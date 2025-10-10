活性酸素市場規模、シェア、成長予測および主要メーカー（2035年）
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート『活性酸素市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報をカバーしており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行うための内容となっています。本調査では、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、Go-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
活性酸素市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
活性酸素市場は、医療、水処理、食品加工、産業用洗浄などの分野で需要が高まり、世界的に堅調な成長を示しています。活性酸素化合物（主に過酸化水素〈H?O?〉、オゾン〈O?〉、過酢酸〈CH?CO?H〉）は、強力な酸化剤として、消毒、漂白、酸化、環境保全などの幅広い用途に利用されています。
活性酸素は、水や酸素などの無害な副生成物に分解されるため、塩素系化学品の環境負荷の高い代替品として注目されています。この環境優位性に加え、衛生管理や環境規制の強化により、活性酸素技術は現代の産業および医療分野で不可欠な存在となっています。
特に、微生物汚染への懸念の高まり、新型コロナウイルス（COVID-19）による衛生意識の向上、グリーンケミストリー（環境調和型化学）への関心拡大が市場成長を加速させています。環境配慮型洗浄剤、廃水処理、医療用滅菌などにおける活性酸素の応用拡大が進んでいます。
市場規模とシェア
世界の活性酸素市場は、化学製造技術の進歩と持続可能な消毒技術の普及により、安定した拡大を続けています。市場では特に過酸化水素が最も大きなシェアを占めており、その汎用性、コスト効率、紙・パルプ、繊維、医療分野での幅広い利用が成長を支えています。
一方、オゾンや過酢酸は、水処理、食品殺菌、環境修復などの高性能酸化剤として注目されています。日本、北米、欧州などの先進地域では、塩素系酸化剤から持続可能な非塩素系酸化剤への移行が進んでいます。
新興国では、産業化、水資源不足、環境意識の高まりにより、汚染防止や殺菌のための活性酸素ソリューション導入が加速しています。
成長ドライバー
持続可能な消毒需要の増加：環境・健康問題により、塩素系薬剤から環境配慮型酸化剤への移行が進行。
厳格な環境規制：グリーンケミストリーや非毒性洗浄剤の導入を推進する政策強化。
水処理分野での需要拡大：活性酸素化合物の下水・産業廃水処理への利用増加。
医療・製薬分野の拡大：病院や医療施設での滅菌・感染防止需要の増加。
食品・飲料産業の成長：食品用殺菌および包装滅菌における過酸化水素や過酢酸の採用。
パルプ・紙・繊維産業：漂白・脱リグニン工程での過酸化水素の大量使用。
技術革新：効率的かつ制御可能な酸化プロセス向けの触媒システム開発。
ポストCOVID時代の衛生意識向上：住宅、商業、公共施設での活性酸素系洗浄剤の使用増。
市場セグメンテーション
タイプ別：
過酸化水素（H?O?）
オゾン（O?）
過酢酸（CH?CO?H）
その他の活性酸素化合物
用途別：
消毒・滅菌
