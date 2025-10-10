PCオンラインダンスゲーム『Club M Star（クラブ・エム・スター）』正式サービス後、初のアップデート実施！人気アーティストの楽曲追加！“アクション＆カップル”紹介動画を同時公開

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明（シン・ジェミョン）]は、PC向けオンラインダンスゲーム『Club M Star』（以下、クラブ・エム・スター）において、2025年10月2日の正式サービス開始後、初となるゲームアップデートを10月10日（金）に実施いたしました。

本アップデートでは、ユンナ、Lovelyz、Dreamcatcher、BIBIといった人気アーティストによる5曲の新規楽曲と、10点の新規ファッションアイテムを追加。また、アップデート記念イベントの開催に加え、本作の魅力を映像で紹介する最新ゲーム紹介動画「アクション＆カップル編」も同時公開いたしました。

◆新規楽曲・ファッションアイテムを追加

以下の人気アーティストによる新規楽曲5曲と、個性豊かなファッションアイテム10点を追加しました。ファッションアイテムはショップにて購入できます。

【追加楽曲】

・ユンナ 「事象の地平線」

・Lovelyz 「Ah-Choo」

・Dreamcatcher 「BOCA」、「JUSTICE」

・BIBI 「栗羊羹」

【追加ファッションアイテム】

アップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://lounge.pmang.jp/clubmstar/notices/32

◆初アップデート記念イベント開催！

正式サービス後、初のアップデートを記念し、豪華報酬が獲得できる多彩なイベントを開催いたします。

●50％ファッション割引クーポン配布

10月14日（火）・15日（水）の2日間限定で、ファッションアイテムが50%割引になるクーポンを1日3枚ずつ配布いたします。

期間：2025年10月14日（火）0:00 ～ 10月15日（水）23:59

●イベントミッション

期間中、ミッション達成で各種ラッキーボックスがもらえるイベントミッションが登場。すべてのミッションを達成すると、ラッキーボックスに加え「幸運石」も獲得できます。

期間：2025年10月10日（金）メンテナンス後 ～ 10月16日（木）メンテナンス前

●接続報酬イベント

以下の条件達成で、各種ラッキーボックスや「ヨモギウサギ松餅」などのアイテムを獲得できます。

・ 1日60分以上継続プレイ

・ 5日連続で「1日60分以上継続プレイ」を達成

・ 1日120分以上継続プレイ

期間：2025年10月11日（土）0:00 ～ 10月16日（木）23:59

●購入特典キャンペーン

期間中、「ロマンチックキャンプラッキーボックス」の購入回数に応じて「キャンプ準備完了！ベア」などのアイテムをプレゼント。また、「お姫様の遊園地ラッキーボックス」を70回以上購入された方には、「50キャンディ＋プレミアムシンデレラマジック」を贈呈いたします。

期間：2025年10月10日（金）メンテナンス後 ～ 11月13日（木）メンテナンス前

ロマンチックキャンプラッキーボックスのアイテム構成例お姫様の遊園地ラッキーボックスのアイテム例キャンプ準備完了！ベア：ブラウン/パープル●週末限定パッケージ販売

10月11日（土）～12日（日）の週末限定で、以下の商品を販売いたします。

・ [月光お月見]マフィン100回パッケージ

・ [月光お月見]リトルポケットボックス11個パッケージ

大変お得な内容となっておりますので、ぜひお買い求めください。

各イベント・キャンペーンの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://lounge.pmang.jp/clubmstar/notices/30

◆必見！ゲーム紹介動画「アクション＆カップル編」公開

『クラブ・エム・スター』の魅力を伝える公式ゲーム紹介動画シリーズを、Pmang公式YouTubeチャンネルにて好評配信中です。第5弾となる最新作「アクション＆カップル編」では、プレイヤー同士の絆を深めるカップルシステムと、バリエーション豊かなアクション表現を実際のプレイ映像とともに紹介しています。

動画内では、カップルになるまでの手順や、カップル専用モーションを購入できる「カップルショップ」、多彩なアクションの体験シーンを収録。さらに、プロポーズから結婚式の準備、チャペルでの挙式まで、プレイヤー同士が築く“大人の関係”を臨場感たっぷりにお届けします。

本動画は、友達や好きな人と一緒に楽しめる『クラブ・エム・スター』の魅力を、より深く体験できる内容となっております。

・ゲーム紹介動画 第5弾：友達と好きな人と一緒に楽しめる！ユニークなアクション＆カップルシステム！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=W6ERtMfM0Lc ]【公式ゲーム紹介動画シリーズ】

・第1弾：様々なゲームモードで遊ぼう！

https://youtu.be/Gd_YDm03U54

・第2弾：豊富なカスタマイズ要素で自分好みのキャラクターを作ろう！

https://youtu.be/nef84jh11AA

・第3弾：家具や小物で「ホーム」を飾って自分だけの素敵な空間を作ろう！

https://youtu.be/44y1ToTqgG8

・第4弾：ダンス以外の楽しみも！ヘブンリーアイランドで釣りに挑戦！

https://youtu.be/nhRelNfhOxg

◆ゲームクライアントダウンロードはこちら

『クラブ・エム・スター』は、以下のプラットフォームからダウンロードいただけます。

l Pmang『クラブ・エム・スター』公式サイト（日本）

https://club-mstar.pmang.jp

l VFUN『クラブ・エム・スター』公式サイト（日本以外の地域）

https://club-mstar-gl.valofe.com

【プレイ必要環境】

OS：Windows 10 64bit 以上

CPU：Intel Core i7-6700 以上 / AMD Ryzen 7 1800 以上

RAM：16GB 以上

GPU：GeForce GTX1050 以上 / Radeon RX570 以上

DirectX：Version 9.0 以上

ストレージ：SSDまたはHDDに70GB以上の空き容量（推奨）

『クラブ・エム・スター』の最新情報は、各公式チャンネルにて発信しています。ぜひご確認ください。

・『クラブ・エム・スター』Pmang公式サイト

https://club-mstar.pmang.jp

・『クラブ・エム・スター』Pmang公式ラウンジ

https://lounge.pmang.jp/clubmstar

・『クラブ・エム・スター』グローバル公式サイト（VFUN）

https://vfun.valofe.com/library?service_code=club-mstar-gl

・『クラブ・エム・スター』公式Discord

https://discord.gg/WUZUUd6D6A

◆『クラブ・エム・スター』とは

オンラインダンスゲーム『クラブ・エム・スター』が、韓国の人気プラットフォーム「VFUN」からついに日本の「Pmang」に登場！K-POP、J-POP、洋楽など多彩な楽曲に合わせてダンスを披露する本作は、リズムゲームとアバター交流を融合させた新感覚のソーシャルリズムゲームです。2012年7月のサービス開始以降、アップデートを重ねながら世界中のファンを魅了してきました。自由なアバターカスタマイズや、豊富なイベント・楽曲追加により、常に新しい楽しさを提供しています。誰でも気軽に始められる、音楽とダンスの仮想空間をぜひ体験してください！

◆『クラブ・エム・スター』について

タイトル：Club M Star（クラブ・エム・スター）

ジャンル：オンラインダンスゲーム

運営・開発：VALOFE Co., Ltd.

プラットフォーム：VFUN / Pmang

対応OS：Windows 10以降

価格：基本無料（アイテム課金制）

サービス開始日：2025年10月2日

◆VFUNとは

VFUN（https://vfun.valofe.com）は、韓国のゲームパブリッシャーVALOFEが運営するグローバルゲームプラットフォームです。多様なゲームラインナップや既存タイトルの再構築を通じてグローバルにサービスを展開し、幅広いゲーム体験を提供しています。常に新たな挑戦を続けるVFUNは、今後もグローバル展開を推進してまいります。

◆Pmang（ピーマン）とは

Pmang（https://www.pmang.jp）は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。セキュリティ対策も万全で、安心してプレイできる環境を整えています。今後も新タイトルを続々と追加し、さらなるサービス拡充を予定しています。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」および「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時から長年にわたりオンラインゲーム運営を行っており、現在はPCからスマートフォンまで、多くの人気ゲームを日本国内で提供しています。

●コピーライト表記

(C) VALOFE Co., Ltd. & GOP Co., Ltd. (C) Netmarble Neo Corp.

※本プレスリリースに記載の会社名・製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。