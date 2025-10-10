イラストレーターneco氏のオリジナルイラスト『A-Z:』シリーズより、「[D] -full dress-」フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Myethos」より、『A-Z: [D]-full dress- 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●A-Z: [D]-full dress- 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-192107&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/

■A-Z: [D]-full dress- 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：18,150円(税込)

□発売日：2026年5月予定

□ブランド：Myethos

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約252mm

【素材】PVC＆ABS＆金属

【セット内容一覧】

・フィギュア本体×1

・専用台座

イラストレーターneco氏が手がけるオリジナルイラスト『A-Z:』シリーズより、[D] -full dress- バージョンが1/7スケールフィギュアとして登場！

鋭い眼差しでサーベルを腰に斜めに佩く姿を立体化。赤いジャケットには奥行きのあるグラデーション塗装が施され、深いVネックのシャツから覗く胸元の肌が印象的です。タイトなミニスカートは半透明素材によってわずかに素肌を透かし、シルバーのベルトがシャツを引き締めることで繊細な衣服のシワを再現しました。

右肩の透明な半袖や、各所に配されたメタリック塗装のアクセサリーなど、細部までこだわった仕上がりも必見。

ぜひ、[D] -full dress- をあなたのコレクションに迎え、展示ケースの中でひときわ輝かせてください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C)neco/ A-Z PROJECT

【店舗情報】

