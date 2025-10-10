自宅で簡単に“プロの味”を実現！丸洗いOKの多機能オーブン「CLOOKING」クラウドファンディングを開始

株式会社シリウス

株式会社シリウス（本社：東京都台東区、代表取締役社長：亀井隆平、以下シリウス）は、2025年10月10日より、料理初心者や忙しい現代人のための低温調理＆丸洗いOK多機能オーブン「CLOOKING（クルッキング）」のクラウドファンディングを開始いたします。

本プロジェクトでは、最大約45％OFFの超早割特別価格で製品をご提供いたします。

＞＞クラウドファンディングの詳細・ご支援購入はこちら

https://camp-fire.jp/projects/865497/view

■【生活を応援】料理のストレスから解放される多機能オーブン

「CLOOKING（クルッキング）」は、「調理の手間」「後片付けの煩わしさ」「料理の失敗」といった料理に対するハードルを大きく下げる、まったく新しい多機能オーブンです。



本製品は、以下のような特長を備えています。

・360°確認可能なガラスポットで、調理中の様子が見えるから失敗しにくい

・オート調理機能で200種以上のレシピに対応、ボタンひとつでプロの味

・回転ロースター搭載で、焼き鳥やBBQ、ローストビーフなど本格調理も簡単

・取り外し可能なパーツはすべて水洗いOKで、いつでも清潔

・60～205℃のワイドレンジ温度設定で、低温調理も高温調理もこれ1台で対応



また、忙しい日常でも時短調理が可能なため、「タイパ（タイムパフォーマンス）」を重視する現代人にも最適な一台です。

■限定リターンと特別価格のご案内（クラウドファンディング概要）

本プロジェクトでは、クラウドファンディング限定の特別セットとして、通常は別売の人気オプションをすべて同梱し、最大約45%OFFでの提供を実現しています。

▼超早割（先着500台）

価格：29,700円（税込）

通常価格：53,680円（税込） → 約45%OFF

▼早割（先着1,000台）

価格：31,800円（税込） → 約41%OFF

▼2台セット割（限定50組）

価格：60,000円（税込） → 1台あたり30,000円／約44%OFF

▼3台セット割（限定50組）

価格：89,000円（税込） → 1台あたり29,666円／約45%OFF

▼ご支援購入（正規価格）

・本体のみ：43,780円（税込）

・本体＋オプションセット：53,680円（税込）

※ご支援特典として「開発秘話PDF」を提供

■CLOOKINGは様々なメディアでも話題！

・2024年10月発売の「家電批評 12月号」ノンフライヤー部門 ベストバイ・オブ・ザ・イヤー受賞

・TBS系列「がっちりマンデー!!」にて紹介

・専用レシピサイトも同時公開中！料理家・管理栄養士のひろのさおりさん監修レシピ掲載

■スケジュール

プロジェクト開始：2025年10月10日

商品発送開始予定：2025年12月上旬～

※本プロジェクトはAll-in方式で実施いたします。目標金額に満たない場合でも、計画を実行し、すべてのリターンをお届けいたします。

■株式会社シリウスについて

私たちシリウスは、東京都台東区に本社を構える家電メーカーです。「日本ブランドの家電をもう一度元気にしたい」という想いで、空気清浄機・加湿器・掃除機・調理家電・介護用機器などを開発・販売しています。

■最後に

「料理のハードルを下げて、誰もが手軽に楽しめる毎日を。」

それが、CLOOKINGに込めた私たちの想いです。

ご支援いただいた資金は、製品改良やレシピ開発、広報活動に活用し、より多くのご家庭に「ゆとり」と「笑顔」をお届けできるよう努めてまいります。一人でも多くの方にご使用いただけると嬉しいです。応援購入の程、よろしくお願いいたします。

