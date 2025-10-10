【海外贈呈にも最適】伝統と縁起を手元に｜箔一 金の鶴箸置き 2個セット
金沢箔の美しい輝きを手元に――【箔一】の「吉祥 金の鶴箸置き」は、伝統工芸である金箔（金沢箔）を贅沢に施した高級箸置きです。鶴は古来より長寿や幸福の象徴とされ、卓上に置くだけで縁起の良さと華やかさを演出します。素材には軽く丈夫な磁器を採用し、金箔の煌めきと磁器の滑らかな質感が絶妙に調和。上品な艶やかな輝きは、日常の食卓を特別な空間に変え、来客時や祝いの席でも印象的なアクセントとなります。
ペアでのセット販売のため、ご夫婦や大切な方との食事シーンにも最適です。また、高級感と縁起の良さから、企業のノベルティやギフトにも人気が高く、開店祝いや結婚祝、特別な記念日の贈り物としても喜ばれます。金箔職人の手作業による丁寧な仕上げで、一つひとつが微妙に異なる表情を持つため、唯一無二の存在感を持つ逸品です。
伝統の技と現代のデザインが融合した「吉祥 金の鶴箸置き」は、使うたびに心が豊かになる、食卓に華やぎと幸運をもたらす特別なアイテムです。
【箔一】吉祥 金の鶴箸置き（2個）～金箔（金沢箔）の食器～人気の高級ノベルティ！
https://naire-shop.com/naire-hakuichi-a171-10004/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331343&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
ペアでのセット販売のため、ご夫婦や大切な方との食事シーンにも最適です。また、高級感と縁起の良さから、企業のノベルティやギフトにも人気が高く、開店祝いや結婚祝、特別な記念日の贈り物としても喜ばれます。金箔職人の手作業による丁寧な仕上げで、一つひとつが微妙に異なる表情を持つため、唯一無二の存在感を持つ逸品です。
伝統の技と現代のデザインが融合した「吉祥 金の鶴箸置き」は、使うたびに心が豊かになる、食卓に華やぎと幸運をもたらす特別なアイテムです。
【箔一】吉祥 金の鶴箸置き（2個）～金箔（金沢箔）の食器～人気の高級ノベルティ！
https://naire-shop.com/naire-hakuichi-a171-10004/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331343&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ