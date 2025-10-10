【タケモトピアノ】AI 生成TVCM第2弾を公開。新しさと懐かしさをAI技術で表現。

タケモトピアノ株式会社

タケモトピアノ株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役会長：竹本功一）は昨年公開したAI技術を活用したTVCM「タケモトピアノ AI篇」に続く第2弾として、「タケモトピアノ AIダンス篇」を2025年10月10日（金）より放映開始いたします。

本CMでは、新たにブランドのイメージキャラクターとなったキリンが主役となり、タキシードを纏い、ピアノの演奏に合わせたダンスを披露します。

新しいイメージキャラクターのキリンが皆様から愛されるように、そして長年愛されてきた財津一郎さんご出演のCMの雰囲気を懐かしんでいただけるように、AIの技術をもってその調和を図りました。

“赤ちゃんが泣き止む”と評判の「タケモトピアノの歌」はそのままに、おなじみのメロディにのせたアップテンポな「もっともっと」篇と、スローテンポの「みんなまあるく」篇のダンスの違いにご注目ください。

■概要

タイトル：タケモトピアノ AIダンス篇

TVCM放映日・放映地域：10月10日（金）・全国区

※愛媛県、高知県、徳島県を除くエリアで放送

放送番組：テレビ朝日系 「マツコ&有吉 かりそめ天国 2時間SP」 以降随時

Youtube：「AIダンス もっともっと」篇 15秒バージョン

https://youtu.be/s_f1gyCq09Y

「AIダンス みんなまあるく」篇 15秒バージョン

https://youtu.be/mkoNGW1FoAE

■タケモトピアノについて

大切なピアノだからこそ、タケモトピアノに任せてほしい

あなたのピアノが世界中の子供たちのもとに。

ピアノには様々な思い出がつまっているものです。「お祖父ちゃんからの贈り物」「30年以上共に過ごしている」「子供の頃よく姉妹で演奏していた」「大好きなお母さんがよく弾いてくれてた」「指が痛くなるまで演奏した」「夜に弾いて叱られた」…などなど。

そんな大切な、思い出のつまったピアノだからこそ、タケモトピアノにお譲りいただきたいのです。「引っ越しの都合で…」「保管場所に困り…」「誰も使わなくなった…」など、色々な事情でお手離しを考えているあなたのピアノをタケモトピアノへお譲りください。

あなたのピアノは新品のようによみがえり、世界中の子どもたちの元へ届けられます。あなたの想いと夢を乗せて、笑顔と音楽の溢れる世界をつくってまいります。

日本全国ピアノ買取台数1位！

タケモトピアノは日本全国からたくさんの支持をいただき、おかげ様で買取台数1位となっております。今後も皆様のお役にたてるような会社づくりを目指してまいります。

＜「タケモトピアノ」公式サイトURL＞https://www.takemotopiano.com/