【予告】StreamFab Disney Plus ダウンローダー 単品価格改定について
StreamFabは、「StreamFab Disney+ Downloader」単品ライセンスの価格改定を実施いたします。
本改定は、開発環境や維持コストの上昇、機能拡張への対応を目的としたものです。
■ 改定予定の内容
● 対象製品：StreamFab Disney+ Downloader
● 改定日：2025年11月予定
● 新価格：月額プランが\8,700、年額プランが\13,050、永久ライセンスが\15,950となります。
これまでの価格（\7,250／\10,150／\13,050）と比べて上昇しますが、その分、従来の1080p対応から4K対応へ進化し、より高品質なダウンロード体験を提供します。
■ 現在の販売価格での購入について
価格改定前のご購入は、2025年10月まで可能です。
すでにご購入済みのお客様は、改定後も追加費用なしで継続利用いただけます。
改定前の価格で購入：https://streamfab.dvdfab.org/disney-plus-downloader.htm
■ 今後の取り組み
StreamFabは今後も、
● 新機能（4Kダウンロードなど）の追加
● ダウンロード速度と安定性の向上
● 対応配信サービスの拡充
を通じて、より良いユーザー体験の提供を目指します。
■本件に関するお問い合わせ：
StreamFab公式サイト内「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。
https://dvdfab.org/contact.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
配信元企業：日進斗金合同会社
