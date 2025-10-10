【クルマ買取販売 ソコカラ】保険事業「ソコカラインシュアランス」を拡大して再スタート。クルマと保険のトータルサポート提供拡大を目指す。
クルマ買取販売 ソコカラ（運営会社:株式会社はなまる、本社：大阪府大阪市住之江区、代表：岡崎和也）は、これまで中古車販売事業において提供してきた自動車保険のサービスを2025年10月1日より、「ソコカラインシュアランス」として規模を拡大して再スタートいたします。
クルマ買取販売事業を通じて得た知見と実績を元に、東京海上日動火災保険をはじめとする保険会社の代理店として自動車保険などのサービスとプロフェッショナルなサポートを提供いたします。
■ ソコカラインシュアランス
・所在地：〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎40F
・TEL：050-3818-7754
・FAX：06-6613-1133
・営業時間：9:00～18:00
・WEBサイト：https://www.hanamaru870.net/insurance/
■ 取扱い保険の一例
●東京海上日動火災保険の商品・サービス
【自動車保険・バイク保険】
（個人の方向け）
・トータルアシスト自動車保険
・自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）
・ちょいのり保険
（法人の方向け）
・ＴＡＰ（一般自動車保険）
【火災保険・地震保険】
（個人の方向け）
・トータルアシスト住まいの保険(火災保険)
・地震保険
【傷害保険】
（個人の方向け）
・トータルアシストからだの保険(傷害定額)
・トータルアシストからだの保険(サイクル)
・トータルアシストからだの保険(ゴルファー)
・トータルアシストからだの保険(所得補償)
※その他、各保険会社の保険商品を多数取り扱っております。詳しくはお問い合わせください。
■【クルマ買取販売｜ソコカラ】（運営会社：株式会社はなまる）
私たちソコカラは不要となったお車を買取り、必要としている人の元へ届けています。
このように価値を循環させる事で、地球環境保全に貢献する「価値再生ブランド」を目指しております。これまでに法人企業様および一般ユーザー様から買い取らせていただいたお車は累計約999,000台。それらのお車をSOCOCARA AUTO MARKETを通じて、国内だけでなく世界110か国以上の方々にダイレクトにお届けしてまいりました。
これからも時代の流れやお客様のニーズに柔軟に対応し、サステナブルな未来社会の実現に貢献してまいります。
「愛そう、車の価値を。」 車の買取販売ならソコカラにお任せ下さい。
買取：https://www.hanamaru870.net/
企業：https://www.hanamaru870.net/corporate/
(https://www.hanamaru870.net/)
