生せっけんのルアンルアン、免税ECサービス「TaxFreeOnline.jp」に出店しました。インバウンド需要に対応！
ナチュラル志向のスキンケアブランド ルアンルアン を展開する、株式会社ボックスグループ（本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長：姫沼 諭）は、免税ECサービス TaxFreeOnline.jpに出店を開始しました。日本国内にとどまらず、訪日観光客や海外在住の方に、人気商品の「生せっけん」をはじめとする自然派スキンケアをオンラインでお届けできるようになります。
【URL】https://www.taxfreeonline.jp/ja-JP/shop/01K5XGK4ZAPKBW8H07460E7NE0
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331568&id=bodyimage1】
TaxFreeOnline.jpの概要
訪日外国人旅行者が訪日前や日本滞在中に、スマートフォンやPCから日本全国の商品を免税価格で購入し、空港・宿泊施設等で受け取れるECプラットフォームです。12,000点超の商品を掲載し、成田空港・関西空港をはじめとした大都市圏の国際空港/港湾7箇所、その他宿泊施設や観光案内所等、全国の拠点で受け取りが可能。すでに70カ国の旅行者が登録し、日本各地の魅力的な商品を手軽に楽しめます。
【URL】https://www.taxfreeonline.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331568&id=bodyimage2】
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、「お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。」をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ：https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼（ひめぬま）まで
