「mofusand」の常設店舗『mofusand TOKYO』 原宿にオープン

株式会社Juice

株式会社Juice（代表取締役：神戸テルオ、本社：東京都豊島区）は、イラストレーター「ぢゅの」が描くキャラクター「mofusand」の常設店舗『mofusand TOKYO』を、2025年10月24日（金）JR原宿駅竹下口より徒歩6分にオープンいたします。

「mofusand」は、サメの着ぐるみをまとった「サメにゃん」をはじめ、愛らしくユニークなにゃんこたちを描いた人気シリーズです。これまで全国各地のPOP UP SHOPを中心に展開してまいりましたが、このたびブランドの世界観をより深く体感いただける常設店舗をオープンいたします。『mofusand TOKYO』は、コンセプトシリーズのみを展開する専門店です。シリーズは年間数回入れ替えを予定しており、来店のたびに新しい世界観を楽しめる点が特徴です。またPOP UP SHOPとは異なるモダンな空間を演出。これまでのPOP UP SHOPが賑やかでカジュアルな売場展開であったのに対し、『mofusand TOKYO』は高級感を重視した常設店として設計。店舗の外装はドールハウスをイメージしており、内装にはガラスショーケースやブランドショップさながらの高級感のある什器を取り入れた洗練されたデザインとなっております。

オープンにあわせ、コンセプトシリーズの第1弾として「COFFEE AND DONUTS」を展開いたします。約40アイテムの商品をラインアップ。mofusand公式オンラインショップ「mofusandもふもふマーケット」でも同日販売開始で、今後POPUPでの展開も予定。さらにアクセサリーぬいぐるみの新ブランド「Kiramekko Fluffy Kittens」もお取扱いいたします。『mofusand TOKYO』は、これまでのPOP UP SHOPでは味わえなかった、空間と商品が一体となった“ブランド体験”を提供いたします。

店舗情報

●タイトル

mofusand TOKYO

●会期

2025年10月24日(金)GRAND OPEN

●会場

東京都渋谷区神宮前３丁目23-6

（https://maps.app.goo.gl/okB7yMNbVvqpDLBx6）

●支払い方法(※お会計はキャッシュレスのみとなります)

JCB/Diners Club/Discover

QUICPay

Visa/Mastercard/Amex

iD

交通系IC

PayPay

d払い

au PAY

メルペイ

WeChat Pay

Alipay+

●営業時間

12:00～20:00

●運営・企画制作

株式会社Juice

●協力

株式会社スパイラルキュート/株式会社グレイ・パーカー・サービス

●mofusand TOKYO公式HP

https://mofusand-info.jp/mofusand_tokyo/harajuku/

●mofusand TOKYO公式X

https://x.com/mofusand_tokyo_

▼公式オンラインショップ（mofusandもふもふマーケット）

https://mofusand-mofumofu-market.jp/

※営業日時の変更、入場者数の制限及び休業となる場合がございます。ご来場の際は公式Xをご確認ください。

※企画内容は予告なく変更になる可能性がございます。

会場イメージ

※画像はイメージです。※画像はイメージです。※画像はイメージです。

グッズ情報

※掲載商品は一部になります。

※画像はイメージです。

※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。

キャラクター情報

もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、

とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。

手がけるのはInstagramやX(旧Twitter)などのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。