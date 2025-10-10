【IDEATECH】人気ナレッジTOP15を厳選！多くの反響をいただいた「パーフェクトガイド」シリーズをWebコラムとして一斉公開

株式会社IDEATECH

デジタルPR・コンテンツマーケティング・コンテンツセールスを総合支援する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫、以下 IDEATECH）は、これまで社内で蓄積してきたノウハウの中でも特に人気の高い「パーフェクトガイド」上位15本を、Webコラムとしてリニューアルし、一斉公開したことをお知らせいたします。

コラムページURL：https://ideatech.jp/column

■コラム公開の背景

弊社ではこれまで、事業活動を通じて得た専門的な知見やノウハウを「パーフェクトガイド」として

体系的にまとめ、ナレッジとして蓄積してまいりました。

これらのガイドは、皆様にプレスリリースやメールマガジンの中で共有する中で、

「業務の解像度が上がった」「知りたかった情報が網羅されている」など多くの反響をいただいておりました。

また同時に、「必要な時にすぐ読めるようにしてほしい」「チーム内でもっと手軽に共有したい」といったご要望もかねてより頂戴しておりました。

こうした声にお応えし、当社のナレッジをより広く社会に還元するため、特に人気の高かったガイド

15本を厳選し、いつでも・どこでもアクセスしやすいWebコラム形式で公開する運びとなりました。

■公開されたコラム一覧（全15本）

【コンテンツマーケティング戦略編】

１.２.３.４.５.

１.大手・エンプラ企業開拓のカギ! ABM成功を支えるコンテンツ戦略とは?(https://ideatech.jp/posts/oae88lPd)

２.コンテンツマーケティングでよく陥る失敗「顧客視点に立つ」ためには？(https://ideatech.jp/posts/NgZIs-OE)

３.ソートリーダーシップに有効な「白書」とは？(https://ideatech.jp/posts/Wr-1y0ba)

４.高騰するCPA改善策(https://ideatech.jp/posts/btob-marketing-cpa-guide)

５.顧客に喜ばれる”商材以外の情報提供”とは？(https://ideatech.jp/posts/6QQokTP7)

おすすめはこちら：コンテンツマーケティングでよく陥る失敗「顧客視点に立つ」ためには？

ホワイトペーパー版：https://ideatech.jp/download/226

コラム版：https://ideatech.jp/posts/NgZIs-OE

【実践的コンテンツ制作編】１.２.３.４.５.

１.刺さるコンテンツ制作の肝(https://ideatech.jp/posts/Z7srxUEf)

２.事例記事の制作で陥る失敗(https://ideatech.jp/posts/XB5ukP82)

３.コンテンツマーケティングに活用できる独自調査の取り方(https://ideatech.jp/posts/b9tsvM73)

４.BtoBコンテンツに欠かせない「ファクト」とは？(https://ideatech.jp/posts/v7VaOV4L)

５.「質の高いコンテンツ」とは？(https://ideatech.jp/posts/ih6Vqceq)

おすすめはこちら：刺さるコンテンツ制作の肝

ホワイトペーパー版：https://ideatech.jp/download/233

コラム版：https://ideatech.jp/posts/Z7srxUEf

【独自リサーチ活用編（このガイドのための独自調査も公開！」）】１.２.

１.セミナー・ウェビナー集客を強化するには(https://ideatech.jp/posts/webinar_guide)

２.調査データ活用の有効性と意思決定への影響(https://ideatech.jp/posts/HRRkYcIc)

おすすめはこちら：調査データ活用の有効性と意思決定への影響

ホワイトペーパー版：https://ideatech.jp/download/259(https://ideatech.jp/download/259/)

コラム版：https://ideatech.jp/posts/HRRkYcIc

【LLM/AIO時代の新戦略編】１.２.３.

１.LLMO時代のコンテンツマーケティング戦略(https://ideatech.jp/posts/38GuEZqq)

２.AIO・LLMO時代のPR戦略(https://ideatech.jp/posts/AQhiO9ND)

３.プレスリリース×LLMOの相関性を徹底解説(https://ideatech.jp/posts/qvy-BPhw)

おすすめはこちら：LLMO時代のコンテンツマーケティング戦略

ホワイトペーパー版：https://ideatech.jp/download/262

コラム版：https://ideatech.jp/posts/38GuEZqq

社内で大切に育ててきた知識の結晶とも言えるガイドの中から、”ベスト盤”を作るような想いで、

今回の15本を厳選しました。

一つひとつのコラムが、現場で奮闘するビジネスパーソンの皆様の課題を解決するヒントとなれば、

これほど嬉しいことはありません。

ぜひ、日々の業務のお供としてご活用ください。

コラムページURL：https://ideatech.jp/column

