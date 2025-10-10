【地域新聞社】株式分割及び定款の一部変更並びに株主優待制度の取扱いに関するお知らせ

株式会社地域新聞社

株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：細谷佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、2025年10月10日開催の当社取締役会において、株式分割及び定款の一部変更並びに株主優待制度の取扱いについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．株式分割の目的

本株式分割は、当社株式の流動性向上を図ることを主な目的として実施するものです。あわせて、株式分割により当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることで、より多くの投資家の皆様に投資しやすい環境を整え、投資家層の一層の拡大を目指すものです。

２．株式分割の概要

（１）株式分割の方法

2025年10月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主様の所有する普通株式を、１株につき２株の割合をもって分割いたします。

（２）株式分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数 3,741,914株

今回の分割により増加する株式数 3,741,914株

株式分割後の発行済株式総数 7,483,828株

株式分割後の発行可能株式総数 16,000,000株

※上記の発行済株式総数は 2025 年８月 31 日現在の情報に基づいておりますが、株式分割の基準日までの間に、新株予約権の行使等により株式数が増加する可能性があります。

（３）株式分割の日程

１.取締役会決議日：2025年10月10日（本日）

２.基準日設定公告日：2025年10月10日（予定）

３.基 準 日：2025年10月31日（予定）

４.効 力 発 生 日：2025年11月１日（予定）

３．定款の一部変更について

（１）定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2025年11月１日をもっ

て、当社定款第６条に定める発行可能株式総数を変更いたします。

（２）定款変更の内容

（３）定款変更の日程

１.取締役会決議日：2025年10月10日（本日）

２.効 力 発 生 日：2025年11月１日（予定）

４．資本金及び新株予約権について

（１）資本金の額の変更

今回の株式分割に際し、資本金の額の変更はありません。

（２）新株予約権の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、2025年11月１日の効力発生日と同時に新株予約権の１株当たり行使価額を以下のとおり調整いたします。

５．株主優待制度の実質拡充と臨時の追加進呈について

毎年２月末（当社第２四半期末）、８月末（当社期末）時点での株主名簿に記載又は記録された、１単元（100 株）以上の当社株式を保有されている株主様がそれぞれ対象となる株主優待制度については、株式分割後も現行制度の１単元以上での権利確定を維持します。あわせて今回、2025年10月末（分割基準日）時点の株主様を対象に、株式分割後の株式数に基づき１単元（100株）以上を保有されている方へ、臨時の株主優待を追加で進呈いたします。臨時優待の詳細につきましては、次ページをご参照ください。なお、2025年10月14日（火）18：00より開催予定の投資家向けオンライン会社説明会においても詳細をご案内申し上げます。

株式会社地域新聞社 個人投資家向けオンライン会社説明会

・ 日時：2025 年 10 月 14 日（火）18:00 開始 ～ 19:00 終了（17:45 開場）

・ 会場：オンライン（事前申込不要／スマートフォン・PC から視聴可能）

・ 講演者：株式会社地域新聞社 代表取締役社長 細谷 佳津年

動画視聴URL：https://seminar2.monex.co.jp/public/seminar/view/53594

臨時の追加株主優待制度

（１）優待制度の内容

（2025 年 10 月末基準日の株主様を対象に株式分割後の保有株式数にて適用）

※「ちいきの逸品」の送料は割引の対象外となります

（２）対象となる株主様

2025 年 10 月末（株式分割基準日）時点での株主名簿に記載又は記録され、株式分割後に１単元（100 株）以上の当社株式を保有されている株主様がそれぞれ対象となります。

（３）贈呈詳細

2025 年 12 月上旬に郵送いたします。

（ご参考）

現行の株主優待制度（2025 年 7 月 14 日公表）

https://ir.chiikinews.co.jp/sr-ir/benefit/

会社概要

社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）

所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F

代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年

創業 ： 1984年8月28日

URL ： https://chiikinews.co.jp

IRサイト：https://ir.chiikinews.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社地域新聞社

担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾

TEL ： 047-485-1100

Mail ： c.c@chiikinews.co.jp