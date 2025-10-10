上野初！ドローンショー 夜空に平和の光を描く「Peace of Light（ピースオブライト）」開催決定！
一般社団法人 上野観光連盟（東京都台東区、理事長 長岡信裕）は、上野初となるドローンショーを中心とした光と音のアートフェスティバル「Peace of Light （ピースオブライト）」を、2025年10月31日（金）～11月3日（月・祝）に上野恩賜公園・不忍池エリアにて開催します。
東京・上野の夜空を舞台に、ドローン・レーザー・音楽ライブが融合する幻想的なアート体験を創出します。
■ 開催概要
名称：Peace of Light
会期：2025年10月31日（金）～11月3日（月・祝）
会場：上野恩賜公園 不忍池周辺・水上音楽堂ほか
主催：一般社団法人 上野観光連盟
後援：台東区、J-WAVE
協力：東京メトロ（東京地下鉄株式会社）
入場料：無料（水上音楽堂ライブステージのみ有料）
公式サイト：https://ueno.or.jp/peaceoflight/
■ 上野初のドローンショー「SHINOBAZU DRONE SHOW」
歴史と文化が夜空に舞いあがる、上野から”平和”を願うストーリー。
『天空の上野物語』
上野公園不忍池の空が、光のキャンパスに変わります。
鉄道、パンダ、上野商店街、桜、寛永寺・・・
上野のシンボルや文化をモチーフにしたアニメーション演出が、
音楽とシンクロしながら夜空を彩ります。
開催日：11月1日（土）、11月2日（日）
時間：19:30～（約15分）
場所：上野恩賜公園不忍池・蓮見デッキ前
観覧無料
※天候等により、予告なく中止もしくは時間が変更になる可能性があります。
■ 不忍レーザーライブ（SHINOBAZU Laser Live）
不忍池が音楽と光のフェスティバル会場に変わる！
音楽とレーザーアートが融合する幻想的な光のショー。
音楽とアートと上野の夜が出会う、特別なフェス。
開催日：10月31日（金）～11月3日（月祝）
時間：日没～21:00
場所：上野恩賜公園不忍池・蓮見デッキ前
※Liveステージのみ12：00～開催いたします。
※天候等により、予告なく中止もしくは時間が変更になる可能性があります。
■ J-WAVE主催 水上音楽堂ライブステージ
UA、折坂悠太の豪華ステージを開催！
会場：上野恩賜公園水上音楽堂野外ステージ
11月1日（土）：UA（ウーア）
J-WAVE 番組コラボ公開収録イベント
CAPYBARA SWIM AROUND J-WAVE
14：30開場 15：30開演 17：30終演
11月2日（日）：折坂悠太
折坂悠太 独奏遊行 らいど 2025
15：30開場 16：30開演 18：30終演
■ 不忍フォトステージ & 不忍フードコート
ドローンショーとレーザーアートを背景に、光に包まれるフォトスポットを設置。
また、昼から開催のフード＆ドリンクエリアでビール片手に、食事を楽しみながら光と
ライブを満喫できます！
時間：各日 12:00～21:00
場所：上野恩賜公園不忍池・蓮見デッキ周辺
