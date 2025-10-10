著作累計５０万部！「世界の有力コンサル」に選ばれた著者の最新作。主観から始める新しい思考法――新刊書籍『客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法』（著者：内田和成）10月23日（木）発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331240&id=bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法』（著者：内田 和成）を10月23日（木）に発売いたします。
■『客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法』
・アマゾン：https://amzn.to/3KCXSOP
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405700
■内容紹介
「ロジカルに考える」だけでは、
たどりつけない場所がある――。
ベストセラー『仮説思考』『論点思考』『右脳思考』３部作の著者が送る、
“主観”から始める「ＡＩ時代」の新しい思考法！
「エビデンスを示してください」「客観的な妥当性はありますか？」「それって、あなたの感想ですよね」
情報やデータが氾濫し、客観的な指標ばかりが重視される現代。
しかし、個人の価値観が多様化し、AIが加速度的に進化する世界では、
もはや「論理・データ・数値」だけで、人や組織を動かすことは難しい。
これからの時代に必要なのは、「自分の内なる思い」や「相手の価値観」といった
「主観」にフォーカスするスキルだ。
「世界の有力コンサルタント25人」に選ばれ、大学教授としても活躍してきた著者が、
「ロジカルシンキングの壁」を突破する方法を解説する1冊。
■商品情報
書名：客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法
著者：内田 和成
定価：1,650円
ISBNコード：978-4-8379-4057-9
発売日：2025年10月23日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/3KCXSOP
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405700
■著者紹介
著者：内田和成（うちだ・かずなり）
東京女子大学特別客員教授。早稲田大学名誉教授。東京大学工学部卒業。慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了（MBA）。
日本航空株式会社を経て、ボストン コンサルティング グループ（BCG）入社。2000 年から2004年までBCG日本代表を務める。2006年度には「世界の有力コンサルタント25人」に選出。
2006年から2022年3月まで早稲田大学教授。早稲田大学ビジネススクールでは意思決定論、競争戦略論、リーダーシップ論を教えるかたわら、エグゼクティブプログラムにも力を入れる。
主な著書に、『仮説思考』『論点思考』『右脳思考』『イノベーションの競争戦略』（以上、東洋経済新報社）、『リーダーの戦い方』（日本経済新聞出版）、『アウトプット思考』（PHP研究所）、『できるリーダーが意思決定の前に考えること』（日経ビジネス人文庫）など、ベストセラー・ロングセラーが多数ある。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法』（著者：内田 和成）を10月23日（木）に発売いたします。
■『客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法』
・アマゾン：https://amzn.to/3KCXSOP
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405700
■内容紹介
「ロジカルに考える」だけでは、
たどりつけない場所がある――。
ベストセラー『仮説思考』『論点思考』『右脳思考』３部作の著者が送る、
“主観”から始める「ＡＩ時代」の新しい思考法！
「エビデンスを示してください」「客観的な妥当性はありますか？」「それって、あなたの感想ですよね」
情報やデータが氾濫し、客観的な指標ばかりが重視される現代。
しかし、個人の価値観が多様化し、AIが加速度的に進化する世界では、
もはや「論理・データ・数値」だけで、人や組織を動かすことは難しい。
これからの時代に必要なのは、「自分の内なる思い」や「相手の価値観」といった
「主観」にフォーカスするスキルだ。
「世界の有力コンサルタント25人」に選ばれ、大学教授としても活躍してきた著者が、
「ロジカルシンキングの壁」を突破する方法を解説する1冊。
■商品情報
書名：客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法
著者：内田 和成
定価：1,650円
ISBNコード：978-4-8379-4057-9
発売日：2025年10月23日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/3KCXSOP
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405700
■著者紹介
著者：内田和成（うちだ・かずなり）
東京女子大学特別客員教授。早稲田大学名誉教授。東京大学工学部卒業。慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了（MBA）。
日本航空株式会社を経て、ボストン コンサルティング グループ（BCG）入社。2000 年から2004年までBCG日本代表を務める。2006年度には「世界の有力コンサルタント25人」に選出。
2006年から2022年3月まで早稲田大学教授。早稲田大学ビジネススクールでは意思決定論、競争戦略論、リーダーシップ論を教えるかたわら、エグゼクティブプログラムにも力を入れる。
主な著書に、『仮説思考』『論点思考』『右脳思考』『イノベーションの競争戦略』（以上、東洋経済新報社）、『リーダーの戦い方』（日本経済新聞出版）、『アウトプット思考』（PHP研究所）、『できるリーダーが意思決定の前に考えること』（日経ビジネス人文庫）など、ベストセラー・ロングセラーが多数ある。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ