10月17日(金)から、BIRKENSTOCKのCARE ESSENTIALSを堪能できる特別な三日間“BIRKENSTOCK for 光明泉”を、中目黒で愛される銭湯の光明泉で開催。

BIRKENSTOCKのケアライン、CARE ESSENTIALSの新製品であるボディウォッシュをはじめ、足からからだ全体までをケアできる三日間だけの特別企画。100%天然由来成分で作られた、癒しのバスタイムをお楽しみいただけます。

靴づくりの伝統を1774年に遡る、世界有数のフットウェアブランド、BIRKENSTOCK。世界中の人々の足の健康に対して、揺るぎない情熱で向き合い続けてきました。CARE ESSENTIALSは、機能、品質、伝統へのこだわりという信念に忠実に開発されたBIRKENSTOCKのケアラインです。確かな使い心地と、五感を刺激する香りのフットケア製品に始まり、この秋にはボディケアラインも登場しました。

100%天然由来成分を用いてドイツで丹念に作られるラインナップは、テクスチャーはもちろん、その香りもシグネチャーとなっています。

10月17日(金)から三日間限定開催される“BIRKENSTOCK for 光明泉”では、中目黒の老舗銭湯「光明泉」がCARE ESSENTIALSの世界観に染まります。

リラクシングとバランシング、二つの香りと使い心地のボディウォッシュがそれぞれ浴場に設置されます。脱衣所には、新作のボディローションをはじめ、フットケア用のバームや、疲れた足をすっきり整えるローションなど、BIRKENSTOCKが自信をもってお届けするコスメティック製品が設置されます。天然のエッセンシャルオイルを贅沢に配合した豊かな香りと共に、心とからだ全体でCARE ESSENTIALSを体験いただけます。

また、館内はCARE ESSENTIALSの世界観に彩られ、特別感にあふれる癒しのバスタイムをお過ごしいただけます。

BIRKENSTOCK for 光明泉 概要

BIRKENSTOCKのケアライン、CARE ESSENTIALSの世界観を堪能できる特別な三日間。スペシャルディスプレイと共に、浴室に無料でお使いいただけるリラクシング ハンド&ボディウォッシュとローション、バランシング ハンド&ボディウォッシュとローションを設置し、光明泉がCARE ESSENTIALSの香りに包まれます。

その他、それぞれにエクスフォリエイティングフットスクラブ、ナリシングフットバーム、リリーフローションのフットケアアイテムを設置し、自由にお使いいただけます。

会場では先着でポストカードのセットを配布しています。このポストカードを都内の直営三店舗で提示いただくと、ミニギフトを差し上げます。詳しくはポストカードに付属しているご案内をご覧ください。

開催場所：光明泉（東京都目黒区上目黒1丁目6-1）

開催日：10月17日 (金) ～ 19日 (日)

営業時間：15:00～25:00（最終受付24:30）

入浴料：所定の入浴料が必要となります。HPでご確認ください。

http://kohmeisen.com/hours_price.php

ポストカードは脱衣所に設置してあります。なくなり次第終了となります。

BIRKENSTOCK CARE ESSENTIALS 製品について

ハンド&ボディウォッシュ (リラクシングとバランシング、二つの香り)

300ml \4,840

オーガニック・ライムウォーター※1と植物性界面活性剤※2が生み出すベルベットのようなフォームが、さっぱり爽やかに洗いながら、肌を美しくしなやかに整えます。心とからだをリラックスさせる香り。 ※1：ライム果実水（保湿） ※2：ヤシ油アルキルグルコシド（やさしい洗浄）

ハンド&ボディローション (リラクシングとバランシング、二つの香り)

300ml \6,380

肌にうるおいを与え、やわらかく、しなやかな肌に整えます。ベタつきや油っぽさがなく、ベルベットのようにソフトで爽やかな心地よい肌触りです。

エクスフォリエイティングフットスクラブ

100ml \4,070

疲れた足をすっきり軽やかに整えながら、角質を除去し、肌を柔らかく整えていくメルトインクリーム。軽石(スクラブ成分)、ペパーミントハイドロレート(ハッカ水：整肌成分)、ローズマリーオイル(ローズマリー葉油：整肌成分)配合。

ナリシングフットバーム

75ml \4,070

肌にたっぷりうるおいを与え、使い始めから肌を柔らかくしなやかに変えてくれるムルムルバター(アストロカリウムムルムル種子脂：整肌成分)、セイヨウシロヤナギ樹皮エキス(整肌成分)、ザクロ酵素(乳酸桿菌／ザクロ果実発酵エキス：整肌成分)配合のケアクリーム。

リリーフローション

75ml \4,070

メントール(冷感成分)、ユーカリオイル(ユーカリ葉油：整肌成分)、アルニカオイル(ダイズ油：整肌成分)配合の軽い質感の冷感クリーム。お肌にうるおいを与えながら、マッサージを加えることで疲れた足をときほぐします。

光明泉について

親子三世代で継承する銭湯『光明泉』は、中目黒駅から徒歩3分の場所にある、都会のオアシスです。創業55年を迎え、先代から受け継ぐ、大切な想いや伝統を守りながら、2014年3月に全面改装オープンし、新たな『光明泉』として、生まれ変わりました。

白と木のぬくもりを基調とした清潔感あふれるエントランスに、高濃度炭酸泉、人工ラジウム泉、サウナ室、水風呂を備える浴室、3階屋上では、東京の空を見上げる癒しの露天風呂も楽しめます。

健康と美容をコンセプトに、幅広い世代から愛される銭湯として、心とからだの疲れを癒す、やすらぎのひとときを提供しています。

