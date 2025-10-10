【IDEATECH】人気ナレッジTOP15を厳選！多くの反響をいただいた「パーフェクトガイド」シリーズをWebコラムとして一斉公開

　デジタルPR・コンテンツマーケティング・コンテンツセールスを総合支援する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫、以下 IDEATECH）は、これまで社内で蓄積してきたノウハウの中でも特に人気の高い「パーフェクトガイド」上位15本を、Webコラムとしてリニューアルし、一斉公開したことをお知らせいたします。




コラムページURL：https://ideatech.jp/column



■コラム公開の背景

弊社ではこれまで、事業活動を通じて得た専門的な知見やノウハウを「パーフェクトガイド」として
体系的にまとめ、ナレッジとして蓄積してまいりました。



これらのガイドは、皆様にプレスリリースやメールマガジンの中で共有する中で、


「業務の解像度が上がった」「知りたかった情報が網羅されている」など多くの反響をいただいておりました。



また同時に、「必要な時にすぐ読めるようにしてほしい」「チーム内でもっと手軽に共有したい」といったご要望もかねてより頂戴しておりました。



こうした声にお応えし、当社のナレッジをより広く社会に還元するため、特に人気の高かったガイド
15本を厳選し、いつでも・どこでもアクセスしやすいWebコラム形式で公開する運びとなりました。



■公開されたコラム一覧（全15本）

【コンテンツマーケティング戦略編】



１.大手・エンプラ企業開拓のカギ! ABM成功を支えるコンテンツ戦略とは?(https://ideatech.jp/posts/oae88lPd)


２.コンテンツマーケティングでよく陥る失敗「顧客視点に立つ」ためには？(https://ideatech.jp/posts/NgZIs-OE)


３.ソートリーダーシップに有効な「白書」とは？(https://ideatech.jp/posts/Wr-1y0ba)


４.高騰するCPA改善策(https://ideatech.jp/posts/btob-marketing-cpa-guide)


５.顧客に喜ばれる”商材以外の情報提供”とは？(https://ideatech.jp/posts/6QQokTP7)



おすすめはこちら：コンテンツマーケティングでよく陥る失敗「顧客視点に立つ」ためには？


ホワイトペーパー版：https://ideatech.jp/download/226　


コラム版：https://ideatech.jp/posts/NgZIs-OE　



【実践的コンテンツ制作編】

１.刺さるコンテンツ制作の肝(https://ideatech.jp/posts/Z7srxUEf)


２.事例記事の制作で陥る失敗(https://ideatech.jp/posts/XB5ukP82)


３.コンテンツマーケティングに活用できる独自調査の取り方(https://ideatech.jp/posts/b9tsvM73)


４.BtoBコンテンツに欠かせない「ファクト」とは？(https://ideatech.jp/posts/v7VaOV4L)


５.「質の高いコンテンツ」とは？(https://ideatech.jp/posts/ih6Vqceq)


おすすめはこちら：刺さるコンテンツ制作の肝


ホワイトペーパー版：https://ideatech.jp/download/233　


コラム版：https://ideatech.jp/posts/Z7srxUEf　　



【独自リサーチ活用編（このガイドのための独自調査も公開！」）】

１.セミナー・ウェビナー集客を強化するには(https://ideatech.jp/posts/webinar_guide)


２.調査データ活用の有効性と意思決定への影響(https://ideatech.jp/posts/HRRkYcIc)


おすすめはこちら：調査データ活用の有効性と意思決定への影響


ホワイトペーパー版：https://ideatech.jp/download/259(https://ideatech.jp/download/259/)


コラム版：https://ideatech.jp/posts/HRRkYcIc　



【LLM/AIO時代の新戦略編】

１.LLMO時代のコンテンツマーケティング戦略(https://ideatech.jp/posts/38GuEZqq)


２.AIO・LLMO時代のPR戦略(https://ideatech.jp/posts/AQhiO9ND)


３.プレスリリース×LLMOの相関性を徹底解説(https://ideatech.jp/posts/qvy-BPhw)


おすすめはこちら：LLMO時代のコンテンツマーケティング戦略


ホワイトペーパー版：https://ideatech.jp/download/262　　


コラム版：https://ideatech.jp/posts/38GuEZqq　



社内で大切に育ててきた知識の結晶とも言えるガイドの中から、”ベスト盤”を作るような想いで、


今回の15本を厳選しました。



一つひとつのコラムが、現場で奮闘するビジネスパーソンの皆様の課題を解決するヒントとなれば、


これほど嬉しいことはありません。



ぜひ、日々の業務のお供としてご活用ください。


コラムページURL：https://ideatech.jp/column　　




■会社概要

会社名　：株式会社IDEATECH


代表者　：代表取締役社長 石川友夫


所在地　：〒107-0062　東京都港区南青山2丁目11番17号　第一法規ビル3階


設立日　：2010年2月


事業内容：１.IDEAコンテンツ事業


　　　　　・リサーチマーケティング「リサピー(R)︎」サービス


　　　　　・レポートマーケティング「レポピー(R)︎」サービス


　　　　　・アニバーサリーマーケティング「アニピー(R)︎」サービス


　　　　　・Q&Aマーケティング「X-Questions(R)︎」サービス


　　　　　２.IDEAマーケティング事業


　　　　　３.IDEAデザイン事業


　　　　　４.IDEAセールス事業


　　　　　５.PR戦略コンサルティングサービス


URL　　：https://ideatech.jp