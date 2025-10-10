株式会社One Acre、女性向けファッションブランド「LUXENT」をグループブランドとして迎え入れ - TikTok Shop公式パートナー（TSP）としてブランド運営と支援事業を強化

株式会社One Acre

株式会社One Acre（所在地：東京都／代表取締役：折茂 賢成）は、女性向けファッションブランド「LUXENT（ルクセント）」（https://www.luxent.shop/）の運営権を完全に取得し、自社ブランドとして展開を開始したことをお知らせします。

LUXENTは、インスタグラムを中心に20代女性を中心としたファッション感度の高い層から支持を集めるブランドで、洗練されたデザインとトレンドを捉えたプロダクト展開により、SNS上で急速にファンを拡大してきました。

今回の合流により、One AcreはTikTok Shopを活用したD2Cモデルの実践をさらに加速させ、Instagram × TikTokの両軸でブランド成長を目指します。

LUXENTをご愛用のお客様におかれましては、ブランドのクオリティ、品質向上に向けて再投資を行い、ブランドを洗練していきますので、今後の展開にもぜひご期待ください。

引き続き、お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添いながら、“等身大で洗練された女性らしさ”を提案してまいります。

TikTok Shop公式パートナー（TSP）として、ECとSNSの融合を推進

One Acreは、2025年にTikTok Shopの公式パートナー（TSP）に認定され、これまでに多数の企業・ブランドのTikTok活用支援を行ってきました。

今回の買収により、自社運営ブランドとしてLUXENTをTikTok Shopに展開し、Instagramだけでなく、「ショート動画 × TikTok Shop」連動による新しいブランド成長モデルを構築していきます。

SNSから購買までを一気通貫でつなぐ次世代D2Cのモデルケースとして、TikTok Shopを中心とした販促・販売戦略を加速させます。

広告代理店事業部でもTikTok Shop支援を強化

One Acreでは、自社でのLUXENT運営を通じて得られたリアルなTikTok Shop運用ノウハウをもとに、クライアント企業への支援体制をさらに強化します。

特に以下のようなサポートを順次拡大予定です：

・TikTok Shopの立ち上げ・戦略設計支援

・インフルエンサー・ライブコマース連携の最適化

・広告運用とクリエイティブ改善の一体化支援

・オーガニックのショート動画戦略に基づくGMV向上コンサルティング/運用

自社ブランド運営と支援事業の両輪で、TikTok Shopを中心としたソーシャルコマース成功モデルの構築を目指します。

【代表コメント】

株式会社One Acre 代表取締役 折茂 賢成今回の買収について

今回のLUXENT買収は、私たちがTikTok Shopを中心としたショート動画をきっかけにした『指数関数的なDtoCブランドの飛躍』を形にする大きなステップです。

自社でブランドを持ち、成功・失敗を含めて実際の運営知見を得ることで、クライアント企業にもより確かなサポートを提供できると考えています。

SNS発のブランドが次の成長段階へ進むための伴走者として、One Acreはリスクを取りながら業界をリードしていきます。

【今後の展望】

LUXENTのTikTok Shop展開を皮切りに、今後もSNSを軸としたD2Cブランドの育成・買収を積極的に進め、TikTok Shopを活用した新しいマーケティングモデルの創出を目指します。

【LUXENT（ルクセント）について】

インスタグラム発の女性向けファッションブランド。

シンプルで上品なスタイルを軸に、都会的かつ抜け感のあるデザインが特徴。

公式サイト：https://www.luxent.shop/

公式Instagram：https://www.instagram.com/luxent_official/?hl=ja

株式会社One Acre 会社概要

1エーカーは4000平方メートル。広い地球、世の中すべての人に喜びや感動を与えることは難しいかもしれません。ただ、私たちの1エーカー（One Acre）内にいる、ユーザーや協業先など関係のある皆様には喜びや感動を与える存在でいることをミッションに掲げています。

主力事業はTikTokマーケティングやアカウント運用を中心とした広告代理業です。これに加え、ゲーム開発、美容サロン運営を展開しています。TikTok運営、ゲームや美容サロンの実店舗マーケティングを自社で行うことにより、再現性の高いノウハウを提供することが可能です。今後もゲーム開発、及び、TikTokマーケティング事業をより発展させることを目指して参ります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/93367/table/27_1_93c4f76818eb3e8b26ea6d5f0b64a288.jpg?v=202510100656 ]