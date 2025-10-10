ラボラトリー・インフォメーション・マネジメント・システム（LIMS）市場：グローバル調査レポート、需要、規模、開発、製造業者のシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）だ。
Survey Reports LLCは、2025年10月に「ラボラトリー・インフォメーション・マネジメント・システム（LIMS）市場：導入形態別（ウェブベース、オンプレミス、クラウドベース）、構成要素別（ソフトウェアおよびサービス）、最終用途別（ライフサイエンス、CRO、化学産業、食品・飲料および農業産業、環境試験ラボ、石油化学精製所および石油・ガス産業、その他産業（法医学および金属・鉱業ラボ））-世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」という調査報告書を発表したと公表した。本報告書は、ラボラトリー・インフォメーション・マネジメント・システム（LIMS）市場の予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、および脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを強調しているものである。
ラボラトリー・インフォメーション・マネジメント・システム（LIMS）市場概要
ラボラトリー・インフォメーション・マネジメント・システム（LIMS）は、研究室のデータおよび運用を一元管理するソフトウェアベースのソリューションである。LIMSはデジタルハブとして機能し、サンプルの受領から廃棄までを追跡し、関連データを管理し、結果を保存する。ワークフローの自動化および機器との統合を通じて、LIMSはプロセスを標準化し、データの完全性を保証し、業務効率を向上させる。また、法規制の厳しい環境において不可欠なコンプライアンス、監査証跡、レポーティングのための強力なツールを提供する。最終的に、LIMSはデータの正確性、追跡性、研究室の生産性を向上させ、製薬、医療、環境試験などの産業が高品質基準を維持し、根拠に基づいた意思決定を行うことを支援するものである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、ラボラトリー・インフォメーション・マネジメント・システム（LIMS）市場の規模は2025年に**29億米ドル（$2.9 , \text{billion}）であった。また、2035年末までに73億米ドル（$7.3 , \text{billion}）に達すると予測されている。さらに、2025年から2035年の予測期間において、LIMS市場は年平均成長率（CAGR）約 12.7%**で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なラボラトリー・インフォメーション・マネジメント・システム（LIMS）市場分析によれば、LIMS市場の規模拡大は、医療および製薬業界における需要の増加、厳格な法規制遵守要件、データ完全性およびコンプライアンスへの需要の高まり、自動化および運用効率向上の必要性といった要因によって促進されるとされている。
LIMS市場における主要な企業には、LabWare、LabVantage Solutions、Thermo Fisher Scientific、Agilent Technologies、LabLynx、Dassault Systèmes、Labworks、Autoscribe Informatics、STARLIMS Corporation、CloudLIMS、Siemens、Novatek International、Ovation、Clinsysなどが挙げられる。
また、本LIMS市場調査レポートでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの主要地域およびその各国に関する詳細な分析を含んでいる。さらに、本調査報告書には、日本のクライアントの特定ニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
