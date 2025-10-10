窓ガラスをキャンバスに！ 空間に彩りを与える「ウィンドウペイントサービス」を開始 ～プロの画家が東京都内の店舗やオフィスのガラス面をアート空間へプロデュース～
スイート有限会社が運営する後楽園スタジオ（所在地：東京都文京区本郷1-11-12坂詰ビル4階）は、画家のDoodles（ドゥードゥルズ）氏との業務提携により、オーダーメイドのウィンドウペイントを提供する「ウィンドウペイントサービス」を、2025年10月9日より開始いたしました。
【サービス概要】
近年、店舗やオフィスにおけるブランディングや空間演出の重要性が高まっています。従来の看板やポスターといった広告手法に加え、よりオリジナリティが高く、通行人の目を引くような表現方法が求められるようになりました。
そこで当スタジオは、空間を彩るプロフェッショナルである絵師[画家のDoodles（ドゥードゥルズ）氏]の技術を活用し、窓ガラスをキャンバスとして活用する本サービスを開始するに至りました。
東京都内を中心に、お客様のニーズに合わせたデザインを提供することで、集客効果の向上やブランドイメージの強化に貢献します。
詳細url : https://www.sweetpv.com/window-paint.html
【後楽園スタジオ】
後楽園スタジオは、プロが格安料金5980円/30分で撮影する東京都内の写真館です。宣材写真、婚活写真などプロフィール写真、家族写真など記念写真、就活の証明写真を高級感のある白背景で撮影します。
＜＜後楽園スタジオの特徴＞＞
〇格安料金5980円/30分
〇プロカメラマンが撮影
〇全撮影データお渡し無料
〇撮影カット数無制限
〇高級感のある白背景で撮影
＜＜所在地＞＞
東京都文京区本郷1-11-12坂詰ビル4階
＜＜後楽園スタジオurl＞＞
https://www.sweetpv.com
＜＜後楽園スタジオのメインサービス＞＞
宣材写真、オーディション写真、婚活写真などプロフィール写真の格安撮影
https://www.sweetpv.com/profile.html
お宮参りの写真、家族写真など記念写真の格安撮影
https://www.sweetpv.com/souvenir.html
就活写真、受験写真、アメリカビザの写真など証明写真の撮影
https://www.sweetpv.com/idphoto.html
ヘアメイクサービス（美容室併設）
https://www.sweetpv.com/hairmake.html
出張写真撮影
https://www.sweetpv.com/trip.html
商品写真撮影
https://www.sweetpv.com/object.html
webサイト制作
https://www.sweetpv.com/web-creation/
【会社概要】
会社名：スイート有限会社
所在地：東京都文京区本郷1-11-12坂詰ビル4階
URL：https://www.j-sweet.com
事業内容：後楽園スタジオの運営
【本件に関するお問合せ】
担当者：瀧下千秋
E-Mail：kourakuen.studio@gmail.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331554&id=bodyimage1】
配信元企業：スイート有限会社
