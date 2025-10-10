BOSSが限定店舗にてBEER EVENTを開催

ヒューゴボスジャパン株式会社

BOSSは、世界最大のビールの祭典と呼ばれるオクトバーフェストにちなみ、BEER EVENTを国内のBOSS ショップ(一部限定店舗)にて開催いたします。

店頭には、ビジネスシーンにふさわしい装いから、日常を彩るカジュアルなスタイル、さらにはアクティブなシーンで際立つアスレジャーまで、多彩なライフスタイルに応えるモダンで洗練されたコレクションを豊富に取り揃えています。

是非この機会にBOSS ショップへお立ち寄よりください

■BEER EVENT概要

対象店舗にて、88,000円以上(税込)ご購入いただいたお客様にドイツビールを含むお好きなビール2本をプレゼント。

※なくなり次第終了いたします。予めご了承ください。

※店舗により開催日時が異なります。

■BEER EVENT開催店舗

・BOSS ストア 銀座

電話番号：03-6630-7600

開催期間：10/10(金)-10/13(月・祝)

・BOSS ストア 六本木ヒルズ

電話番号：03-5786-9806

開催期間：10/10(金)-10/13(月・祝)

・BOSS ショップ 新宿高島屋

電話番号：03-3353-4773

開催期間：10/10(金)-10/13(月・祝)

・BOSS ショップ 名古屋松坂屋

電話番号：052-684-5336

開催期間：10/10(金)-10/13(月・祝)

・BOSS ストア 表参道

電話番号：03-6418-9365

開催期間：10/11(土)-10/13(月・祝)

・BOSS ストア 心斎橋

電話番号：050-3528-8406

開催期間：10/22(水)-10/26(日)

・BOSS ショップ 名古屋高島屋

電話番号：052-566-8109

開催期間：10/22(水)-10/26(日)

・BOSS ショップ 日本橋三越

電話番号：03-3242-2339

開催期間：10/24(金)-10/26(日)

・BOSS ショップ 京都伊勢丹

電話番号：075-343-3343

開催期間：10/24(金)-10/26(日)

・BOSS ショップ 京都高島屋

電話番号：075-252-7824

開催期間：10/24(金)-10/26(日)

・BOSS ショップ 梅田阪急

電話番号：06-6361-0597

開催期間：10/29(水)-11/4(火)

BOSS とHUGO BOSSについて:

BOSSは、情熱、スタイルそして目標を持って自分らしく生きる、大胆で自己決定力のある人たちのためのブランドです。コレクションでは、ダイナミックでモダンなデザインを展開し、BOSSとして、自分らしさを全面的に、そして堂々と受け入れる人々を応援します。ヘリテージテーラリング、パフォーマンススーツ、カジュアルウェア、デニム、アスレジャー、アクセサリーなど様々な商品を展開しています。また、フレグランス、アイウェア、ウォッチ、キッズウェアのライセンス商品も取り揃えています。また、世界各地の約500の直営店でBOSSの世界を体験することができます。BOSS は、HUGO BOSSのコアブランドであり、同社はグローバルアパレル市場のプレミアムセグメントでトップクラスの企業の一つとして位置付けられていますBOSS とHUGO の2 つのブランドで形成されており、グループは129カ国の約8,000の販売拠点でコレクションを提供し、74カ国ではhugoboss.comを通じてオンラインで販売しています。ドイツ・メッツィンゲンに本社を構える同社は、全世界で約18,500人の従業員を擁し、2024会計年度に43億ユーロの売上を記録しました。

