秋元真夏が鹿児島県でマロンゴールドを収穫体験！中身は黄金色で栗のように甘いさつまいも
ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、「食」と「農」にまつわるテーマをＪＡタウンオフィシャルサポーターの秋元真夏さんがゆるふわっと配信するＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」で、ＪＡタウンの食材を使用した番組を配信しています。
１０月１０日（金）１８時から、秋元真夏さんがマロンゴールドを収穫体験する動画が公開されます。
今回、秋元真夏さんが収穫したのは、栗のような甘さと調理すると黄金色に変わるＪＡいぶすきで商標登録されている「マロンゴールド」。生産者の方と手掘りで収穫するだけでなく、さつまいも専用収穫機ハーベスターでの収穫体験もしました。
また、生産者の方から「マロンゴールド」の生育方法ややりがい等をお聞きし「マロンゴールド」の魅力をたっぷりお届けします。
ＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」
配信タイトル：中身が黄金色のさつまいも！？栗のような甘さの「マロンゴールド」を秋元真夏が収穫！
ＵＲＬ： https://youtu.be/zHJhbZG0tY4
■番組で紹介した商品はこちら！
鹿児島県指宿産マロンゴールド3kg：https://www.ja-town.com/shop/g/g8604-02-082/
鹿児島県指宿産マロンゴールド5kg：https://www.ja-town.com/shop/g/g8604-02-083/
【関東より発送】JAいぶすきマロンゴールド5kg：http://www.ja-town.com/shop/g/g8604-02-083-001/
対象ショップ：「ＪＡ鹿児島県経済連 鹿児島の味「ふるさと便」」
https://www.ja-town.com/shop/c/cD9ゆるふわたいむ鹿児島マロンゴールドバナー
■番組グッズが当たるプレゼント企画を実施中！
１．対象期間：１０月１０日（金）～１０月２６日（日）注文受付分
２．内 容：期間中、対象商品をご購入いただくと抽選で１０名様に番組グッズをプレゼント
３．応募条件：対象商品を注文の際、コメント欄に「ゆるふわたいむ」と記載ください
※注文後にキャンセルされた場合は対象外
４．対象商品：鹿児島県指宿産マロンゴールド3kg https://www.ja-town.com/shop/g/g8604-02-082/
鹿児島県指宿産マロンゴールド5kg https://www.ja-town.com/shop/g/g8604-02-083/
ゆるふわたいむコラボキャンペーン
■番組概要
・タイトル：「食」と「農」のゆるふわバラエティ ゆるふわたいむ
・公開媒体：ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル ゆるふわちゃんねる
https://youtube.com/@yurufuwa_time
・内容：日本の「食」と「農」を幅広い世代にもっと身近に感じてもらうことを目的に、ＭＣの秋元真夏さんがＪＡタウンの商品を通じて「食」と「農」の魅力をゆるふわっとお届けする番組。
・配信日：毎週火・金 １８時
※諸事情により配信日時が変更になる場合があります。
■産地直送通販サイト「ＪＡタウン」特設ページ「秋元真夏の『おいしい』を集めました。」
ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/eyrfw3/
【ＪＡタウン】
ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。
ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0
【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】
「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。
公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown