！

ISARIBI株式会社

ポカリスエット2025年CM出演でも話題の「METEORA st.」所属ダンサー・勇太が世界51カ国の代表が集う『Red Bull Dance Your Style World Pre Final』へ出場し。MVP を獲得、10月11日（土）に開催される『Red Bull Dance Your Style World Final Los Angeles』（アメリカ・ロサンゼルス）への出場権を手にしました。

大会名：Red Bull Dance Your Style World Pre Final

結果：MVP獲得 → World Final出場権

会場：EDEN SUNSET（アメリカ合衆国 カリフォルニア州 ロサンゼルス 90028

サンセット・ブルバード 6521）

参加：世界51カ国の代表



2025年7月5日（土）、北海道・札幌市で開催されたオールスタイルダンス世界大会『Red Bull Dance Your Style』日本決勝において、勇太が優勝。日本代表としてPre Finalへの出場権を獲得していました。なお、16歳の日本代表は史上最年少タイであり、2023年の「龍」と並ぶ記録となります。

Red Bull Dance Your Styleについて

最新のグローバルヒットからクラシックなビートまで、何が流れるか予測がつかないヒット曲を使って、ダンスのスタイルと音楽センスが試されるユニークなフォーマットのストリートダンスイベントシリーズです。ヒップホップ、ハウス、ロッキング、そしてポッピングに至るまで「Red Bull Dance Your Style」に参加するダンサーに求められるのは観客を盛り上げ、票を勝ち取ることだけです。



大会名：Red Bull Dance Your Style World Final Los Angeles

日程：2025年10月11日（土）

会場：Intuit Dome（アメリカ合衆国 カリフォルニア州 イングルウッド 90303 W センチュリー・ブルバード 3930）

Red Bull Dance Your Style World Final Los Angeles｜公式イベント情報

https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-dance-your-style-world-final-2025-los-angeles

■勇太 プロフィール

Pop、Animation を軸に磨き上げたスキルに加え、ミュージカリティと遊び心いっぱいのダンスで観るものを魅了するファンキーモンキー。

WORLD DANCE COLOSSEUM WORLD FINAL 2024にて優勝し見事高校生世界一に輝く。

マイナビDANCEALIVE キッズサイド5回のFINALISTを経験し、LAで行われた世界大会Freestyle Sessionでは、世界各地から参加した猛者達と戦い2年連続BEST8に輝く。

武蔵とのチーム「Rampagers」では全国のキッズダンスコンテストで優勝を総なめに。龍とのチーム「龍と勇太」ではアニソンダンスバトル全国大会でチーム史上初の2連覇を飾る。

他にも、超個性的同世代クルーの「DESCARADOS」やBeatboxer JUNとの異色タッグ「CUBE」として、ダンス界のみならず色々な場所で活躍中。

ラーメンを出汁やトッピングから全て作るのが趣味。

■戦績

WORLD DANCE COLOSSEUM WORLD FINAL 2024 Highschool 3on3 優勝

あきばっか～の vol.22,30,31,32 優勝

Freestyle Space 2023,2024 優勝

マイナビDANCEALIVE FINAL KIDS 2023,2024 BEST4

Freestyle Session WORLD FINALS 2023,2024 BEST8

Battle BAD 2024 POP BEST8

OLD SCHOOL NIGHT vol.25 POP BEST16

DANCE VISION vol.10 Freestyle 2on2 BEST8

DOG EAT DOG 2024 BEST4

勇太/ X

https://x.com/yuta_pop_0312

<METEORA st. INFORMATION>

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/