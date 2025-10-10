【注意喚起】 弊社公式サイト上の商品説明との混同に対する注意喚起につきまして

株式会社フィールドフォース

株式会社フィールドフォース（本社：東京都足立区 代表取締役社長：吉村尚記）は、一部の販売業者のウェブサイトにおいて掲載されている野球用品（以下、「対象商品」といいます）の商品説明が、弊社公式サイト上の記載内容と共通している事例を確認いたしました。

このため、消費者の皆さまにおかれましては、弊社製品と誤認・混同されませんよう、ご注意くださいますようお願い申し上げます。

以下のとおり、弊社商品及び対象商品それぞれの関連サイトの表示画面（※）を掲載いたしますので、お客様におかれましては、両者を混同されないようご注意ください。

（※）いずれも同画面より抜粋した画像です。該当箇所をわかりやすく明示するため、朱記部分の付記その他加工をしています。

⑴ 弊社商品「片手トレーニングバット・シングルハンド｜FTB-23SH」（左）及び対象商品（右）

【弊社商品（左）】 【対象商品（右）】

【引用元】

弊社商品：https://www.fieldforce-ec.jp/products/94441798

対象商品：https://item.rakuten.co.jp/bbtown/bbch-ohbat/

⑵ 弊社商品「ゴム製バッティングティースタンド｜FBT-322」（左）及び対象商品（右）

【弊社商品（左）】 【対象商品（右）】

【引用元】

弊社商品：https://www.fieldforce-ec.jp/products/166218492

対象商品：https://item.rakuten.co.jp/bbtown/bbt-tee01/

⑶ 弊社商品「収納型ボールケース｜FSBC-3B」（左）及び対象商品（右）

【弊社商品（左）】 【対象商品（右）】

【引用元】

弊社商品：https://www.fieldforce-ec.jp/products/124423044

対象商品：https://item.rakuten.co.jp/bbtown/bbt-ballstand/

⑷ 弊社商品「バランスボード｜FBBD-4040」（左）及び対象商品（右）

【弊社商品（左）】 【対象商品（右）】

【引用元】

弊社商品：https://www.fieldforce-ec.jp/products/110500443

対象商品：https://item.rakuten.co.jp/bbtown/ss25s-bbch240201/

⑸ 弊社商品「コーチ棒｜FCA-7012N」（左）及び対象商品（右）

【弊社商品（左）】 【対象商品（右）】

【引用元】

弊社商品：https://www.fieldforce-ec.jp/products/157396176

対象商品：https://item.rakuten.co.jp/bbtown/bbch-swteacher/

弊社は、2006年の創業以来、「プレーヤーの力になる」を理念として、特に学童野球の発展と次世代への継承を目指し、現代の学童が直面する練習環境等の問題の改善及び練習器具等の革新を理念として、独自の野球用品の開発に取り組んでまいりました。弊社は、当該理念を実現できるよう、オリジナリティを重視して弊社商品の開発・製作に取り組んでおります。また、弊社公式サイトに掲載する表現（文章、フレーズ、画像等）についても、お客様への分かりやすさとオリジナリティの両立を追求して創作しています。是非とも、弊社の理念並びに商品開発や販売活動等に対する弊社の姿勢をご理解いただきたいと思います。

また、弊社は、令和7年9月25日付けでプレスリリース(URL：https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=60828&release_id=15&owner=1(https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=60828&release_id=15&owner=1)) を公開していますので、こちらにつきましてもご覧いただけますと幸いです。同プレスリリースでは、弊社として看過できない行為に対しては法的措置を講じていく旨に言及しています。

今後とも、お客様に安心して当社商品をお使いいただけるよう、引き続き適切な対応と情報発信に努めてまいります。

令和7年10月10日

株式会社フィールドフォース

代表取締役会長 大貫 高志

代表取締役社長 吉村 尚記