【ウェスティンホテル東京】鉄板焼「恵比寿」で日本三大和牛を贅沢に堪能できる「3種食べ比べコース」や「選べる和牛コース」など、３つのコースを10月より提供開始

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京（東京都目黒区／総支配人 チャールズ・ジャック）は、ホテル最上階22階に位置する鉄板焼「恵比寿」にて、2025年10月より、日本三大和牛「神戸牛」「松阪牛」「近江牛」を贅沢に堪能できる新コースとして「日本三大和牛 食べ比べコース」や「選べる和牛コース」など３つのコースを提供いたします。

窓の外に広がる東京のパノラマビューとともに、目の前の鉄板でシェフが焼き上げる至福の体験。鉄板から立ちのぼる香ばしい香りや音、そして五感を刺激するライブ感が、特別な一夜をお届けします。

「日本三大和牛 食べ比べコース」（イメージ）

日本三大和牛を味わい尽くす贅沢なコース

最上階の景色とともに目の前で焼き上げるオリジナルブランド牛「恵比寿牛」や上質な海鮮をお楽しみいただく鉄板焼「恵比寿」では、日本が世界に誇る三大和牛をシェフが目の前で丁寧に焼き上げてご提供いたします。シェフの技によって引き出される肉本来の旨みは、まさに鉄板焼の醍醐味です。

400年の歴史を誇り、赤身と脂の絶妙な調和が生み出す上品で奥深い旨みが特徴の「近江牛」、きめ細やかな肉質と、口の中でとろけるようなコクのある「松阪牛」、そして繊細な甘みと美しい霜降りがありながら、驚くほど軽やかな後味を残す「神戸牛」。これら三種の和牛を一度に堪能できる「日本三大和牛 食べ比べコース」では、シェフの熟練の技により、それぞれの個性を最大限に引き出します。さらに、新鮮なロブスターまたは鮑のグリルを組み合わせた「プレミアム味わいコース」もご用意。山海の恵みが響き合う、至福のマリアージュをお楽しみいただけます。

オンライン予約限定で乾杯にグラスシャンパンをご用意。季節の前菜や焼き野菜、選べる御食事、北海道産の上質な生クリームを使用した「クレミア」ソフトクリームとともに、鉄板焼の真髄をご堪能ください。

鉄板焼「恵比寿」（イメージ）

コース概要

- 時間：ランチ：11:30～15:00（L.O. 14:30）ディナー 平日：17:30～22:00（L.O. 21:30）土・日・祝日：17:00～22:00（L.O. 21:30）- 場所：鉄板焼「恵比寿」（22F）- H P：https://www.yebisutokyo.com/jp/

プレミアム味わいコース

料金：\37,000～

メニュー例：

◯季節の前菜

◯ロブスターのグリル または 鮑のグリル

◯焼き野菜

◯下記の和牛より１つ

- 松阪牛ロースステーキ（120g）

- 近江牛ロースステーキ（120g）（+ \ 3,000）

- 神戸牛ロースステーキ（120g）（+ \ 13,000）

◯御食事下記より１品

- 御飯

- ガーリックライス

- 海老と梅ちりめんの炒め御飯

◯季節のフルーツ、北海道産生クリームの「クレミア」ソフトクリーム

◯コーヒー または 紅茶

日本三大和牛 食べ比べコース

料金：\35,000～

メニュー例：

◯季節の前菜

◯焼き野菜

◯和牛食べ比べ（各50g）

- 松阪牛ロースステーキ

- 近江牛ロースステーキ

- 神戸牛ロースステーキ

◯御食事下記より１品

- 御飯

- ガーリックライス

- 海老と梅ちりめんの炒め御飯

◯季節のフルーツ、北海道産生クリームの「クレミア」ソフトクリーム

◯コーヒー または 紅茶

日本三大和牛 食べ比べコース（イメージ）

特選和牛コース

料金：\34,000～

メニュー例：

◯季節の前菜

◯焼き野菜

◯下記の和牛より１つ

- 近江牛ロースステーキ（160g）

- 神戸牛ロースステーキ（150g）（+\ 11,000）

◯御食事下記より１品

- 御飯

- ガーリックライス

- 海老と梅ちりめんの炒め御飯

◯季節のフルーツ、北海道産生クリームの「クレミア」ソフトクリーム

◯コーヒー または 紅茶

日本三大和牛 食べ比べコース（イメージ）

ご予約・お問い合わせ：

鉄板焼「恵比寿」Tel.03-5423-7790

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-yebisu/reserve

お問い合わせ：ウェスティンホテル東京レストラン予約

Tel.03-5423-7865（10:00～20:00）

※メニュー内容や営業時間、メニューご提供時間は変更になる場合がございます。

営業時間について：https://westintokyoshop.com/pages/info

ウェスティンホテル東京について

緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、2024年10月に開業30周年を迎えた日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテルです。2023年に大規模リノベーションを経てグランドオープンし、ご来館いただくお客様にウェルビーイングに満ちたご滞在をお手伝いする「都会のウェルネスホテル」として、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを提供しております。全客室に、ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称される最新の「ヘブンリーベッド」を完備し、快適な睡眠をお約束いたします。また、ホテル内には個性豊かなレストランとバー・ラウンジの他、本格的なヨーロピアンスパ「ル・スパ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメニューをご提供しております。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名なランドスケープアーティスト石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」があり、四季折々に異なる景観をお楽しみいただけます。

ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に235軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、Heavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypericeとBalaの最新リカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的なWestinWORKOUT(R)（ウェスティンワークアウト）、Eat Well（イートウェル）メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、XやInstagram（@westin）で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。