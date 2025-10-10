ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、「食」と「農」にまつわるテーマをＪＡタウンオフィシャルサポーターの秋元真夏さんがゆるふわっと配信するＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」で、ＪＡタウンの食材を使用した番組を配信しています。

１０月１０日（金）１８時から、秋元真夏さんがマロンゴールドを収穫体験する動画が公開されます。

今回、秋元真夏さんが収穫したのは、栗のような甘さと調理すると黄金色に変わるＪＡいぶすきで商標登録されている「マロンゴールド」。生産者の方と手掘りで収穫するだけでなく、さつまいも専用収穫機ハーベスターでの収穫体験もしました。

また、生産者の方から「マロンゴールド」の生育方法ややりがい等をお聞きし「マロンゴールド」の魅力をたっぷりお届けします。



ＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」



配信タイトル：中身が黄金色のさつまいも！？栗のような甘さの「マロンゴールド」を秋元真夏が収穫！

ＵＲＬ： https://youtu.be/zHJhbZG0tY4

■番組で紹介した商品はこちら！

鹿児島県指宿産マロンゴールド3kg：https://www.ja-town.com/shop/g/g8604-02-082/

鹿児島県指宿産マロンゴールド5kg：https://www.ja-town.com/shop/g/g8604-02-083/

【関東より発送】JAいぶすきマロンゴールド5kg：http://www.ja-town.com/shop/g/g8604-02-083-001/

対象ショップ：「ＪＡ鹿児島県経済連 鹿児島の味「ふるさと便」」

https://www.ja-town.com/shop/c/cD9 ゆるふわたいむ鹿児島マロンゴールドバナー

■番組グッズが当たるプレゼント企画を実施中！

１．対象期間：１０月１０日（金）～１０月２６日（日）注文受付分

２．内 容：期間中、対象商品をご購入いただくと抽選で１０名様に番組グッズをプレゼント

３．応募条件：対象商品を注文の際、コメント欄に「ゆるふわたいむ」と記載ください

※注文後にキャンセルされた場合は対象外

４．対象商品：鹿児島県指宿産マロンゴールド3kg https://www.ja-town.com/shop/g/g8604-02-082/

鹿児島県指宿産マロンゴールド5kg https://www.ja-town.com/shop/g/g8604-02-083/

ゆるふわたいむコラボキャンペーン

■番組概要

・タイトル：「食」と「農」のゆるふわバラエティ ゆるふわたいむ

・公開媒体：ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル ゆるふわちゃんねる

https://youtube.com/@yurufuwa_time

・内容：日本の「食」と「農」を幅広い世代にもっと身近に感じてもらうことを目的に、ＭＣの秋元真夏さんがＪＡタウンの商品を通じて「食」と「農」の魅力をゆるふわっとお届けする番組。

・配信日：毎週火・金 １８時

※諸事情により配信日時が変更になる場合があります。

■産地直送通販サイト「ＪＡタウン」特設ページ「秋元真夏の『おいしい』を集めました。」

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/eyrfw3/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown