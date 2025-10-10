２４万部突破のベストセラー待望の新装版！“英語は「イメージ」で覚える”が正解！――新刊書籍『たった「８０単語」！ 読むだけで「英語脳」になる本』（著者：船津洋）10月23日（木）発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331241&id=bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『たった「８０単語」！ 読むだけで「英語脳」になる本』（著者：船津 洋）を10月23日（木）に発売いたします。
■『たった「８０単語」！ 読むだけで「英語脳」になる本』
・アマゾン：https://amzn.to/4gV4R1w
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405900
■内容紹介
◎24万部突破のベストセラー待望の新装版！
◎「ネイティブの語感」＋「イメージ」で右脳を刺激するから、
英語がスッと頭に入る！
◎1430例文が、米英豪「３カ国語の音声で聞ける」特典が付いて、
さらに内容充実！
本書は、たった80単語で、みなさんの頭を「英語脳」にしてしまおうという、
いささか挑戦的な本です。しかも、「中学英語」で。
英語脳とは、「ネイティブの語感」で英語を理解できる頭のこと。
たとえば、runは「走る」ではなく「サーッと動く」感じ。
この「こんな感じ」という単語イメージを、
イラストとともに、脳にすり込んでいくのが本書の特長です。
もちろん、面倒な文法解説は、いっさいありません。
たった80単語を「意味」としてではなく、「イメージ」として覚える。
これが、「知識としての英語」を「使える英語」に変える近道です！
■商品情報
書名：たった「８０単語」！ 読むだけで「英語脳」になる本
著者：船津 洋
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4059-3
発売日：2025年10月23日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4gV4R1w
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405900
■著者紹介
著者：船津洋（ふなつ・ひろし）
1965年生まれ。東京都出身。言語学者。上智大学外国語学部英語学科卒業（言語学専攻）。上智大学大学院言語学修士。40年以上にわたり、幼児教室や通信教育などの教務を通じて子どもの英語教育と発達研究に携わる。特に、自身が開発した「パルキッズ」は音声を入口にした英語インプット教材として、30年を超えるロングラン教材となっている。現在まで累計で10万組以上の親子に対して、バイリンガルに育てるための指導を行なっている。近年では「スローな子育てをしながら賢く育てる」という子育て法をまとめたオンライン講座「地頭力講座」を開講。英語だけでなく、日本語をはじめ言語学全般に指導範囲を広げている。著書にamazonランキング1位を獲得した『ローマ字で読むな！』（フォレスト出版）、『子どもの英語「超効率」勉強法』（かんき出版）など、多数。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『たった「８０単語」！ 読むだけで「英語脳」になる本』（著者：船津 洋）を10月23日（木）に発売いたします。
■『たった「８０単語」！ 読むだけで「英語脳」になる本』
・アマゾン：https://amzn.to/4gV4R1w
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405900
■内容紹介
◎24万部突破のベストセラー待望の新装版！
◎「ネイティブの語感」＋「イメージ」で右脳を刺激するから、
英語がスッと頭に入る！
◎1430例文が、米英豪「３カ国語の音声で聞ける」特典が付いて、
さらに内容充実！
本書は、たった80単語で、みなさんの頭を「英語脳」にしてしまおうという、
いささか挑戦的な本です。しかも、「中学英語」で。
英語脳とは、「ネイティブの語感」で英語を理解できる頭のこと。
たとえば、runは「走る」ではなく「サーッと動く」感じ。
この「こんな感じ」という単語イメージを、
イラストとともに、脳にすり込んでいくのが本書の特長です。
もちろん、面倒な文法解説は、いっさいありません。
たった80単語を「意味」としてではなく、「イメージ」として覚える。
これが、「知識としての英語」を「使える英語」に変える近道です！
■商品情報
書名：たった「８０単語」！ 読むだけで「英語脳」になる本
著者：船津 洋
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4059-3
発売日：2025年10月23日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4gV4R1w
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405900
■著者紹介
著者：船津洋（ふなつ・ひろし）
1965年生まれ。東京都出身。言語学者。上智大学外国語学部英語学科卒業（言語学専攻）。上智大学大学院言語学修士。40年以上にわたり、幼児教室や通信教育などの教務を通じて子どもの英語教育と発達研究に携わる。特に、自身が開発した「パルキッズ」は音声を入口にした英語インプット教材として、30年を超えるロングラン教材となっている。現在まで累計で10万組以上の親子に対して、バイリンガルに育てるための指導を行なっている。近年では「スローな子育てをしながら賢く育てる」という子育て法をまとめたオンライン講座「地頭力講座」を開講。英語だけでなく、日本語をはじめ言語学全般に指導範囲を広げている。著書にamazonランキング1位を獲得した『ローマ字で読むな！』（フォレスト出版）、『子どもの英語「超効率」勉強法』（かんき出版）など、多数。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ