【ルイ・ヴィトン】ウィメンズ 「LV SKI」2025 コレクションを発表

初霜の時期が近づく中、ルイ・ヴィトンは、メゾンの「旅の真髄(こころ)」を新たな高みへと引き上げる、洗練された高機能なトータルコレクション「LV SKI」を発表いたします。

超軽量かつ完全防水の機能性に優れた素材で仕立てられたグラフィカルなコートやサロペットなど、ウィンタースポーツのためにデザインされたテクニカルなアイテムが揃います。洗練され、汎用性が高く実用的なアイテムは、ゲレンデを楽しむための理想的なコレクションを完成させます。

こうしたナイロン素材のクリエーションは、テキスタイルのイノベーションにより、保温性に優れ、極めて軽量なことから動きやすさを兼ね備えています。

リサイクルナイロン素材のジャケットには、かつてルイ・ヴィトンのトランクの内装に使用されていたライニングから着想を得た、メゾンのシグネチャーであるひし形のキルティング「マルタージュ」を想起させるキルト風のトップステッチが施されています。

アフタースキーの装いには、ノルウェー風のモチーフやモノグラム・フラワーのステッチをあしらったニットウェアに、スパンコール刺繍を施したデニムを合わせ、山の頂に宿るエネルギーを連想させます。

レザーグッズは、このワードローブをさらに際立たせます。特に存在感を放つのは、1891年に製作され、2000年代に再解釈されたメタルトランクにオマージュを込めた「モノグラム・ミロワール キャンバス」。氷河からインスピレーションを得たこの素材は、「アルマ」、「スピーディ」、「プティット・マル」、「オンザゴー」といった各バッグのレトロフューチャリスティックな美しさを際立たせます。今シーズン、モノグラム・ミロワール キャンバスは、シルバーに加えて、新色のコッパーも展開されます。

より冬らしいルックを演出するため、「カプシーヌ」や「ネヴァーフル・インサイドアウト BB」にはシアリング素材があしらわれ、チョコレートやベージュの「コージーグラム」バージョンで再解釈されています。モノグラム・キャンバスとメリノシアリング素材を組み合わせ、マフとバッグを融合させたクリエーション「テディ・ミット」は、魅力的なコレクターズモデルです。

よりスポーティなシルエットの「スピーディ」とベルトバッグ「ハイ・ライズ」は、デニムライクなナイロン素材でアップデートされ、スキーの冒険にもシティでの休暇にもぴったりな旅のパートナーになります。

さらに本コレクションでは、スキーブーツを履かずとも山の雰囲気を充分に楽しめるようにデザインされ、一日を通して活躍するフットウェアが登場します。

スエードやシアリングトリムを施した「コルティーナ」のアンクルブーツやミュールは、モノグラム・フラワーをあしらったラグソールが特徴で、洗練されながらもエフォートレスなルックに理想的です。

「LV クラウド」ブーツは、ナイロンやタフタジャケットに使用されているモチーフと同じものを取り入れ、コンテンポラリーなスポーツウェアの美しさを漂わせます。

冬の寒さに立ち向かうため、フードやハット、スカーフが深みのあるブラックや洗練されたクリームカラーで展開され、それぞれのシルエットに合わせたアクセントを添えます。さらに、シアリングのモノグラム・モチーフが施された、ソフトで暖かく包み込むようなテキスタイルも登場します。

シルエットを完成させるのは、今やアイコニックな存在となったモノグラム・パターンのレンズを備えたスキーマスク。コンテンポラリーでスポーティなタッチを効かせます。

輝きに満ちた、ハイパフォーマンスなひとときを約束するこのトータルコレクションは、2025年、冬のトラベルウェアを象徴するものになるでしょう。

「LV SKI」 2025 コレクションは、2025年10月17日(金)の発売に先駆け、10月16日(木)までルイ・ヴィトン公式サイトにて先行予約受付中。

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

