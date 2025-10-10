上野初！ドローンショー　夜空に平和の光を描く「Peace of Light（ピースオブライト）」開催決定！

一般社団法人 上野観光連盟（東京都台東区、理事長　長岡信裕）は、上野初となるドローンショーを中心とした光と音のアートフェスティバル「Peace of Light （ピースオブライト）」を、2025年10月31日（金）～11月3日（月・祝）に上野恩賜公園・不忍池エリアにて開催します。


東京・上野の夜空を舞台に、ドローン・レーザー・音楽ライブが融合する幻想的なアート体験を創出します。




■ 開催概要



名称：Peace of Light


会期：2025年10月31日（金）～11月3日（月・祝）


会場：上野恩賜公園 不忍池周辺・水上音楽堂ほか


主催：一般社団法人 上野観光連盟


後援：台東区、J-WAVE


協力：東京メトロ（東京地下鉄株式会社）


入場料：無料（水上音楽堂ライブステージのみ有料）


公式サイト：https://ueno.or.jp/peaceoflight/





■ 上野初のドローンショー「SHINOBAZU DRONE SHOW」


歴史と文化が夜空に舞いあがる、上野から”平和”を願うストーリー。


『天空の上野物語』


上野公園不忍池の空が、光のキャンパスに変わります。


鉄道、パンダ、上野商店街、桜、寛永寺・・・


上野のシンボルや文化をモチーフにしたアニメーション演出が、


音楽とシンクロしながら夜空を彩ります。




開催日：11月1日（土）、11月2日（日）


時間：19:30～（約15分）


場所：上野恩賜公園不忍池・蓮見デッキ前


観覧無料


※天候等により、予告なく中止もしくは時間が変更になる可能性があります。





■ 不忍レーザーライブ（SHINOBAZU Laser Live）


不忍池が音楽と光のフェスティバル会場に変わる！


音楽とレーザーアートが融合する幻想的な光のショー。


音楽とアートと上野の夜が出会う、特別なフェス。




開催日：10月31日（金）～11月3日（月祝）


時間：日没～21:00


場所：上野恩賜公園不忍池・蓮見デッキ前


※Liveステージのみ12：00～開催いたします。


※天候等により、予告なく中止もしくは時間が変更になる可能性があります。






■ J-WAVE主催　水上音楽堂ライブステージ


UA、折坂悠太の豪華ステージを開催！　


会場：上野恩賜公園水上音楽堂野外ステージ　　　　　　




11月1日（土）：UA（ウーア）　　　　　　　


　　　　　　　　J-WAVE 番組コラボ公開収録イベント


　　　　　　　　CAPYBARA SWIM AROUND J-WAVE


　　　　　　　　14：30開場　15：30開演　17：30終演




11月2日（日）：折坂悠太


　　　　　　　 折坂悠太 独奏遊行 らいど 2025


　　　　　　　 15：30開場　16：30開演　18：30終演



■ 不忍フォトステージ & 不忍フードコート


ドローンショーとレーザーアートを背景に、光に包まれるフォトスポットを設置。


また、昼から開催のフード＆ドリンクエリアでビール片手に、食事を楽しみながら光と


ライブを満喫できます！




時間：各日 12:00～21:00


場所：上野恩賜公園不忍池・蓮見デッキ周辺



公式サイト：https://ueno.or.jp/peaceoflight/