電子コンパス市場：グローバル調査レポート、需要、規模、開発、製造業者シェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）だ。
サーベイ・リポーツ株式会社は、2025年10月付で「電子コンパス市場」に関する調査報告書を発表いたしました。本報告書では、技術別（磁気抵抗式、フラックスゲート式、ホール効果式）、軸数別（1軸・2軸、3軸、6軸、9軸）、用途別（航空宇宙、測量、民生用電子機器、船舶、自動車、防衛）による市場セグメンテーションを分析しております。- グローバル市場分析、動向、機会、および予測（2025-2035年）本レポートは、電子コンパス市場の予測評価を提供します。成長要因、市場機会、課題、脅威など、電子コンパス市場における主要な市場動向を明らかにします。
電子コンパス市場概要
電子コンパス（マグネトメータとも呼ばれる）は、地球の磁場を測定して方位（北・南・東・西）を判定するセンサーである。磁針式コンパスとは異なり、電子コンパスはソリッドステート素子を用い、デジタル出力を提供する。
この種のセンサーは、スマートフォン、スマートウォッチ、GPSナビゲーションシステムなどの民生用電子機器において、姿勢認識や地図の回転機能に不可欠である。また、自動車、航空宇宙、ロボティクス分野においても、航法および姿勢制御のための重要な要素である。ただし、電子コンパスの精度は周囲の強磁性体や電磁干渉によって影響を受けやすく、信頼性を高めるためには、加速度センサーやジャイロスコープなどの他のセンサーとの統合やキャリブレーションが必要とされる。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、電子コンパス市場の規模は**2025年に26億米ドル（$2.6 , \text{billion}）**であった。また、**2035年末までに76億米ドル（$7.6 , \text{billion}）に達すると予測されている。さらに、2025年から2035年の予測期間において、電子コンパス市場は年平均成長率（CAGR）約
10.7%で成長すると見込まれている。
当社アナリストによる定性的な電子コンパス市場分析によれば、自動車用途での採用拡大、航空宇宙・防衛分野での応用拡大、民生用電子機器およびIoTデバイスの普及、自動運転車および電気自動車の進歩により、電子コンパス市場規模は拡大する見込みです。電子コンパス市場における主要企業としては、STマイクロエレクトロニクス、ハネウェル・インターナショナル、ボッシュ・センサーテック、トゥルーノース・テクノロジーズ、PNIセンサーズ・コーポレーション、MEMSIC、mCube Inc.、NXPセミコンダクターズN.V.、オーシャンサーバー・テクノロジーズ、マグナチップ・セミコンダクターなどが挙げられます。
当社の電子コンパス市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびその構成国に関する詳細な分析も含まれております。また、日本のクライアント様の特定のニーズに合わせた詳細な分析も本調査レポートに盛り込まれております。
目次
● 電子コンパス市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2033年までの世界の電子コンパス市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
