IDOG&ICATは「Pet博2025 大阪」（2025/11/1-3開催）に出店いたします
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）は「Pet博2025 大阪」（11/1-3開催）に出展いたしますのでお知らせいたします。
Pet博は初出展！IDOG&ICATのブースでは、会場限定セールを開催いたします。
一部秋冬新作商品も展示・購入が可能です。
実際に商品をお手に取っていただける機会に、是非ご来場ください。
※サイズ・枚数には限りがございます。売り切れ次第終了となりますのでご了承ください。
その他、イベント出店限定価格の商品もご用意いたします。
■イベント名
Pet博2025 大阪
■会場
インテックス大阪
大阪市住之江区南港北1-5-102
■開催日
2025年11月1日（土）～3日（月・祝）
■ブースナンバー
NO.102 IDOG&ICAT
■イベント当日の決済方法
・現金
・QR決済（PayPay・Alipay）
■イベント公式サイト
https://www.pethaku.com/osaka/
前売りチケット・開催情報は、Pet博公式サイトをご覧ください。
■公式instagram
https://www.instagram.com/29qclub/
【当社について】
株式会社ゼフィールは、犬の服・猫首輪が中心となるオリジナルブランド「IDOG＆ICAT」の企画・製作・販売をしております。
IDOG＆ICATで扱う洋服は一部海外で製造しておりますが、ほとんどが富山県の自社工場で1枚1枚丁寧に製作しています。
【会社概要】
会社名 ：株式会社ゼフィール
設立 ： 1989年5月1日
代表者 ： 代表取締役 長谷川 恭市
住所 ： 〒932-0131 富山県小矢部市名畑5071-1
URL ： https://www.idog.jp/
事業内容：ペット用品の製造・販売
【店舗案内】
■総合本店
インターネットショップ本店：https://www.idog.jp/
■犬用品
犬の服のiDog楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/idog/
犬の服のiDog Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/idog/
犬の服のiDog Amazon店
■猫用品
猫首輪・猫用品iCat楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/icat/
■卸売り専用サイト：https://www.idogicat.net/
