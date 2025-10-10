全国対象・通信制「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）、2025年度冬期の受講生を募集
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331586&id=bodyimage1】
一般社団法人知識環境研究会（所在地：東京都千代田区、代表：神山資将）は、通信制の「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）を2025年度冬期に修了する受講生を募集中です。
厚生労働省の指定する「実務者研修教員講習会」を修了すると、「実務者研修」の専任教員になるための公的な資格を得られます。全国共通の資格として履歴書や各都道府県への申請書に表示することができ、専門職としての能力証明に役立ちます。
教えること・学ぶことは、充実感と刺激に満ちた「楽しい」時間を創出することにもつながります。これまでの経験を生かした教員として、新しい自分を発見してみませんか。通信制でいつでもどこでも学びやすく、全国各地から多くの社会人が参加している講習会です。
詳細・お申込みは、下記の公式サイトをご参照ください。
https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
【募集概要】
名称：「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）
対象：ケアに関する教育方法に関心のある方
受講料：56,000円（郵送コース）または52,920円（デジタルコース）から選択可能
2025年度冬期修了生の申込期間：2025年9月14日～2025年11月22日
申込方法：公式サイト（https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/）より受付
■本件に関するお問合せ先
一般社団法人知識環境研究会「実務者研修教員講習会」事務局
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
URL：https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
関連講座：ターミナルケア指導者養成講座（2025年秋期の受講生募集中）
https://learning.ackk.org/0301/
関連講座：医療的ケア教員講習会（厚生労働省指定講習会）
https://learning.ackk.org/iryotekikea/
配信元企業：一般社団法人知識環境研究会
一般社団法人知識環境研究会（所在地：東京都千代田区、代表：神山資将）は、通信制の「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）を2025年度冬期に修了する受講生を募集中です。
厚生労働省の指定する「実務者研修教員講習会」を修了すると、「実務者研修」の専任教員になるための公的な資格を得られます。全国共通の資格として履歴書や各都道府県への申請書に表示することができ、専門職としての能力証明に役立ちます。
教えること・学ぶことは、充実感と刺激に満ちた「楽しい」時間を創出することにもつながります。これまでの経験を生かした教員として、新しい自分を発見してみませんか。通信制でいつでもどこでも学びやすく、全国各地から多くの社会人が参加している講習会です。
詳細・お申込みは、下記の公式サイトをご参照ください。
https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
【募集概要】
名称：「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）
対象：ケアに関する教育方法に関心のある方
受講料：56,000円（郵送コース）または52,920円（デジタルコース）から選択可能
2025年度冬期修了生の申込期間：2025年9月14日～2025年11月22日
申込方法：公式サイト（https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/）より受付
■本件に関するお問合せ先
一般社団法人知識環境研究会「実務者研修教員講習会」事務局
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
URL：https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
関連講座：ターミナルケア指導者養成講座（2025年秋期の受講生募集中）
https://learning.ackk.org/0301/
関連講座：医療的ケア教員講習会（厚生労働省指定講習会）
https://learning.ackk.org/iryotekikea/
配信元企業：一般社団法人知識環境研究会
プレスリリース詳細へ