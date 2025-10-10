【ｔｆｉｔ】人気の商品をセットしたホリデーキットを数量限定発売！

株式会社ときわ商会

株式会社ときわ商会（所在地：東京都墨田区立花、代表取締役社長：相澤隆史）から、ｔｆｉｔベースメイクトリオキットを2025年10月11日にロフトより先行発売します（一般発売：11月1日）。

SNSで人気沸騰中の韓国発ベースメイクブランド「ｔｆｉｔ」。その中でも人気の高い、デリケートシルクヴェールアートプライマー・ルミネールスキップトーンアップクリーム・トランスルーセントセットフィニッシングパウダー01ホワイトのミニサイズ3点がセットされた「ベースメイクトリオキット」を10月11日（土）にロフトより先行発売いたします。一般発売は11月1日となっております。

商品特長

【プライマー】

◇3層ゲルフィッティングシステム

毛穴や凹凸を隙間なく埋める1層、お肌にうるおいを与える1層、メイクアップとお肌を密着させる1層、計3層のゲルが毛穴や凹凸をカバーしてくれます*。

*12時間耐水性・持続性試験済み

◇スキンケア成分配合77％

スキンケア成分77％配合のため、プライマーにありがちな乾燥してポロポロとカスが出てくるといったようなことがなく、しっかりとお肌を保湿しながら毛穴や凹凸をカバーします。

【トーンアップクリーム】

◇独自製法で自然にトーンアップ

ホワイトパウダーを透明層でコーティングすることで白浮きせず自然にトーンアップします。

◇顔だけでなく全身に使用可能

テクスチャーが柔らかくスルスルと塗り伸ばすことができ、顔だけでなく首や腕、足にも使用可能です。また、ウォータープルーフ処方でサラサラな仕上がりのため、衣服に色移りすることやべたついて髪の毛が付きづらくなっています*。

*12時間耐水性・持続性試験済み

【パウダー】

◇超微粒子パウダー

10μmの粒子が毛穴や凹凸にまんべんなく密着することで、皮脂を吸着して油分を抑え、メイクアップの持続性を高めます。

◇持ち運びに便利な手のひらサイズ

粉が漏れにくい手のひらサイズの容器で、小さなバッグでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。

製品概要

商品名：ｔｆｉｔ ベースメイクトリオキット

容量：プライマー 12mL / トーンアップクリーム 15g / パウダー 3.5g

価格：2,420円 (税抜2,200円)

2025年10月11日（土）よりロフトにて先行発売

2025年11月1日（土）よりバラエティショップ、ドン・キホーテ、公式オンラインストアを中心に販売

その他ラインナップ

商品名：ｔｆｉｔ カバーアッププロコンシーラー ニュートラル

容量：15g（5g×3）

価格：1,650円（税抜1,500円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ カバーアッププロコンシーラー クール

容量：15g（5g×3）

価格：1,650円（税抜1,500円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ レイヤリングフィットグロウクッションEX

カラー展開：C01ポースリン、W01バニラ、N1.5スウェード

容量：12g

価格：2,420円（税抜2,200円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ ルミネールスキップトーンアップクリーム

容量：100g

価格：1,870円（税抜1,700円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ デリケートシルクヴェールアートプライマー

容量：30mL

価格：1,870円（税抜1,700円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ ハイドレートバニッシュアートプライマー

容量：30mL

価格：1,870円（税抜1,700円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットフィニッシングパウダー 01ホワイト

容量：7g

価格：1,760円（税抜1,600円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットフィニッシングパウダー 02スキンベージュ

容量：7g

価格：1,760円（税抜1,600円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットフィニッシングパウダー 04ラベンダー

容量：7g

価格：1,760円（税抜1,600円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットエッセンシャルパウダー 01ホワイト

容量：5g

価格：1,760円 (税抜1,600円)

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットエッセンシャルパウダー 02スキンベージュ

容量：5g

価格：1,760円 (税抜1,600円)

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

公式オンラインストア

Qoo10

https://www.qoo10.jp/shop/tfit

Amazon

https://www.amazon.co.jp/stores/TFITOfficial/page/F8533306-8809-4F97-8F3D-90FF241AF236

finefine

https://www.finefine.net/

トウキョウコスメ

https://shop.tokyo-cosme.com/

会社概要

株式会社ときわ商会は1950年創業の老舗総合卸商社として、東京都墨田区立花に本社を置く企業です。代表的な商品でもあるひんやりシャツシャワー、ビューティヴェール、アミノマスターをはじめ、オリセ、ノンウィル等、日用品、化粧品、医薬部外品のメーカーとしても数々の商品を製造、販売しております。

株式会社ときわ商会

〒131-8526 東京都墨田区立花2-33-5

TEL：03-3613-5194

FAX：03-3613-5877

代表者：代表取締役社長 相澤隆史

事業内容：化粧品、日用品、家庭用品、総合卸商社、オリジナル商品の企画、開発

URL：http://www.tokiwashoukai.co.jp/(https://www.tokiwashoukai.co.jp/)