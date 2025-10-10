クローズドシステム移送装置市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月06に「クローズドシステム移送装置市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。クローズドシステム移送装置に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
クローズドシステム移送装置市場の概要
クローズドシステム移送装置市場に関する当社の調査レポートによると、クローズドシステム移送装置市場規模は 2035 年に約35億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の クローズドシステム移送装置市場規模は約12 億米ドルとなっています。クローズドシステム移送装置に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 9.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、クローズドシステム移送装置の市場シェア拡大は、医療機器分野におけるイノベーションの進展によるものです。近年、閉鎖機構、膜技術、ニードルレスおよびカラーコーディングシステム、空気ろ過、蒸気封じ込めの改善、コンポーネント設計といったデバイスのイノベーションが加速しており、病院における治療の質の向上につながっています。
政府はまた、病院における医療機器のアップグレードを支援しており、これによりCSTDへのアクセス性が向上します。例えば、EUは病院の医療機器とインフラのアップグレードに約42百万ユーロを投資しました。これにより、CSTDのような先進的な機器の普及が促進され、汚染を恐れることなくシームレスな薬剤投与が可能になります。
クローズドシステム移送装置に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/closed-system-transfer-devices-cstd-market/84820
クローズドシステム移送装置（CSTD）に関する市場調査では、新興国におけるインフラ整備の進展により市場シェアが拡大することが明らかになっています。例えば、インド政府は2025－26年度の連邦予算において、ヘルスケア分野に約115億米ドルを投資しており、これは前年比で増加しています。
インド以外にも、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカといった新興市場が、ますます重要な成長分野となりつつあります。新しい病院、腫瘍学センター、調剤施設といったヘルスケアインフラへの投資の増加、そして医療予算の増加は、化学療法へのアクセスを向上させています。これは、CSTDを含む安全装置に対する新たな需要を生み出し、市場の成長を支えています。
しかし、今後数年間は、検証コストが市場の成長を抑制すると予想されています。CSTD市場において、メーカーはエンジニアリング、臨床試験、その他多くの重要なインフラの適切な整備を確実にするために先行投資を行っており、この先行投資が初期コストを圧迫しています。これにより、競争の激しい市場において持続可能性を実現するために、多額の資金を投入する必要が生じます。中小企業にとって、検証コストへの対応は大きな障壁となっています。
