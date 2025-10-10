音楽出版社の著作権管理をDX化する新クラウド「Virco」提供開始

株式会社NexTone

株式会社NexTone（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：阿南雅浩）の子会社である株式会社NexToneシステムズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：猪熊宏志）は、音楽出版社の著作権管理業務をDX化する新たなクラウドサービス「Virco」（読み：ヴィルコ）を2025年10月より提供開始いたします。

「Virco」は、株式会社NexToneシステムズが長年にわたり培ってきた権利処理システム開発のノウハウをもとに、著作権使用料の管理・分配業務を根本から再設計。インテリジェントな処理エンジンによる自動化と高速データ処理を実現し、複雑化する業務をより効率的かつ透明に運用できる環境を提供いたします。

サービス提供の背景

- 音楽配信市場の拡大に伴い、著作権使用料の管理・分配業務は急速に複雑化しています。- 膨大なデータ処理と精緻な権利管理が求められる一方で、業務の負担が増加しています。- 効率化・透明性・迅速性を担保する安定したサービスの必要性が高まっています。

株式会社NexToneシステムズはNexToneグループのシステム開発会社として、長年にわたり、多くのお客様に対して各種の権利処理システムを提供して参りました。この度、これまで培った実務的なノウハウとシステム開発力を結集し、音楽出版社の業務負担を軽減することに焦点を当てた新サービス「Virco」を開発いたしました。

Virco の特長

「Virco」は、音楽出版社の業務の流れを徹底的に研究した、効率化を最優先したシステムです。

導入支援・サポート体制の完備

▶高速処理と自動化による業務効率化- インテリジェントな処理エンジンを搭載し、大量データの集計・分配計算を高速に実行します。- 計算処理の処理効率を改善し、煩雑な処理時間を大幅に短縮します。- 柔軟な業務フロー設計により、各社固有の運用スタイルを活かした導入が可能です。- 各種データの一括取り込み機能を実現し、他システムとのスムーズな連携が可能です。▶柔軟な権利対応と高い透明性- 権利者の皆様が分配明細を確認できる専用Webページ機能を標準搭載しています。- サブパブリッシャー契約（SP契約）に対応した契約管理機能や、柔軟な分配率の設定により、様々なシチュエーションに対応が可能です。- ユーザー毎にアクセス機能を柔軟に制御できるアクセス権限管理機能を備え、すべてのデータ変更履歴を保存することで、セキュリティと操作の透明性を確保します。▶スケーラブルな料金体系と柔軟な運用性- クラウド型での提供により初期投資を抑制します。データ量やご利用規模に応じた、リーズナブルな料金体系でサービスを提供します。- 各種オプション機能もご用意し、ご希望のお客様に対しては機能カスタマイズにも対応します。

導入時における他社製品からのデータ移行を株式会社NexToneシステムズが全面的にサポートします。現在お使いのシステムとの分配明細比較レポートをご提供することで、ご納得いただける形でのデータ移行を実現します。

今後の展開

「Virco」は、規模の大小を問わず、すべての音楽出版社が安心して活用できるプラットフォームを目指しています。定期的なオンライン説明会を開催し、幅広い音楽出版社にご利用いただけるように取り組みます。

今後も引き続き、音楽出版社が本来の創作活動支援により集中できる環境を後押しし、日本の音楽文化の発展に貢献する仕組みづくりに邁進してまいります。

▶サービス紹介サイト

https://www.tone-portal.com

▶オンライン説明会お申し込みフォーム

https://forms.office.com/r/XnK3Vjvb3r

以上

■株式会社NexTone会社概要

会社名：株式会社NexTone

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー10F

代表者：代表取締役CEO 阿南 雅浩

事業内容：著作権管理事業、デジタルディストリビューション事業、音楽配信事業、ビジネスサポート事業 等

URL：https://www.nex-tone.co.jp/

■株式会社NexToneシステムズ会社概要

会社名：株式会社NexToneシステムズ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー10F

代表者：代表取締役 猪熊 宏志

事業内容：著作権・原盤権等の権利処理システムの提供

URL：http://www.nxt-sys.jp

※ISMS認証取得済み

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社NexToneシステムズ

TonePortal事業部

E-mail：contact@nxt-sys.jp