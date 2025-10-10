【ホテルオークラ神戸】年末年始に多彩なイベントを開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント新春ファミリーブッフェ

ホテルオークラ神戸（所在地：神戸市中央区 代表取締役社長 総支配人：石垣 聡）は、2025年12月31日（水）～2026年1月3日（土）の期間、お正月ならではの華やかなイベントを開催いたします。お子様から大人まで楽しめる料理が揃う「新春ファミリーブッフェ」をはじめ、餅つきパフォーマンスや鷹匠によるバードパフォーマンスなど、ホテルで過ごすお正月にふさわしい趣向を凝らしました。

ホテルオークラ神戸では、お正月を当ホテルで迎えるお客様に、晴れやかな新年のひとときをお楽しみいただけるよう、さまざまな企画をご用意しております。10月10日（金）より予約開始する「新春ファミリーブッフェ」では、おせち料理をはじめ、オークラ伝統のローストビーフや、新鮮な魚介を使用したちらし寿司など、幅広い世代の方にお楽しみいただけるラインアップを取り揃えます。ブッフェの合間には、イリュージョンマジックショーや中国伝統芸「変面」のパフォーマンスもご覧いただけ、華やかなお正月のひとときを演出いたします。

また、同期間中は、風情ある日本庭園で行う餅つきパフォーマンスや、お正月の縁起物「鷹」をご覧いただけるバードパフォーマンス、お子様が思い切り遊べるキッズプレイエリアやゲームコーナー、ご家族での思い出に最適な似顔絵コーナーなど、どなたでも自由にご参加いただけるイベントをご用意しております。さらに大晦日には、みなと神戸の夜景を眺めながらホテルグルメをお楽しみいただける「イヤーエンドディナーブッフェ」の開催や、新年の幸せと健康長寿への願いを込めた日本料理「山里」特製の「年越しそば」もご提供します。

新しい年の幕開けを、華やかで心温まるひとときとともに、ホテルオークラ神戸でお迎えください。

『お正月イベント』開催一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5118/table/2152_1_ff91dc2daccfdf749b843d73dcdc9e00.jpg?v=202510100557 ]

（*）は、入場無料イベントです。

■『新春ファミリーブッフェ』開催概要

開催期間：2026年1月1日（木・祝）～3日（土）

予約開始日：2025年10月10日（金）

開催場所：ホテルオークラ神戸 1階 宴会場「Heian-平安-」

開催時間：ランチ／12:00～14:30（90分制／最終入店 13:00）

ディナー／17:30～20:00（120分制／最終入店 18:00）※3日の営業はございません

料金：ランチ／大人\12,000 小学生\4,000 幼児（4歳以上）\2,000 3歳以下無料（消費税・サービス料込）※アルコール飲み放題付

ディナー／大人\16,000 小学生\6,000 幼児（4歳以上）\3,000 3歳以下無料（消費税・サービス料込）※アルコール飲み放題付

イベント出演：イリュージョニストGAKU（マジック）、MAKARIN（中国伝統芸「変面」）

各日 13:15～／18:45～出演

お問い合わせ：イベント受付係 TEL.078-333-3801（10:00～18:00）

左：イリュージョニストGAKU 右：MAKARIN

■『イヤーエンドディナーブッフェ』開催概要

年内最後のブッフェでは、鮪の解体ショーを開催いたします。捌いた鮪は、その場でお客様にご提供いたします。迫力ある解体ショーと新鮮な鮪をご堪能いただけます。

開催日：2025年12月31日（水）

予約開始日：2025年10月10日（金）

開催場所：ホテルオークラ神戸 3階 ブッフェレストラン「Ariake-有明-」

開催時間：17:00～20:30（120分制／最終入店 18:30）

料金：大人\16,000 小学生\6,000 幼児（4歳以上）\3,000 3歳以下無料（消費税・サービス料込）

イベント：鮪の解体ショー 18:00～

お問い合わせ：レストラン予約係 TEL.078-333-4225（10:00～17:00）

■『初日の出 鑑賞』開催概要

神戸ベイエリアを見渡すことができる会場より初日の出をご覧いただけます。ご来場のお客様にはお屠蘇のサービスがございます。

開催期間：2026年1月1日（木・祝）

開催場所：ホテルオークラ神戸 34階 宴会場「Mayfair-メイフェア-」

開催時間：6:30～7:30

※入場無料

■『新春餅つき』開催概要

ホテルスタッフによる餅つきパフォーマンスで、新年の幕開けを祝います。お子様の餅つき体験や餅の配布サービスもございます。

開催期間：2026年1月1日（木・祝）

開催場所：ホテルオークラ神戸 1階 日本庭園（雨天時は1階 宴会場「Akebono-曙-」）

開催時間：10:30～11:00

※入場無料

■『バードパフォーマンス』開催概要

鷹匠による圧巻の放鷹実演を行います。正月の空に舞う縁起物「鷹」をご覧ください。

開催期間：2026年1月2日（金）

開催場所：ホテルオークラ神戸 1階 日本庭園（雨天決行）

開催時間：11:00～11:30／14:30～15:00

※入場無料

協力：株式会社グリーンフィールド

■『ボードゲーム&お正月おもちゃコーナー／eスポーツ＆VRゲーム体験コーナー』開催概要

ご家族皆様でお楽しみいただけるボードゲームやカードゲーム、臨場感溢れるeスポーツとVRゲームを体験いただけます。

開催期間：2026年1月1日（木・祝）～3日（土）

開催場所：ホテルオークラ神戸 1階 宴会場「Matsukaze-松風-」（3日のみ1階 宴会場「Akebono-曙-」）

開催時間：10:00～17:00（3日のみ16:00まで）

※入場無料

■『アーティストtiki ライブペイント』開催概要

サッカー選手からアーティストへ転身した経歴を持つtikiによるライブペイントのパフォーマンスをご覧いただけます。tikiの特徴である「空の宝箱を持った子供たち」の作品を中心に、目の前で作品を完成させます。期間中は、作品のご購入も可能です。

開催期間：2026年1月1日（木・祝）～2日（金）

開催場所：ホテルオークラ神戸 1階 宴会場「Matsukaze-松風-」

開催時間：11:00～17:00 ※途中休憩あり

※入場無料

■『”似顔絵りょうさん”による似顔絵コーナー』開催概要

アートの力で人と人との心を繋ぎたいという思いを抱きながら活動する”似顔絵りょうさん”が、お客様の特徴を捉えながら世界に一つだけの作品を描きます。世界似顔絵コンテストで優勝した実績を持つりょうさんの作品で、正月の思い出を残していただけます。

開催期間：2026年1月1日（木・祝）～2日（金）

開催場所：ホテルオークラ神戸 1階 宴会場「Matsukaze-松風-」

開催時間：11:00～17:00 ※途中休憩あり

料金：白黒イラスト\2,000×人数分

※カラーイラストは後日郵送の為、お一人様\6,000～が発生いたします。

※お支払いは現金のみとなります。

■『キッズプレイエリア／ボールゲームズパーク』営業概要

回転遊具など、全身を使ったアクティブな遊びを体験いただけます。フットサルやパターゴルフなど、大人の方もお楽しみいただける屋外スポーツもご用意いたします。

営業期間：2025年12月31日（水）～2026年1月3日（土）

営業場所：ホテルオークラ神戸 1階 ヘルスクラブ隣接スペース

営業時間：10:00～17:00

※入場無料

■『展望ルーム』営業概要

地上110mの高さから神戸の景色をお楽しみいただけます。ウェディングモデルルームも展示いたします。

営業期間：2025年12月31日（水）～2026年1月3日（土）

営業場所：ホテルオークラ神戸 34階・35階 スカイバンケット

営業時間：2025年12月31日（水）15:00～20:00／2026年1月1日（木・祝）～2日（金）10:00～20:00／3日（土）10:00～16:00

※入場無料

■『年越しそば』提供概要

日本料理「山里」特製の年越しそばは、海老天そばまたは、にしんそばをお選びいただけます。

提供日：2025年12月31日（水）

提供場所：ホテルオークラ神戸 1階 日本料理「山里」

提供時間：21:30～23:00

料金：海老天そば、にしんそば 各\2,000（消費税・サービス料込）

お問い合わせ：TEL.078-333-3527

※限定150食（なくなり次第終了）

※事前予約不可となります。

海老天そば

オンラインでの予約 :https://www.kobe.hotelokura.co.jp/oshogatsu/

【ホテルオークラ神戸について】

神戸のウォーターフロント、メリケンパークに建つランドマークホテル。“清楚にして優雅”をコンセプトにした客室からは、六甲の山並みや神戸の街並み、神戸ポートタワーや観覧車、灯台など、東西南北で異なる表情をみせる神戸の風景をお楽しみいただけます。館内は日本古来の伝統や自然をモチーフにしたデザインが随所に散りばめられ、和と洋が調和した寛ぎの空間が広がります。開放感あふれるロケーションの中、洗練されたサービス、お料理とともに心和むひとときをお届けいたします。

【所在地】〒650-8560 兵庫県神戸市中央区波止場町2-1

【TEL】 078-333-0111（代表）

【公式サイト】https://www.kobe.hotelokura.co.jp/