情報処理学会 第88回全国大会 【一般・学生セッション講演申込受付中】
当会では、第88回全国大会を2026年3月6日（金）～8日（日）にハイブリッド開催いたします。一般セッション・学生セッションの講演申込登録を大会Webページにて受付中です。
■情報処理学会 第88回全国大会【一般・学生セッション講演申込受付中】
★★講演申込締切：2025年12月5日（金）15:00★★
詳細 ＞＞＞ https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/88
◆大会スローガン：安心安全なデジタル社会へ向けて
◆会 期 ： 2026年3月6日（金）～8日（日）
◆会 場 ：松山大学 文京キャンパス（愛媛県松山市文京町4番地2）ハイブリッド開催
◆主 催 ： 一般社団法人情報処理学会
◆共 催 ： 松山大学
◆後 援 ： 全国高等学校情報教育研究会、愛媛県教育委員会
当会では、第88回全国大会を2026年3月6日（金）～8日（日）にハイブリッド開催いたします。
ただ今、一般セッション・学生セッションの講演申込登録を大会Webページにて受付中です。
毎回1,200件を超える講演発表申込を頂き、活発な議論、意見交換、交流が行われております。
皆様の日頃の研究成果発表場として、是非とも奮ってお申込ください。
講演申込登録締切：2025年12月5日（金） 15：00 （10月10日から登録開始）
原稿投稿締切 ：2026年1月9日（金） 15：00
★★★TOPICS:各賞受賞のチャンス！★★★
全国大会では、発表された論文の中から優秀な論文、
発表に対して以下の賞を贈呈しています!
皆さん奮ってお申し込みください！
◇大会優秀賞：全国大会で発表された当会の会員で、
特に優秀な論文の登壇発表者 10名以内。
◇大会奨励賞：全国大会で発表された当会の会員で、
学部生または学部在学から卒業後 10年までの新進の
科学者または技術者で、大会優秀賞の対象とならなか
った論文の登壇発表者 10名以内。
◇学生奨励賞：全国大会で発表された当会の会員で、
各学生セッションで発表された中から、優秀な発表
をした方 2名以内。
大会のローカルアワードとして授与。
※各賞の受賞対象者は当学会の会員（ジュニア会員、学生会員含む）です。
この機会にご入会いただき、ぜひチャレンジしてください。
■ハイブリッド開催について
オンラインミーティングツール Zoom を併用しながら現地でイベント企画・各発表セッションを開催致します。インターネット・オーディオ機器に接続できる PC とヘッドセットを各自で必ずご準備願います。 講演発表者はぜひ現地でご発表ください。
■問合せ先
一般社団法人 情報処理学会 https://www.ipsj.or.jp
事業部門 mail：ipsjtaikai@ipsj.or.jp
〒101-0052東京都千代田区神田小川町3-2-1CIRCLES神田小川町6F
Tel （03）3518-8373 Fax（03）3518 -8375
配信元企業：一般社団法人情報処理学会
プレスリリース詳細へ