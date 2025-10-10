【神奈川県民限定】ぐりんぱを入園無料で楽しめる！「神奈川県民感謝キャンペーン」開催

富士急行株式会社

富士急グループの株式会社ピカが運営する、富士山二合目のテーマパーク「ぐりんぱ」では、2025年10月13日(月祝)～10月31日(金)の期間、神奈川県民を対象にした「神奈川県民感謝キャンペーン」を実施します。このキャンペーンでは、神奈川県在住・在勤・在学中の方で、「ぐりんぱメルマガ会員」にご登録いただいた方を対象に、ぐりんぱの入園が無料となるほか、アトラクション1日乗り放題のワンデークーポンも特別料金でご利用いただけます。

本年、ぐりんぱには自然を全身で体感できる新たなアクティビティが続々と登場しています。9月にオープンしたばかりのジップライン型アトラクション「FUJI SKY ATTACK（フジスカイアタック）」は、園内の高台からぐりんぱの上空を、片道約200m、往復約400mにわたって一気に滑空します。まるで富士山へダイブし、アタックしているかのような、これまでにない爽快感とスリルを味わえるアクティビティで、空中から富士山と大自然の絶景を360度見渡すことも可能です。

秋の澄んだ空気と色づく自然の中で、思いきり身体を動かして楽しめる季節。東名高速御殿場ICから車で約30分と神奈川県からもアクセスしやすい「ぐりんぱ」を是非、お楽しみください。

【「神奈川県感謝キャンペーン」概要】

１．期間

2025年10月13日(月祝)～10月31日(金)

２．対象者

下記2つの条件を満たす方が対象となります。

・神奈川県に在住・在勤・在学中の方

※神奈川県在住・在勤・在学を証明できる書類(運転免許証、学生証、社員証など顔写真と住所が

記載された書類)をチケット窓口にてご提示ください。

・メルマガ登録会員の方

※メルマガ登録会員であることが証明できるもの(クーポン画面)をチケット窓口にてご提示くだ

さい。

【メルマガ会員登録はこちらから】https://www.grinpa.com/mailmagazine/

３．割引料金

◆入園料

大人(中学生以上) 平日 通常1,100円 → 無料

土休日 通常1,300円 → 無料

小人・シニア 平日 通常 700円 → 無料

土休日 通常 900円 → 無料

◆ワンデークーポン

大人(中学生以上) 平日 通常3,500円 → 特別料金2,200円

土休日 通常3,700円 → 特別料金2,400円

小人・シニア 平日 通常2,500円 → 特別料金1,600円

土休日 通常2,700円 → 特別料金1,800円

※一部追加料金がかかるアトラクションがございます。

【「ぐりんぱ」営業データ】

■営業時間 平日 9：30～16：30、土日祝 9：00～17：00

※不定休（詳しくはホームページをご確認ください）

■料 金

・入園料 おとな1,100円～1,500円/こども・シニア700 円～1,100円

・ワンデークーポン(入園料＋乗物乗り放題)

おとな 3,500円～3,900円/こども・シニア2,500円～2,900円

※料金はシーズンにより変動

※中学生以上はおとな料金

こども：3 歳～小学生

シニア：60 才以上で要証明

・ペット同伴入園 愛犬1頭 1,000円～1,400円

※ペット同伴入園の際は利用規約同意書の記入ならびリードの着用が必要

※狂犬病等予防接種未接種の場合入場できません。

■駐車料金 普通車 1,200円（1台/日）※平日無料

■交 通

車…東名高速・裾野ICから南外周道路経由で約20分

新東名高速 新富士ICから県道88号線経由で約30分

電車、路線バス…JR御殿場駅、富士、三島各駅から富士急行路線バス