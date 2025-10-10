2025-26プレシーズンマッチ　チケット販売のお知らせ

株式会社NTT Sports X

いつも浦安D-Rocksへのあたたかいご声援、誠にありがとうございます。

2025-26シーズン プレシーズンマッチのチケット販売概要が決定しました。レギュラーシーズン開幕前の貴重なプレシーズンマッチを、ぜひご観戦ください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

※ご購入には、D-Rockers ID（無料）の登録が必要です。



■2025-26プレシーズンマッチの主なポイント

１.浦安D-Rocksファンクラブ「Club D-Rockers」の有料会員は、よりおトクに応援を楽しめる！

・プラチナ会員は、お一人さまにつき1枚まで、ホスト試合（全4試合）のチケット代金は0円となります。

・プラチナ会員およびゴールド会員は、一般のお客さまよりも早くご入場いただけます（先行入場）。

・11月29日のプレシーズンマッチでは、「Club D-Rockers DAY！」を開催し、「Club D-Rockers」有料会員の皆さまを無料でご招待いたします。



２. 浦安市民ご招待企画

浦安D-Rocksのホストタウンである浦安市民の皆さまを対象とした無料ご招待企画を実施します。

３. 多彩なコンテンツ

試合以外にもお楽しみいただける多彩なコンテンツをご用意しています。

４. D-Rockers IDとチケットシステム連携・電子チケット対応

D-Rockers IDでのチケット購入、および電子チケットによるスムーズな入場が可能です。

■チケット販売スケジュール

■席種と販売価格（税込）

※チケットはお一人さま1回につき最大4枚までご購入いただけます。

※「Club D-Rockers」 プラチナ会員の方は、お一人さまにつき1枚まで、チケット代金0円となります。

※未就学児童は、大人1名につき1名まで膝上観戦が無料となります（チケット不要）。

※ご購入後の変更・キャンセルはできませんので、あらかじめご了承ください。

※チケットの購入には、チケット価格が有料・無料を問わず各種手数料が発生いたします。

［車イス席］

※車イス席はお一人さま1枚までご購入いただけます。1席のご購入で、車イス利用者1名＋同伴者1名までご利用いただけます。同伴者の方は、必ず車イス利用のご本人さまと一緒にご入場・ご観戦ください。

※同伴者の方は、パイプ椅子での観戦となります。

※観戦場所は選択できません。当日、係員よりご案内いたします。

■2025-26プレシーズンマッチご招待企画

１.浦安市民ご招待企画

浦安D-Rocksのホストタウンである浦安市にお住まいの皆さまを、プレシーズンマッチに無料でご招待いたします。ぜひチーム・選手への熱いご声援をお願いいたします！

チケット発券はこちら

https://www.cnplayguide.com/urayasu-drocks/urayasu2025

※対象は浦安市在住の方となります。

※無料招待ですが、チケット発券は必須となります。

※他市町村の住所で発券された場合、チケットが無効となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※チケットの購入には、チケット価格が有料・無料を問わず各種手数料が発生いたします。

２.Club D-Rockers DAY！の開催

11月29日（土）開催のプレシーズンマッチは、浦安D-Rocksファンクラブ「Club D-Rockers」2025-26シーズンの有料会員の皆さまを無料でご招待いたします。

※チケット発券方法などの詳細は、後日あらためてご案内いたします。

■開催コンテンツ

2025-26プレシーズンマッチでは、試合以外にもお楽しみいただける多彩なコンテンツをご用意しております！

・オフィシャルグッズ販売

新作アイテムや定番人気グッズをチェック！

・ハッピーくじ

選手サイン入り非売品グッズが当たる！運試しで豪華アイテムをゲット！

・D-Rockers Bar

試合後、選手やファンの皆さまと、ドリンクや軽食を囲んで交流を楽しもう！

・キッチンカー出店

観戦のお供にぴったりのフードメニューでお腹も満足！

・オフィシャルチアリーダーズ「DRC」によるパフォーマンス

試合をさらに盛り上げる華やかなステージをお届け！

※コンテンツは、開催日によって内容が変更となる可能性がございますのでご了承ください。



■入場時間

プレシーズンマッチホスト全試合では、「Club D-Rockers」会員プランに応じた先行入場を実施いたします。

・キックオフ1時間30分前： 「Club D-Rockers」 プラチナ会員 入場開始

・キックオフ1時間15分前： 「Club D-Rockers」 ゴールド会員 入場開始

・キックオフ1時間前：一般のお客さま 入場開始

※本内容は2025-26プレシーズンマッチ限定の先行入場設定です。レギュラーシーズンとは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■試合会場

浦安Dパーク（千葉県浦安市高洲8丁目2-1）

https://urayasu-d-rocks.com/game/places/detail-urayasu-d-park.html

※ご来場の際は、公共交通機関のご利用をお願いいたします。

※駐車場のご用意はございません。近隣への無断駐車や路上駐車は、近隣の皆さまのご迷惑となりますので、固くご遠慮ください。

※二輪駐車場（自転車・バイク）はご用意しておりますが、台数に限りがございます。

■2025-26チケットシステム「浦安D-Rocksチケット」について

2025-26シーズン プレシーズンマッチ、およびレギュラーシーズンのホスト試合のチケットは、「浦安D-Rocksチケット」サイトにて販売いたします。チケット販売システムの変更により、浦安D-Rocksファンクラブ「Club D-Rockers」サイトと「浦安D-Rocksチケット」サイトが1つのIDで連携可能となりました。さらに便利にご利用いただけるよう、今後も改善に努めてまいります。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。



１.D-Rockers IDでチケット購入が可能に！（ファンクラブID/無料登録可）

「浦安D-Rocksチケット」サイトでは、D-Rockers ID（ファンクラブID）でログインすることで、チケット購入がスムーズに行えます。

・「Club D-Rockers」 有料会員の方は、先行販売・割引販売のチケットをワンストップで購入可能！

・「Club D-Rockers」 ホワイト会員（無料会員）の方も、チケット購入が可能で、浦安D-Rocksの最新情報も受け取ることができます。

▶︎D-Rockers IDの登録はこちら

https://urayasu-d-rocks.com/fanclub/

２.電子チケットでシームレス入場！

スマートフォンで電子チケットを表示するだけで、発券・引換不要でそのまま入場可能です。

※紙チケットでの発券・入場も対応しております。

３.浦安D-Rocks初の「2025-26シーズンパス（6試合パス）」販売！

浦安D-Rocksでは初となる「2025-26シーズンパス（6試合パス）」の販売いたします。

2025-26シーズンの対象ホスト6試合を最もおトクにご観戦いただけます。

※2024-25シーズンにご案内していたチケットサイト「チケットラグビー」では、ホスト試合のプレシーズンマッチおよびファンクラブ先行販売の取り扱いはございません。「浦安D-Rocksチケット」をご利用ください。

※2025-26シーズンのホストゲームにおいて、「チケットラグビー」では一般販売開始後に一部席種・座席を限定して販売される予定です。あらかじめご了承ください。

■注意事項

・開催日に発生した事故・怪我・病気等について、主催者は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。なお、緊急時には救護対応を行いますが、その後の責任は負いかねます。

・スタジアム内で撮影されたすべての映像（静止画を含む）は、報道や各種番組、物販・販促等の目的で使用される場合があります。

・ご来場人数を超える席取りはご遠慮ください。

・スケジュールや詳細は変更となる場合がございます。変更が生じた場合は、浦安D-Rocks公式サイトにてご案内いたします。

・天災やその他不可抗力により試合が中止・延期となった場合の払い戻しについては、浦安D-Rocks公式サイトで別途ご案内いた