エッセイ・コミックレーベル「OZbooks（オズブックス）」「OZcomics（オズコミックス）」2025年10月12日（日）創刊！

スターツ出版株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一)が発刊・運営するOZブランド、WEBサイト「OZmall（オズモール）」と雑誌「OZmagazine（オズマガジン）」から誕生する、書籍とコミックのレーベル「OZbooks（オズブックス）」「OZcomics（オズコミックス）」の新刊を10月12日（日）より全国書店にて発売開始いたします。また、スターツ出版より発売されるコミック『深夜3時のくろねこ喫茶』とWOWOW発の猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」のコラボ企画として、SNS上で10月14日(火)～10月28日(火)に「黒猫オーディション」を開催いたします。

◆OZbooks OZcomics創刊サイト：https://novema.jp/article/starts/ozbooks-comics

◆OZbooks新刊情報：https://novema.jp/bookstore/other/20251012

◆OZmallで連載中：https://www.ozmall.co.jp/topics/

◆公式X：@OZbooks_comics

◆公式Instagram: @ozbooks_comics

◆公式TikTok: @ozbooks.comics

■10/12発売！創刊ラインナップ

OZcomics『深夜3時のくろねこ喫茶』

著者：ねこまき（ミューズワーク）

価格：1,540円（本体1,400円+税）、ISBN:978-4-8137-9515-5

【詳細】「OZcomics」創刊作品として、10周年を迎えたねこマンガの金字塔『ねことじいちゃん』の著者ねこまき（ミューズワーク）の最新作が登場。悩める人間たちが深夜、ねこだらけの喫茶店に迷い込み、ねこたちとおいしいメニューに癒されるハートフルなオムニバスストーリー。毎話、魅力的な喫茶店メニューも登場し、かんたんレシピも掲載。ねこ×グルメ×ハートフルな感動ストーリーで、ニャンとも癒やされる！

OZbooks『ニャンだかラクになる休み方』

著者：Jam

価格：1,375円（本体1,250円+税）、ISBN:978-4-8137-9516-2

【詳細】「OZbooks」創刊作品として、シリーズ累計40万部突破『多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。』の著者Jamによる最新作が登場。ワーカホリックで休み下手だった著者による、心を軽やかに＆ラクにする休み方のヒント60！監修は精神科医・名越康文氏。全60項目にネコたちのオモシロ＆やわらかくエッセンスを伝える４コマ付き。４コマ＋約500字のライトエッセイ見開き完結でサクサク読める！

◆WOWOW発の猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」×コミック『深夜3時のくろねこ喫茶』コラボ企画【黒猫オーディション】10月14日(火)より開催！

スターツ出版より発売されるコミック『深夜3時のくろねこ喫茶』とWOWOW発の猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」のコラボ企画として、SNS上で10月14日(火)～10月28日(火)に「黒猫オーディション」を開催いたします！

【応募方法】

Instagramで自慢の黒猫ちゃんのお写真を下記の条件で投稿

１.10/14（火）~10/28（火）のオーディション期間中に投稿

２.nekochan公式（@nekochan_app）とOZcomics公式（@ozbooks_comics）を投稿にタグ付け

３.「#黒猫オーディション」を投稿にハッシュタグ付け

※フィード投稿のみ対象 ※一部白い毛がある猫ちゃんの応募も可

※運営判断で趣旨にそれる投稿は対象外とする可能性あり

【入賞&特典】

〇グランプリ（1にゃん様）

…nekochan公式ライバーデビュー権 etc．

〇入賞（5にゃん様）

…『深夜3時のくろねこ喫茶』新刊

〇審査員特別賞（3にゃん様）

■「OZbooks」「OZcomics」とは

スターツ出版が発刊・運営するOZブランド、WEBサイト「OZmall」と雑誌「OZmagazine」から誕生する、書籍とコミックのレーベル。「よりそう、ぬくもる。」というレーベルコンセプトのもと、読むだけで、疲れた心が癒され、温まって、やさしい気持ちになれる。読むことで、やってみたいこと、行ってみたい場所を見つけて明日が楽しみになれる。読んだあと、自分をすこし好きになって前を向ける。そんな読者の心に寄り添い、心がぬくもる作品をお届けしたいと考えています。

