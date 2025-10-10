年間1,100億円を動かす「見えないビジネスインフラ」──レディクル大解剖１.を公開！

フロンティア株式会社


フロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 政裕、以下 当社）が提供するビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」は、サービス誕生から16年で年間取扱予算総額1,100億円を突破しました。


この成果の裏側にある仕組みを解き明かす特別企画「レディクル大解剖」（全4回）を開始し、第1弾として常務取締役CMO 田中翔理のインタビュー記事を公開しました。



本レポートは、外部パートナーである株式会社SHABELが第三者視点で取材・執筆したもので、競合が模倣できない“見えないビジネスインフラ”の全貌を明らかにしています。


本レポートの見どころ

本レポートでは、16年にわたり積み上げてきた基盤をもとに、年間取扱予算総額1,100億円を実現するに至った要因を体系的に分析しています。また、今後の市場環境や成長戦略を踏まえた中長期的な展望についても言及しており、レディクルの事業構造と社会的使命を包括的に理解できる内容となっています。


内容は以下のとおりです。



- 競合他社にない3つの優位性
- 独自収益構造の仕組み～感情労働とAIの共存～
- AI市場拡大に伴う成長ポテンシャル
- 2027年、売上100億円への戦略
- 社会インフラとしての使命


レポート全文はこちら


https://frontier-gr.jp/news/2216/


https://readycrew.jp/reports/20251010/



Ready Crew（レディクル）とは　

レディクルは、上場企業2,800社の利用実績がある企業と企業をつなぐビジネスマッチングエージェントです。高い傾聴力・提案力を併せ持つコンシェルジュが、システム、プロモーション他、企業のあらゆる発注業務に関わる悩みをヒアリングいたします。伺った内容を元に、レディクル独自のシステムで幅広いネットワークの中から最適な企業をご紹介いたします。外注先となる企業様からのみ費用を頂いており、発注元の企業様からは一切費用を頂いておりません。



レディクルご活用事例：https://readycrew.jp/results/ (https://readycrew.jp/results/)





【会社概要】


社名　　　　：フロンティア株式会社


本社所在地　： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号　恵比寿ガーデンプレイスタワー14階・15階


代表者　　　： 代表取締役社長　高橋 政裕


事業内容　　： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営


創業　　　　： 2009年11月


URL　　　　： https://frontier-gr.jp/



