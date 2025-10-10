東京最大級のシーシャフェス開催！

株式会社KASHIKA

名店20店舗が集結、総勢50本以上のシーシャが楽しめる一日限りのフェスティバル

2025年10月26日（日）、東京・渋谷「TK NIGHTCLUB」にて、都内の人気シーシャ店が一堂に会する Shisha Fes Tokyo を開催いたします。

東京を中心に、全国から選りすぐりの名店20店舗が出展。

総勢50本以上の多彩なシーシャが集まり、香りと煙に包まれる特別な一日をお届けします。

第1部（12:00～14:30）はご来場者様・出展者様ともにノンアルコールイベント、BGMのみ、

第2部（15:00～18:00）はアルコールの提供ありDJプレイがあり音と光に包まれたナイトフェスへと変貌します。シーンに合わせて、まったく違う2つの空気感をお楽しみいただけます。

■ 開催の背景とビジョン

近年、日本のシーシャカルチャーは急速に広がりを見せています。

個人店の挑戦から、大手資本による全国展開まで、まさに“今”が進化の過渡期。

そんな中、「Shisha Fes Tokyo」は、日本一のシーシャ都市・東京から新たなムーブメントを発信すべく誕生しました。顧客と店舗の交流、業界全体の評価共有、そして日本のシーシャ文化を世界へ届けるというビジョンのもと開催されます。

出展者・来場者・そしてまだシーシャを知らない方々が、このフェスをきっかけに日本のシーシャ文化を次のステージへと発展させる第一歩になることを目指しています。

■ 開催概要

イベント名：Shisha Fes Tokyo 2025

日時：2025年10月26日（日）

１.第1部 12:00～14:30（ノンアルコール）

２.第2部 15:00～18:00（アルコール提供＋DJ）

会場：TK NIGHTCLUB（東京都渋谷区）

チケット：各部 6,000円(税込)

※1ドリンクチケット・シーシャ店舗サービス券付 *1回限り

販売：ZAIKO（電子チケット）

https://shisha-fes-tokyo.zaiko.io/e/shishafestok

■ 出展店舗（順不同）

bergamot（赤坂見附）

ランデヴー（赤坂）

Shisha Cafe&Bar GOONies（明大前）

ROAR水煙草倶楽部（渋谷）

茉莉（五反田）

Trevoir Gotanda Shisha Lounge（五反田）

baum（大塚）

LULU（三軒茶屋）

Shisha Cafe & Bar AVESTA（山形）

ugo / ugo “Neck of the Woods”（札幌）

広島シーシャ（広島）

ASLAJ / 480 Cafe（大阪）

shisha&coffee polepole（横浜）

POTATORUM（六本木）

Luz（神楽坂）

dada（渋谷）

月華ばろん（渋谷）

masacari（沖縄、熊本など）

PONTE（新橋、渋谷、江ノ島、マレーシアなど）

KITUNE（下北沢）

■ 注意事項

20歳未満の方はご入場いただけません。必ず写真付き身分証明書をお持ちください。

混雑状況により安全確保のため入店制限やメインホールへの入場制限を行う場合がございます。お早めにお越しください。

クロークのご用意はございません。お荷物はご自身で管理をお願いいたします。

ゴミ箱の設置はございません。発生したゴミは各自お持ち帰りください。

■ チケットに関して

本イベントは電子チケットのみとなります。スマートフォンまたはタブレットをご用意の上、購入後に届くメールリンクまたはZAIKOアカウントからチケット画面へアクセスし、入場時にスタッフへお見せください。購入にはZAIKOアカウント登録が必要です。