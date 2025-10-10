株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は、2025 年 10 月 17 日（金）より書籍『ハートに火をつけろ!! ばったんイラスト＋コミック作品集』（ばったん著）のイラスト原画展を、高円寺・蟹ブックスにて開催するとともに、出版記念オリジナルグッズを販売いたします。









ばったんイラスト原画展

【会期】2025 年 10 月 17 日（金）～ 11 月 12 日（水）

【場所】蟹ブックス 東京都杉並区高円寺南 2-48-11-2F

【内容】展示のほか、複製原画や書籍・オリジナルグッズの販売

【著者在廊予定日】2025 年 10 月 19 日（日）／ 11 月 3 日（月・祝）

※著者在廊時間はトゥーヴァージンズ公式X（@twovirginspb）または蟹ブックス公式X（@kanibooksclub）にて告知いたします。

オリジナルグッズラインナップ

①オリジナルクリアファイル 1 種類









<価格> 935円（850 円＋税）

<サイズ> A4 サイズ

<仕様> PP／フルカラー両面

作品集『ハートに火をつけろ!!』の描きおろしカバー絵をプリントしたクリアファイル。表面から裏面にかけて、フルカラーで絵柄が続く豪華仕様。裏面中央のハートの部分だけ中が透けて見える、遊び心のあるデザインです。

②オリジナルクリアシールシート 1 種類









<価格> 1,320円（1,200 円＋税）

<サイズ> A4

<仕様> 透明PET／フルカラー

作品集にも収録している個展『ハートに火をつけろ』のオリジナルイラストをプリント。大小合わせて13点入り、大きいサイズは携帯電話に貼るのにぴったりなサイズです。透明な場所など下地を生かせるクリアタイプ。

③オリジナルレターカード 7 枚セット



※画像は一部です



<価格> 1,430円（1,300 円＋税）

<サイズ> A5変形（140mm×140mm）

<仕様> 紙／表フルカラー、裏モノクロ印刷

作品集にも収録している個展『munich』のイラストをプリントした、正方形・大判のレターカードセット7枚入り。裏面は、切手欄（イラスト）とメッセージ欄（罫線）をデザインしています。

カードの紙は、イラストが映えて、書き心地のなめらかな紙（MTA＋）を使用。

④複製原画 4 種類



※画像は一部です

<価格> 38,500円（35,000円＋税）

<サイズ> 250×250mm 2種／A3サイズ 2種

<印刷> ジークレー印刷

<販売形態> 受注生産（会期終了1ヵ月後に発送予定）

作品集『ハートに火をつけろ!!』に収録しているオリジナルイラストの中から、厳選した4点を複製原画にしました。最高品質の用紙に高解像度かつ広色域のプリンターで仕上げたジークレー印刷をしています。

※画像はすべてイメージです。実際の商品画像とは異なります。

※その他、ステッカー、アクリルスタンドの販売を予定しております。

書籍先行発売

また、蟹ブックス限定で10月24日（金）全国発売『ハートに火をつけろ!! ばったんイラスト＋コミック作品集』を先行販売いたします。









タイトル：『ハートに火をつけろ!! ばったんイラスト＋コミック作品集』

著者：ばったん

定価：3,960 円（本体 3,600 円＋税）

仕様：B5／ソフトカバー／160 頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-061-0

発売日：2025 年 10 月 24 日（金）

＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

その他の書店でもフェアの開催を予定しております。最新情報は株式会社トゥーヴァージンズホームページをご覧ください。

著者プロフィール





ばったん

漫画家。

二〇一六年『にじいろコンプレックス』（講談社）でデビュー。

著作は『姉の友人』（リイド社）、『かけおちガール』（講談社）、『そしてヒロインはいなくなった』（双葉社）、『ファタールゲーム』（講談社）など。

犬が好き。

会社情報

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/