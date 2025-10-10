名作の魅力を紐解く映画番組 BS10『舘ひろし シネマラウンジ』番組初のゲスト登場！斎藤工（第33・34回）、磯村勇斗（第35・36回）ゲスト出演が決定！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する全国無料のBS放送局「BS10(読み：ビーエステン)』で絶賛放送中の、映画を愛する俳優・舘ひろしが名作映画の魅力を余すことなく伝える番組『舘ひろし シネマラウンジ』。（「BS10」毎週金曜よる6:30、「BS10プレミアム」毎週日曜ひる12:00頃）この度、舘ひろしさんが映画撮影でお休みのため、番組初のゲストとして俳優の斎藤工さん、磯村勇斗さんの出演が決定いたしました。『昼顔』（2017）『シン・ウルトラマン』（2022）など数々の話題作で主演を務め、『blank13』で映画監督としても第20回上海映画祭でアジア新人賞部門最優秀監督賞を受賞した俳優・映画監督の斎藤工さんは、舘ひろしさんがお勧めする『バッドボーイズ』（第33回）、『レナードの朝』（第34回）を映画パーソナリティ伊藤さとりとナビゲート。また『ヤクザと家族 The Family』で舘ひろしさんと共演経験があり、映画『月』（2023）で第47回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞した俳優の磯村勇斗さんは、舘さん推薦の映画『スナッチ』（第35回）と『フィラデルフィア』（第36回）を伊藤さとりさんと共に紹介いたします。

「桐箱に入れてしまってなかなか開けない映画ベスト３に入る」（斎藤工）

涙なしには観られない不朽の名作『レナードの朝』について斎藤は「ポスタービジュアルを含め名作感があり過ぎて、霧箱に入れてしまってなかなか開けない映画ベスト３に入る名作」と評し、アカデミー主演男優賞にノミネートされた名優ロバート・デ・ニーロの名演について「身体的な変化も踏まえて（演技の）グラデーション。かけがえのない瞬間を演じるための描写や心のグラデーションを身体表現している。すごい伝統芸能を観た」と絶賛。

またガイ・リッチー監督の出世作『スナッチ』を10年前に観た磯村は「今観てもスタイリッシュ。カット割りや構成がピカイチ」と評し、ミッキー演じるブラッド・ピットについて「舘さんと共演させていただいた『ヤクザと家族』の時、地下格闘技をやっている役だったので、劇中のブラッド・ピットのファイトシーンでの肉体美を目指したいと監督とお話ししたんです。だからあの身体を見るとカッコいい！」と自身の演技について影響を受けたことを告白する場面も。豪華ゲストによる『シネマラウンジ』にご期待ください！

■映画番組『舘ひろし シネマラウンジ』毎週(金)よる6：30～9：00

「今観てもスタイリッシュ。カット割りや構成がピカイチ」（磯村勇斗）映画番組『舘ひろし シネマラウンジ』

映画を愛する俳優、舘ひろしと一緒に古今東西の名作映画を鑑賞！

ベテラン俳優ならではの視点や、自身の撮影現場でのエピソードも披露しながら名作の魅力を紐解いていきます。

映画パーソナリティ伊藤さとりによる作品解説や、もう一度鑑賞したくなる映画のマル秘情報も必見。

『舘ひろし シネマラウンジ』で名作映画に溺れましょう。

https://www.bs10.jp/program/movie_drama/movie/cinemarounge/tachihiroshi-cinemarounge/(https://www.bs10.jp/program/movie_drama/movie/cinemarounge/tachihiroshi-cinemarounge/)

作品ラインナップ

『バッドボーイズ』（斎藤工×伊藤さとり）放送日時：10月10日(金)よる6:30～

ウィル・スミス主演の痛快アクション。マイアミ市警の刑事コンビが、衝突を繰り返しながらヘロイン強奪事件に立ち向かう。

コピーライト： (C) 1995 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

『レナードの朝』（斎藤工×伊藤さとり）放送日時：10月10日(金)よる6:30～

ロバート・デ・ニーロ＆ロビン・ウィリアムズ共演、30年間昏睡状態だった患者が目を覚ましたという奇跡の実話を映画化。

コピーライト： (C) 1990 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

『スナッチ』（磯村勇斗×伊藤さとり）放送日時：10月24日(金)よる6:30～

ガイ・リッチー監督、ブラッド・ピット出演のクライムサスペンス。ダイヤモンドを巡る悪党たちの駆け引きを描く。

コピーライト： (C) 2000 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

『フィラデルフィア』（磯村勇斗×伊藤さとり）放送日時：10月31日(金)よる6:30～

トム・ハンクスがアカデミー主演男優賞を受賞した社会派ドラマ。ＨＩＶ感染を理由に解雇された弁護士が法廷闘争に臨む姿を描く。

コピーライト： (C)1993 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved.

