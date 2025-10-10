浦安D-Rocks初の「2025-26シーズンパス（6試合パス）」を販売開始！

株式会社NTT Sports X

いつも浦安D-Rocksへのあたたかいご声援を誠にありがとうございます。 浦安D-Rocksは、ファンの皆さまからのご要望にお応えし、より多くの試合をお楽しみいただけるよう、初の「2025-26シーズンパス（6試合パス）」の販売を開始いたします。販売期間は、2025年10月15日（水）から10月28日（火）までの期間限定です。本シーズンパス（6試合パス）では、2025-26シーズンの対象ホスト6試合を最もおトクにご観戦いただけるほか、購入者限定の来場特典「メモリアルチケット（全9種）」もご用意しております。浦安D-Rocksの熱い戦いを、ぜひ本シーズンパス（6試合パス）でお楽しみください！

※ご購入には、D-Rockers ID（無料）の登録が必要です。

■「2025-26シーズンパス（6試合パス）」の主なポイント

１. 席種別で選べる！応援スタイルに合わせたシーズンパス

ご予算や応援スタイルに応じて、お好きな席種で「2025-26シーズンパス（6試合パス）」をご購入いただけます。

２. 対象ホスト6試合を、最もおトクな価格で観戦可能！

前売チケット価格よりも25%以上の割引で、2025-シーズンの対象ホスト6試合をご観戦いただけます。

３. 購入者限定！来場特典「メモリアルチケット（全9種）」をプレゼント

「2025-26シーズンパス（6試合パス）」購入者限定で、ホスト全9試合（シーズンパス対象外試合も含む）の会場にて、毎試合異なるデザインの「メモリアルチケット（全9種）」を配布します。毎回の来場が楽しみになる特典です。ぜひコンプリートを目指してください！

■対象ホスト6試合

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 DIVISION1

※2025-26シーズンにつきましては、試合会場の場所や発表時期の影響により、ホスト全9試合のうち、ホスト6試合を「2025-26シーズンパス（6試合パス）」の対象といたします。

■販売対象席種

※前売チケットにおいても、「2025-26シーズンパス（6試合パス）」と同席種、およびその他席種・企画チケット等を販売いたします。

■販売価格

※「2025-26シーズンパス（6試合パス）」はいずれの席種も、小中高生価格の販売はございません。



■シーズンパス販売価格と前売チケット価格の比較（税込）

■「2025-26シーズンパス（6試合パス）」購入者限定特典

「メモリアルチケット」（全9種）

各試合会場内の専用ブースにてお渡しいたします

※メモリアルチケットは記念品としての配布となり、入場券としてはご利用いただけません。

※メモリアルチケットは、シーズンパス対象外試合も含めたホストゲーム全9試合で配布いたします。シーズンパス対象外試合へのご来場も、心よりお待ちしております！

■急遽ご来場が難しくなった場合の対応

急遽試合にご来場いただけなくなった場合は、浦安D-Rocksのホスト試合会場にてご利用いただけるグッズクーポン券（500円分）への引換が可能です。

※引換には事前受付が必要です。

※グッズクーポン券は、購入席種に関わらず一律500円分を予定しております。

■販売期間

※「2025-26シーズンパス（6試合パス）」は、席種ごとに販売予定枚数を設定しております。予定枚数に達し次第、販売を終了いたします。

※販売対象席種が完売となった場合でも、同席種の前売チケットは別途販売いたします。



■座席選択方法と選択期間（指定席）

「2025-26シーズンパス（6試合パス）」の指定席をご購入いただいた場合、対象のホスト6試合ごとに、座席をご自身で選択いただけます。

※ファンクラブ先行販売期間よりも前に座席選択が可能です。



・STEP1：クーポンコードの確認

対象の試合ごとに、「2025-26シーズンパス（6試合パス）」用のクーポンコードをメールにてお知らせいたします。

※対象の試合ごとに異なるクーポンコードが発行されます。試合ごとに、座席選択をお願いいたします。

・STEP2：座席選択・チケット発券

浦安D-Rocksチケット特設サイトにて、クーポンコードを使用し、お好きな座席を選択・発券してください。

※座席選択は先着順となりますので、お早めの手続きをおすすめいたします。

＜座席選択期間＞

ファンクラブプラチナ会員先行販売開始の1週間前12:00 ～ 前日23:59まで

（例）2025年12月13日（土）開幕戦の場合：11月4日（火）12:00より選択開始予定

・STEP3：ご入場

発券された電子チケットまたは紙チケットをお持ちのうえ、試合当日はそのまま直接ご入場いただけます。

※チケットの引換手続きは不要です。

※「2025-26シーズンパス（6試合パス）」座席選択期間中は、「2025-26シーズンパス（6試合パス）」用クーポンを利用した予約のみ可能です。追加でのチケット購入はできません。

※「2025-26シーズンパス（6試合パス）」座席選択期間終了後も座席選択は可能ですが、ファンクラブ先行販売・一般販売と同じ在庫からの選択となります。

※チケット発券時には、クーポンコードをご利用いただくことでチケット代金はかかりません。ただし、発券時にはシステム利用料が発生いたしますので、あらかじめご了承ください

※自由席をご購入の場合は、座席選択画面は表示されません。

■「2025-26シーズンパス（6試合パス）」の注意事項

・ 販売は先着順となります。席種によっては売り切れとなる場合がございます。

・ おひとり様につき最大4枚（4セット）までご購入いただけます。

・ 未発表の試合会場については、決定次第ご案内いたします。「2025-26シーズンパス（6試合パス）」購入後に会場が発表される場合もございますので、あらかじめご了承ください。

・ ご購入後の変更・キャンセルはできません。内容をご確認のうえ、お申し込みください。

・ ご来場がない場合でも、返金はできません。また、リセールサービスの提供はございません。

・ 発券されたチケットは、別の方への無償譲渡が可能です。

・ ご購入には、D-Rockers ID（無料）の登録が必要です。

・ ご購入の際は、「2025-26シーズンパス（6試合パス）」販売ページの注意事項を必ずご確認のうえお手続きください。