「きまぐれオレンジ☆ロード　パイロット版 アニメ化40周年記念展」　新商品情報公開！

株式会社VISION８

株式会社VISION８（EDITION88アートギャラリー）は、2025年10月24日（金）～11月9日（日）にマルイシティ横浜（神奈川県）にて開催の、「きまぐれオレンジ☆ロード パイロット版 アニメ化40周年記念展」の新商品及び入場・特典内容を発表致します。

新商品情報１. 88グラフ（高田明美先生直筆サイン入り版画）

会場及びEDITION88オンラインストアにて同時販売！



【高田明美先生による記念イラストの88グラフ（版画）】

パイロット版アニメ化40周年を記念して描かれた高田明美先生のイラストの88グラフ（版画）を、枚数限定で発売いたします。

原画原寸サイズで見たままの美しさを再現し、パール加工を施した8枚限定＆お客様のお名前入りの40周年スペシャル版と、スペシャル版と同じ大きさで仕様違いのデラックス版、飾りやすい大きさにリサイズした通常版の3種類をご用意いたしました。

高田明美先生からのコメント

誰の上にも平等に降り積もる年月。それでもあの日のままの輝きを紙の上に留めたいと願いながら絵を描いています。

今回は『きまぐれオレンジ☆ロード』に関わってごく初期に描いたLPジャケットを復刻した設定にアレンジを加えてリメイクしました。

40周年を前に､この絵が皆さんの想い出の新たな始まりである事を願いながら‥‥

●高田明美直筆サイン入り88グラフ（パイロット版アニメ化40周年 スペシャル版）（1種類）

税込220,000円 （オンラインストア限定）

エディション数：8 額サイズ：745×563×22mm（額外寸）

作品表面パール加工 / プレート付き

40周年のスペシャル版は世界に8点のみの限定仕様！

高級感のあるパールホワイトのマットにゴールドのプレートがついた

ゴージャスな仕様です。額裏にはサインとお客様のお名前、鮎川まどかの

目元のラフスケッチが、高田明美先生の直筆で入ります。

また、スペシャル版では、一枚ごとにパール絵の具の粒子を吹き付けています。

見る角度によって光沢が強調される、華やかなアート作品です。

●高田明美直筆サイン入り88グラフ（パイロット版アニメ化40周年 デラックス版）（1種類）

税込88,000円

価格： エディション数：100

額サイズ：745×563×22mm（額外寸）

●高田明美直筆サイン入り88グラフ（パイロット版アニメ化40周年 通常版）（1種類）

各 税込35,420円

価格： エディション数：300

額サイズ：527×412×22mm（額外寸）

●高田明美直筆サイン入り88グラフ（通常版）（3種類）

各 税込35,420円

価格： エディション数：300

額サイズ：527×412×22mm（額外寸）

(C)まつもと泉／集英社・東宝・ぴえろ

88グラフ（エイティーエイトグラフ）とは

EDITION88が独自に開発した混合版画技法を活用したアートの表現方法です。

88グラフは版画用紙のみならず、金属、木材、アクリル、陶器、ガラスなど、幅広いものに対応可能で、複数の表現技法を組み合せることで、独自性の高い表現を追求しています。主な技法としては、ジクレ、シルクスクリーン、UVプリント、箔押し、エンボス等が活用されるほか、EDITION88の職人によるハンドペインティングやハンドスプレイも含まれます。

※現在監修中の為仕様が変更になる可能性がございます。

新商品情報２. グッズ

●アートタイル（4種類） 各 税込1,200円

●アクリルブロック（1種類） 税込6,050円

●カレンダー（1種類） 税込1,430円

●アクリルスタンド（3種類） 各 税込1,870円

●アート付きクリアファイル（1種類） 税込1,100円

●トートバッグ（1種類） 税込2,750円

●マグカップ（1種類） 税込1,650円

※現在監修中の為仕様が変更になる可能性がございます。

展覧会開催概要

イベント名称：きまぐれオレンジ☆ロード パイロット版 アニメ化40周年記念展

開催場所： マルイシティ横浜 7階 イベントスペース （神奈川県）

開催期間： 2025年10月24日（金）～11月9日（日）

営業時間： 10:30～19:30（最終入場19:00まで）

入場料 ： 税込1,500円 ※未就学児は入場無料 ※入場特典付

イベントの詳細につきましては、EDITION88のイベントページでお知らせいたします。

EDITION88の特設ページ： https://edition-88.com/pages/orangeroad-exhibit2025

マルイシティ横浜 ホームページ： https://www.0101.co.jp/077/

入場のご案内

【10月24日(金)・10月25日(土)のご入場について】

多くのお客さまのご来店が予測される為、10月24日(金)・10月25日(土)の一部時間帯のご入場は、事前予約入場とさせていただきます。

■事前予約制（先着）対象期間

2025年10月24日(金) 11時10分～13時30分ご入場の回

2025年10月25日(土) 11時10分～13時30分ご入場の回

■お申し込み期間

2025年10月17日(金)18:00～各回入場時間10分前まで

※各回無くなり次第終了とさせていただきます。

お申込み詳細はこちら▼

https://www.0101.co.jp/077/event/detail.html?article_seq=138307&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/077/event/detail.html?article_seq=138307&article_type=sto)

入場特典＆お買い上げ特典

【入場特典】

ポストカード（全3種類 / ランダム1枚）

【お買い上げ抽選会】

期間中、イベント会場にて税込3,000円以上お買上げのお客さまは、1会計につき１回抽選会にご参加いただけます。

お会計時にエポスカードでご精算、またはご提示いただき現金でお支払いのお客さまは、抽選会にプラス1回ご参加いただけます。

A賞 高田明美先生先生サイン入り イベントキービジュアルポスター

B賞 ポストカード(全3種) コンプリートセット

C賞 ポストカード(全3種) ランダム１枚

株式会社VISION8について

2009年の創業以来、日本のアニメ・コミック・ゲーム等に関わる作家との関係を第一に、作家が生み出すアートやデザイン、表現のアイデアを用いて、商品の制作から展示会の企画開催までトータルにプロデュースしています。アートブランド「EDITION88」を所有しており、作家の直筆サイン入りの商品を中心に、独自の印刷技術を応用した88グラフ（版画）を制作、展覧会やイベント、EDITION88公式ショップにて販売しています。2025年6月にEDITION88 Flagship Shopを東京デザインセンター１階（五反田）にOPEN。

社名：株式会社VISION８

本社：東京都港区高輪3-14-18 インペリアル高輪３階

代表取締役：五十嵐晃博

会社HP：https://vision8.jp/

EDITION88オンラインショップ：https://edition-88.com/(https://edition-88.com/)

問い合わせ先：vision8@vision8.jp

X ＠TheEdition88 https://x.com/TheEdition88/(https://x.com/TheEdition88/)

Instagram @theedition88 https://www.instagram.com/theedition88/(https://www.instagram.com/theedition88/)

Facebook ＠TheEdition88 https://www.facebook.com/TheEdition88/(https://www.facebook.com/TheEdition88/)