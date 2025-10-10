上野初！ドローンショー　夜空に平和の光を描く「Peace of Light（ピースオブライト）」開催決定！

株式会社第一通信社

一般社団法人 上野観光連盟（東京都台東区、理事長 長岡信裕）は、上野初となるドローンショーを中心とした光と音のアートフェスティバル「Peace of Light （ピースオブライト）」を、2025年10月31日（金）～11月3日（月・祝）に上野恩賜公園・不忍池エリアにて開催します。

東京・上野の夜空を舞台に、ドローン・レーザー・音楽ライブが融合する幻想的なアート体験を創出します。

■ 開催概要

名称：Peace of Light

会期：2025年10月31日（金）～11月3日（月・祝）

会場：上野恩賜公園 不忍池周辺・水上音楽堂ほか

主催：一般社団法人 上野観光連盟

後援：台東区、J-WAVE

協力：東京メトロ（東京地下鉄株式会社）

入場料：無料（水上音楽堂ライブステージのみ有料）

公式サイト：https://ueno.or.jp/peaceoflight/

■ 上野初のドローンショー「SHINOBAZU DRONE SHOW」

歴史と文化が夜空に舞いあがる、上野から”平和”を願うストーリー。

『天空の上野物語』

上野公園不忍池の空が、光のキャンパスに変わります。

鉄道、パンダ、上野商店街、桜、寛永寺・・・

上野のシンボルや文化をモチーフにしたアニメーション演出が、

音楽とシンクロしながら夜空を彩ります。

開催日：11月1日（土）、11月2日（日）

時間：19:30～（約15分）

場所：上野恩賜公園不忍池・蓮見デッキ前

観覧無料

※天候等により、予告なく中止もしくは時間が変更になる可能性があります。

■ 不忍レーザーライブ（SHINOBAZU Laser Live）

不忍池が音楽と光のフェスティバル会場に変わる！

音楽とレーザーアートが融合する幻想的な光のショー。

音楽とアートと上野の夜が出会う、特別なフェス。

開催日：10月31日（金）～11月3日（月祝）

時間：日没～21:00

場所：上野恩賜公園不忍池・蓮見デッキ前

※Liveステージのみ12：00～開催いたします。

※天候等により、予告なく中止もしくは時間が変更になる可能性があります。

■ J-WAVE主催 水上音楽堂ライブステージ

UA、折坂悠太の豪華ステージを開催！

会場：上野恩賜公園水上音楽堂野外ステージ

11月1日（土）：UA（ウーア）

J-WAVE 番組コラボ公開収録イベント

CAPYBARA SWIM AROUND J-WAVE

14：30開場 15：30開演 17：30終演

11月2日（日）：折坂悠太

折坂悠太 独奏遊行 らいど 2025

15：30開場 16：30開演 18：30終演

■ 不忍フォトステージ & 不忍フードコート

ドローンショーとレーザーアートを背景に、光に包まれるフォトスポットを設置。

また、昼から開催のフード＆ドリンクエリアでビール片手に、食事を楽しみながら光と

ライブを満喫できます！

時間：各日 12:00～21:00

場所：上野恩賜公園不忍池・蓮見デッキ周辺

公式サイト：https://ueno.or.jp/peaceoflight/