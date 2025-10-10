2026年7月3日（金）開業　ＰＧＭ初のラグジュアリリゾートホテル「ＰＧＭホテルリゾート沖縄」2025年10月10日（金）より予約受付開始

パシフィックゴルフマネージメント株式会社

パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「ＰＧＭ」）は、2026年7月3日（金）にグランドオープン、4月25日（土）より先行営業を実施するＰＧＭ初のラグジュアリリゾートホテル「ＰＧＭホテルリゾート沖縄」の予約受付を2025年10月10日（金）より公式サイトにて開始します。

予約受付開始と同時に、先行営業期間の2026年4月25日（土）から7月2日（木）まで「エクスクルーシブ プレビューステイ」宿泊プランを販売します。オープン前の限られた期間にしか叶わない、まだ誰も知らない新しいホテルの世界を、ひと足早くご体験いただける特別な機会となります。

更に、予約開始を記念して、「ＰＧＭ・ACCORDIA共同開催 『ＰＧＭホテルリゾート沖縄』予約開始記念キャンペーン」を2025年10月16日（木）より実施します。

■「ＰＧＭホテルリゾート沖縄」 贅沢と愉しみを纏う、201のラグジュアリステイ

静寂に包まれるような非日常のひと時をご堪能いただけるよう、当ホテルには45平方メートルを超えるゆとりあるベーシックなゲストルームから唯一無二のスイートルーム、そしてヴィラまで全201室を揃えております。人生の節目を彩り、記憶に深く残る、洗練と静謐が息づくひとときをお過ごしいただけます。

すべての客室には、米国シーリー社製のマットレスと上質なリネンを採用。深い眠りへと誘い、目覚めの瞬間までも贅沢な体験としてお届けします。独立したバスルームにはバスタブとレインシャワーを備え、まるでプライベートスパに身を委ねたかのような豊かなリラクゼーションを味わえます。

また、全室に無料Wi-Fi、セーフティボックス、ミニバーなど快適な設備を整え、Type-C・Lightning・MicroB対応のマルチアダプターやAI音声アシスタント「Aiello」など最新のテクノロジーを導入。洗練された旅のひとときを、心ゆくまでお楽しみください。

■ご宿泊予約方法

客室イメージ

公式サイト ：https://www.pgmhotelresort-okinawa.jp/

予約受付開始 ：2025年10月10日（金）AM10：00～（※１.）

（※１.）他予約サイトからの予約は2025年11月1日(土)より開始予定です。

■期間限定「エクスクルーシブ プレビューステイ」宿泊プラン

公式サイト

予約開始を記念して、2026年4月25日（土）から7月2日（木）までの先行営業期間中に特別価格でご宿泊できるプランです。静けさと贅沢が満ちる、ＰＧＭホテルリゾート沖縄で、心身をともに整える洗練されたリトリートステイをひと足早くお楽しみください。

予約期間 ：2025年10月10日（金）AM10：00～（※２.）

（※２.）当プランは、販売状況により予告なく販売を終了する場合がございます。予めご了承ください。

滞在期間 ：2026年4月25日（土）～2026年7月2日（木）

予約URL ：https://www.pgmhotelresort-okinawa.jp/

プラン詳細 ：

・一泊二日／朝食付き（※３.）

・メインダイニング「南国」での朝食ビュッフェ

（和・洋・中・沖縄料理）

・ティーラウンジでのフリードリンク

予約URL

（※３.）客室・プランは、時期により異なりますので詳細は公式サイトをご確認ください。

≪客室情報≫デラックスツインルーム

洗練されたインテリアと、最新設備を備えており、観光やゴルフの合間に心身をリラックスさせることができる贅沢なひと時をお過ごしいただけます。

ＰＧＭスイート

広々とした空間に上質な調度品を配した、ホテルを象徴するラグジュアリスイートです。専任スタッフによる細かなサービスで、特別な滞在体験を演出します。

※各部屋の詳しい情報は公式サイトをご確認ください https://www.pgmhotelresort-okinawa.jp/

■ＰＧＭ・ACCORDIA共同開催 『ＰＧＭホテルリゾート沖縄』予約開始記念キャンペーン

予約開始を記念し、「ＰＧＭ・ACCORDIA共同開催 『ＰＧＭホテルリゾート沖縄』予約開始記念キャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンは、期間中にご応募のうえ、ＰＧＭまたはアコーディア・ゴルフの対象ゴルフ場をご予約、プレーされたお客様の中から抽選で、ＰＧＭホテルリゾート沖縄の宿泊券や、ＰＧＭポイントまたはアコーディア・ゴルフポイントを特典としてプレゼントする企画です。

名称 ：ＰＧＭ・ACCORDIA共同開催 『ＰＧＭホテルリゾート沖縄』予約開始記念キャンペーン

実施期間：≪予約・応募≫2025年10月１6日（木）～11月30日（日）

≪プレー対象≫2025年11月1日（土）～11月30日（日）

対象施設：ＰＧＭおよびアコーディア・ゴルフのゴルフ場（※総武カントリークラブ北コースを除く）

特典内容：１.ＰＧＭホテルリゾート沖縄の宿泊券（1泊2日／2名様1室利用・朝食付）100組200名様（※４.）

（※４.）ＰＧＭとアコーディア・ゴルフからそれぞれ50組100名、合計100組200名２.ＰＧＭポイントまたはアコーディア・ゴルフポイント1,000ポイント各社500名様

応募条件：１.期間中にキャンペーンページ（下記応募URL）からご応募

２.ＰＧＭまたはアコーディア・ゴルフの公式サイトより予約し、プレーしたお客様

抽選発表：2025年12月中旬抽選予定

当選者は12月末にポイント付与または宿泊券の発送をもって代えさせていただきます。

応募URL：PGM https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/okinawa_hp/

(2025年10月16日公開)

アコーディア・ゴルフ https://www.accordiagolf.com/campaign/2025/okinawa/

(2025年10月16日公開)

キャンペーンの詳細は各社公式サイト内キャンペーンページにてご確認ください

「ＰＧＭホテルリゾート沖縄」概要

名称 ：ＰＧＭホテルリゾート沖縄

所在地 ：〒904-0413 沖縄県国頭郡恩納村字冨着幸地原1390外

開業日 ：グランドオープン2026年7月3日（プレオープン2026年4月25日）

予約開始 ：2025年秋予定

ＨＰ ：https://www.pacificgolf.co.jp/pgroh-p/ ※公式サイトは2025年9月公開予定

敷地面積 ：47,045平方メートル （14,231坪）

構造・規模：鉄筋コンクリート造一部、鉄骨鉄筋コンクリート／地上10階、地下1階建て

客室数 ：201室（収容可能人数：444名）

客室料金 ：シーズン等により料金は変動します。詳細は公式サイトをご覧ください。

諸施設 ：【飲食施設】8施設（レストラン5施設、バー3施設）

【付帯施設】シミュレーションゴルフ/フィットネスジム/サウナ（ドライ・クール）/

ガーデンプール（屋外）インドアプール（室内）/スーベニアショップ/ランドリールーム/

サステナブルステーション/スパ

駐車場 ：196台（地上131台 地下36台 レストラン29台）

アクセス ：沖縄県那覇空港より高速道路経由：車利用約50分／無料リムジンバス約50分

※ＰＧＭホテルリゾート沖縄のプロモーション動画を含む紹介ページは以下URLをご覧ください。

https://www.pacificgolf.co.jp/pgroh-p/

併設「ＰＧＭゴルフリゾート沖縄」

本ホテルが併設される「ＰＧＭゴルフリゾート沖縄」は、眼下にはターコイズブルーに輝く東シナ海、はるか本部半島や伊江島を見渡せる壮大な景観が広がり、地元沖縄の方から観光客まで、多くのゴルファーに利用されています。本コースは2017年に青木功プロがコースを改造監修して以来、さらに戦略性が高まったチャンピオンコースです。2017年から2019 年まで、ＪＧＴＯツアー「ＨＥＩＷＡ・ＰＧＭ ＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ」を 3年連続で開催。また2023年より「チャリティゴルフ」を開催し、ゴルフを通じたチャリティによる社会貢献活動を行っています。日本を代表する威厳と品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場ブランド「ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ」（グランＰＧＭ）として運営しています。

【施設概要】

所在地 ：〒904-0413 沖縄県国頭郡恩納村字冨着1043

ＴＥＬ ：098-965-1100

コース概要：27ホール/10,726ヤード/パー108

アクセス ：沖縄自動車道・石川ICより約10km

ＵＲＬ ：https://www.pacificgolf.co.jp/okinawa/

【会社概要】

パシフィックゴルフマネージメント株式会社は、総合レジャー企業を目指す遊技機メーカー大手の株式会社平和（プライム市場）の連結子会社として、国内150箇所のゴルフ場の保有または運営を行う他、ホテル、高速道路のサービスエリア内レストラン・売店、 霊園の事業を行っております。

商号 ：パシフィックゴルフマネージメント株式会社

本店所在地 ：東京都台東区東上野一丁目14番7号 アイエムタワー

代表取締役社長：田中 耕太郎

設立 ：1986年10月1日

事業内容 ：ゴルフ事業の経営管理、ゴルフ場の運営及び運営受託